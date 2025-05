Otro del trasvase

A lo largo de los años he ido escribiendo artículos sobre el Trasvase Tajo-Segura, muchos artículos, decenas de ellos. En principio eran de amor y lujo, dedicados a exaltar las transformaciones que esta agua estaba produciendo, fundamentalmente en el campo de Cartagena, pero también en otros enclaves de la Región, en Almería y en el sur de Alicante. Luego hubo que escribir sobre los peligros que corría el tremendo avance que suponía esta infraestructura, las pegas ecológicas y de las otras que aparecían en Castilla La Mancha, aquello del ‘Agua para todos’ que tan buen resultado le dio al Partido Popular a la hora de cosechar votos, por más que las cosas fueran exactamente igual cuando gobernaban el país los unos o los otros. La presión de la Comunidad vecina sobre el tema ha sido un toro muy difícil de lidiar para los partidos políticos, pues allí debían defender una cosa y aquí la contraria, así que menudo plan.

Y, uno, yo, en mi ignorancia, he tratado de averiguar por qué esto es así, y me he atrevido a sacar el tema comiendo con castellano-manchegos, y he ido a pescar cangrejos al Júcar y he hablado con personal de allí, de la ribera, eso sí, con mucho tacto y sin querer ofender a nadie, pero a lo que más he llegado es a escuchar, y a comprobar por mí mismo que las Lagunas de Ruidera estaban secándose, que en muchas zonas que no tienen posibilidad de regadío solo pueden plantar cereales que darán buenas ganancias, si llueve, o que a muchos les gustaría también plantar lechugas y tener varias cosechas al año, como ocurre aquí, que ven pasar las tuberías del trasvase y que algunos han tenido restricciones de agua corriente en verano, que se quedan sin las playas de los embalses donde se bañan en verano, etc.

A estas y a otras reivindicaciones he respondido como Dios me ha dado a entender. Les he hablado del frío que hace en invierno por esas tierras, así que, probablemente, se les helarían las lechugas. También les he tratado de explicar que por esa agua que nos mandan la Región de Murcia paga un dinero cada año y que ese dinero debería ser invertido en crear infraestructuras que eviten estos problemas que les afectan. Creo que a las Lagunas ya le han puesto una cañería que trae agua y que el proceso de desecación se ha parado en alguna medida. También he visto regar abundantemente campos de girasoles en La Mancha, aunque he de reconocer que también los he visto quemados por el sol y perdida la cosecha de pipas.

Otra componente de esta situación es la presión de los grupos ecologistas. A mí estos seres humanos comprometidos con la Naturaleza me producen siempre mucho respeto porque aquí mismo, en nuestra Región, han evitado verdaderos disparates con su presión en varios asuntos inmobiliarios y de los otros, que, si no hubiese sido por ellos, teníamos urbanizada y con rascacielos hasta la última cala del Mediterráneo que nos toca. Y lo cierto es que, en este caso del Trasvase Tajo-Segura no han tenido que presionar tanto, porque se juntaba el hambre con las ganas de comer, que decía mi madre. Ellos apretaban con que el cauce del Tajo bajaba muchísimo sus niveles de agua debido a los trasvases y que los peces, las ranas y demás se morían por miles, así que debían subir los caudales hasta bien arriba. Lo normal es que los políticos de allí no les hubieran hecho caso según costumbre de los del oficio, pero, aquí entra lo de mi madre, para ellos respaldar a los ecologistas suponía ganar votos en sus demarcaciones, así que, con los ecologistas a muerte. Y lo mismo aquí, en nuestra Región: cuando gobernaban en Madrid los unos los otros sacaban el ‘Agua para todos’ en los balcones. Cuando gobernaban los suyos, se recogía la sábana, se doblaba, y se guardaba en el escobero de la Alcaldía. Y a otra cosa.

Y la gran pena de todo este asunto es que los que hemos visto el campo de Cartagena lleno de pan, amor y mugre, sin más cosecha que unos melones regados con agua más salada que la del Mar Menor y cuatro tomateras raquíticas plantadas para consumo familiar en un trozo de tierra al lado de una casa pobre en Torre Pacheco, rodeados por unas gallinas muertas de sed que picoteaban por allí, que eso era el Campo de Cartagena en su mayor parte cuando yo era un adolescente, hace decenas y decenas de años, y ve lo que se ve ahora, esa riqueza, exclama: ¿es que no había otra solución que no fuera joder el Trasvase, hermanos?

