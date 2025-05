El Gobierno regional "estudiará" si interviene en la consulta pública sobre la condonación de la deuda

El Gobierno regional no cede ante las pretensiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez de condonar la deuda autonómica a las comunidades, a fin de que ERC siga tendiéndole la mano. Las autonomías gobernadas por el PP se opusieron a la propuesta de Hacienda ya que partía de "un acuerdo bilateral con la formación independentista" catalana.

Si había alguna duda sobre la posición que adoptarían tras levantarse del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado mes de febrero -cabe recordar que su voto se registró como una abstención-, la Región vuelve a mostrar su rechazo total a la propuesta, con la que el Gobierno central asumiría los 3.318 millones de euros que debe la Comunidad Autónoma de Murcia.

Esto, después de que el Ministerio de Hacienda haya sacado el proyecto a consulta pública previa. Hasta el 30 de mayo estará abierta la presentación de observaciones y comentarios.

«Con consulta o sin ella, la posición del Gobierno de la Región de Murcia es clara: no a la condonación si no se aborda la reforma del sistema de financiación autonómica», sostienen desde la Consejería de Hacienda, que dirige Luis Alberto Marín.

Respecto a la consulta —que forma parte del proceso ordinario establecido en su tramitación—, fuentes del departamento de Marín apuntan que «estudiarán qué nuevas observaciones dejar de manifiesto».

La decisión final, tras la aprobación

La ministra María Jesús Montero ya expresó que esperaba tener aprobada esta ley orgánica antes de que finalizase el año, para lo cual el Ejecutivo necesita la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Eso sí, la decisión de acogerse o no a la quita de deuda la tendrán que comunicar las comunidades autónomas una vez aprobada la norma.

Hacienda reitera que «la condonación no es la prioridad para la Región de Murcia ni para el país. Seguimos reclamando una reforma urgente del sistema de financiación que, una vez más, queda de manifiesto que no está en la agenda de este Gobierno, dado que, según lo que han informado, no lo llevarán a la nueva Conferencia de Presidentes», que se celebrará el próximo 16 de junio.

No obstante, la ministra Montero no descarta que, a lo largo de la tramitación parlamentaria, se puedan incorporar algunos elementos que otros grupos reclamen.