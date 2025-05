"Sin estos insectos, gran parte de los alimentos que consumimos desaparecerían"

Imagina que de un momento a otro te ves obligado a dejar de comer frutas, verduras o turrón, o a dejar de beber café para siempre. Parece una realidad propia de un futuro distópico, pero lo cierto es que si el mundo no cambia podría suceder si los polinizadores se extinguen. Estos son los responsables de transportar el polen de una flor a otra, permitiendo su reproducción, y su número está disminuyendo a nivel global, según advierte la profesora e investigadora de Biología Animal en la Universidad de Murcia (UMU), Pilar de la Rúa Tarín.

¿Qué es exactamente un polinizador y por qué son tan importantes para la seguridad alimentaria y los ecosistemas?

Los polinizadores son animales que transportan el polen de una flor a otra para que se produzca la polinización. Esto permite que las flores produzcan frutos con semillas para poder reproducirse. Los animales polinizadores más abundantes son los insectos, predominantemente las abejas. Estas se alimentan de polen y néctar de las flores por lo que la polinización es un efecto indirecto.

¿Cómo afecta en la práctica el declive de polinizadores a nuestra vida diaria y a productos tan cotidianos como la fruta o las hortalizas?

Pues sin polinizadores no se producirían frutas ni hortalizas en una inmensa mayoría de plantas y árboles frutales. Por ejemplo, no tendríamos en nuestra mesa la fruta tan rica que hay en verano como los albaricoques, melocotones, peras, etc. Tampoco tendríamos café en el desayuno o turrón en invierno, ya que para hacer turrón se necesitan almendras.

¿Cuáles son las principales causas de la disminución global de polinizadores y en qué medida intervienen el cambio climático, los pesticidas y la pérdida de hábitat?

Es un evento multifactorial causado por diferentes factores que, según la región, pueden actuar individualmente o de forma conjunta. El cambio climático les afecta porque determina la floración estacional. Si hay falta de agua y las flores escasean cuando los polinizadores necesitan su alimento, no pueden alimentar a su cría y esto afecta a su ciclo biológico. Sin duda la presencia de plaguicidas influye porque se ha comprobado que algunos como los neonicotinoides afectan al sistema inmune de los insectos por lo que se reduce su ciclo de vida, sobre todo si se tienen que enfrentar a infecciones producidas por patógenos. Además, la pérdida de hábitats ricos en diversidad floral, también les afecta; por poner un ejemplo si los polinizadores se encuentran con una sola especie de planta para obtener sus recursos florales sería como si nosotros nos alimentáramos exclusivamente de pastel de carne. Al principio estaríamos contentos, pero a la larga esto afectaría a nuestra salud.

¿Cómo puede la sociedad, más allá de la comunidad científica, implicarse en la vigilancia y conservación de los polinizadores?

Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, siendo respetuosos con el medio ambiente y dejando que la flora silvestre ocupe nuestros jardines o al menos una parte de ellos. Otra forma más directa es plantando flora autóctona en nuestras terrazas y macetas, a la que los polinizadores pueden acudir para obtener sus recursos florales. Y hay que tener cuidado con el uso indiscriminado de insecticidas, ya que los polinizadores (no solo las abejas, sino también las mariposas y algún tipo de moscas) son insectos a los que les pueden afectar.

¿Cómo imagina usted el paisaje agrario y urbano de la Región de Murcia dentro de diez años si no logramos revertir el declive de los polinizadores?

Pues sería difícil de imaginar porque vivimos en una región eminentemente agrícola. Se podría dar el caso que se dejaran de cultivar frutales y se cambiaran por cereales que se polinizan por el viento. Las imágenes que circulan de gente polinizando plantas con pinceles quizás son un poco exageradas, no creo que lleguemos a esto ¡para evitarlo están los proyectos científicos!

¿Qué mensaje final le gustaría lanzar a la ciudadanía para subrayar la urgencia de proteger estos animales?

Debemos proteger a los polinizadores porque son esenciales para nuestra vida. Sin ellos, gran parte de los alimentos que consumimos desaparecerían. Cuidar de los polinizadores es cuidar no solo de nuestra salud y del equilibrio del planeta sino también de nuestra economía. Protegerlos no es una opción, es una responsabilidad urgente que todos debemos compartir ya que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia con pequeños gestos que entre todos suman mucho.