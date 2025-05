Mar Cambrollé, activista LGTBIQ+: "Podemos perder batallas, pero la guerra ya está ganada"

Una de cada seis personas LGTBIQ+ ha sufrido una agresión física o verbal en los últimos doce meses, el 16,25 %, una cifra que supera en más del doble al 6,8 % registrado hace un año. Son datos del tercer informe ‘Estado del odio: estado LGTBI+’, relativo a 2025, elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y presentado el miércoles en Madrid. Con este panorama cada vez más negro que vive el colectivo, la activista Mar Cambrollé recibe hoy el premio Pluma de Plata de No Te Prives en Murcia por ser, explican desde la asociación, una «luchadora con gran capacidad para explicar la realidad de las personas trans». No se equivocan.

Así da gusto venir a Murcia.

Totalmente. Siempre gusta recibir un premio, pero especialmente este año me gustaría extender este reconocimiento a todas las personas que hay, a todas las personas trans que de manera anónima trabajan día a día para mejorar nuestra sociedad.

Acabamos de conocer datos muy malos sobre LGTBIfobia.

Así es. Las agresiones a nuestro colectivo se han duplicado en el último año y se han registrado 2.800.000 casos. Me entristece que en un país progresista, con un Gobierno progresista, aún siga habiendo agresiones solamente por amar o ser diferente.

«Tenemos un gobierno cobarde que no hace políticas valientes para frenar los discursos de odio»

A lo mejor este gobierno no está haciendo lo suficiente.

Es un gobierno cobarde que no hace políticas valientes para frenar los discursos de odio, que son los causantes de las agresiones y se están propagando de manera impune a través de las redes sociales. Si no somos capaces de frenar el odio hacia el colectivo LGTBI ahora, no sé qué va a pasar cuando gobierne la derecha o la ultraderecha. Cuando llegue el período electoral, estos partidos progresistas nos pedirán el voto apelando siempre al miedo a la ultraderecha, cuando el miedo lo estamos pasando ahora, cuando salimos a las calles, cuando cogemos el transporte público o cuando estamos en zonas de ocio.

¿Por qué cree que no prosperan los delitos de odio que se denuncian?

Tenemos en el Código Penal el delito de odio con el artículo 510 y el agravante de homofobia y transfobia incluido desde 1994. Sin embargo, no se aplica nada, por eso desde aquí le pido a este Gobierno progresista que apruebe una ley contra los delitos de odio para prever, para disuadir y para proteger al colectivo de estas agresiones que día a día estamos sufriendo en sus múltiples caras, desde la discriminación, vejación y humillación hasta la agresión física.

Mar Cambrollé tuvo un encuentro con los colectivos LGTBIQA+ de la Región de Murcia organizado por el Epéntica. / L. O.

Lo primero que ha hecho en Murcia es ofrecer una charla sobre Memoria LGTBI. ¿Vamos hacia tiempos en blanco y negro?

Es importante que la juventud sepa de dónde venimos para valorar dónde estamos y para poder proyectar un futuro mejor. Un pueblo sin memoria está condenado a cometer los mismos errores y a vivir los mismos horrores. No obstante, yo no dibujaría un panorama negro. Ya no estamos escondidas detrás de los coches para que la policía no nos detenga y nos dé palizas en las comisarías. Desde mi propia experiencia vital, creo que hay dos colectivos que hemos ganado ya una guerra sin necesidad de la violencia ni de la fuerza: las mujeres y las personas LGTBIQ+.

Lo dice como si no hubiera nada más que hacer.

Tenemos enfrente un sector muy reaccionario que, aunque sean pocos, tienen mucha fuerza y tienen todavía influencia en la judicatura, en algunos medios de comunicación y en instituciones que les sirven de altavoz.

«Las mujeres ‘transodiantes’ hablan de feminismo, pero son vicarias del patriarcado»

¿Como el Congreso?

Sí. Personalmente, creo que no tendrían que estar permitidos discursos o alegorías a tiempos dictatoriales como las que ofrece Vox. Son la reacción a una guerra que ya han perdido. Podemos perder batallas como que nos amenacen en la Comunidad Valenciana y en Madrid con que nos van a recortar la ley, pero eso son batallas. La guerra ya está ganada. La guerra es que la mayoría social en el mundo entero ya no entiende que no haya igualdad entre hombres y mujeres, no entiende que los derechos del colectivo LGTBIQ+ no sean derechos humanos y no entiende que amar o ser diferente pueda ser un delito.

¿Le duele especialmente que parte de esa reacción provenga de mujeres?

De mi experiencia como activista, lo más doloroso que he vivido ha sido ver el uso perverso del feminismo que han hecho mujeres 'transodiantes', que están en los mismos marcos ideológicos que la ultraderecha. Hablan de feminismo, pero son vicarias del patriarcado, ensañándose y señalando a un colectivo ya de por sí vulnerable. Todos los días se asesinan mujeres trans en el mundo, tienen las cifras de exclusión laboral más altas... Es una actitud criminal y es antagónica al feminismo. Desde aquí hago un llamamiento a todas las compañeras feministas de verdad para que arranquemos de estas vicarias del patriarcado la palabra feminismo y así deje de circular junto a su discurso de odio.

Mar Cambrollé recibe este sábado por la tarde, a las 8.30, la Pluma de Plata No Te Prives 2025 en la Filmoteca Regional de Murcia, en un acto enmarcado dentro de la XIX Muestra de Cine LGTBIQ+, que finaliza este domingo.