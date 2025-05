"Empecé arreglando televisores con mi coche y mi maleta"

¿Cómo empezó, cuáles fueron sus orígenes?

Yo empecé siendo autónomo. No tenía otro remedio, empecé solito trabajando y hacía reparación de la gama marrón, equipos de música, etcétera. En el año 1986 tuve mi primer contacto con la Armada, en la reparación de una cámara de buceo y me hizo muchísima ilusión. En ese momento tenía sólo dos trabajadores. Y a partir de ahí me fascinó muchísimo el mundo de la Armada. Tenía poquitos proyectos hasta el año 96, que estuve bastante introducido en el mundo de la Armada. Estos fueron mis comienzos.

¿Cómo eran en aquel entonces sus clientes?

Eran familias, se rompían muchos televisores y allá íbamos mi coche, mi maleta y yo (risas). Me siento de corazón muy orgulloso de mi trayectoria, porque una empresa sin trabajadores no es nada y he tenido la suerte de tener muy buenos empleados. A mis 68 años sigo teniendo la misma ilusión de seguir trabajando, encontrar proyectos y seguir luchando. Por la mañana me sigo levantando con ilusión y ganas.

¿Qué consejos le daría a una persona que quisiese emprender en tecnología?

Yo sé que esto ahora no se lleva mucho: el trabajo, la dedicación, la responsabilidad . Es complicado. No existen horarios algunas veces. Existe el objetivo de dedicarse en cuerpo y alma. Para levantar una empresa hay que hacer esto. Sobre todo, trabajo.

¿Recuerda cuándo empezó a sentir amor por la tecnología?

Yo empecé a sentir curiosidad cuando tenía 14 años porque la tecnología era el aparato de radio de mi abuela que tenía en casa y quería saber cómo funcionaba. Oía la radio, lo que hablaban y aquello me despertó una pasión. Mi abuela me pagó el curso de electrónica cuando tenía 14 años. ¡Qué recuerdos! No había gente por aquel entonces que tuviera esas inquietudes; además, éramos una familia humilde.

¿Quiénes fueron sus referentes o personas que le marcaron en su camino ?

Como referencia principal, mi padre y mi abuela, que facilitaron que yo pudiera estudiar dentro de sus posibilidades: que pudiera estudiar FP y maestría, por aquel momento. Eso por un lado. Y también me encontré a una persona en el mundo laboral que me ayudó a ganarme la vida.

¿Cómo ha sido compaginar la vida familiar con la vida laboral?

Un poco difícil la pregunta. A veces trabajaba 26 horas al día y es complicado cuando eres autónomo y tú tienes que sacar un trabajo que es reto. En ese momento, la conciliación la aparcas, aunque no tiene que ser, pero no te queda otra.

¿Qué le diría a su familia ahora?

Yo le diría que han sido muy pacientes. Añadiría que hemos llegado bien y que mis hijos Víctor, Guillermo y María del Mar están trabajando en la empresa, que se ha creado para estar trabajando los tres en la compañía. Ahí tienen ese legado mis tres hijos para hacerlo crecer todavía más.

¿Cómo han sido estos años de trabajo con la Armada?

Ha sido un orgullo tremendo estar trabajando para la Armada y el Ministerio de Defensa. Nos encanta trabajar con el Info y esperamos seguir haciéndolo.

Actualmente, ¿en qué están colaborando con el Info?

Lo último ha sido recibir una subvención por parte del Info para implementar la norma de calidad PECAL 2110 y, evidentemente, vamos a implantar esta norma en la empresa. Nuestra relación con el Instituto de Fomento es magnífica y, de hecho, estamos preparando otro proyecto para ellos pendiente de subvención. Así que esperamos tener más proyectos con Caetra.

n