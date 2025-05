Rubira tacha de "ocurrencia" las desaladoras anunciadas por el PSOE

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, no cree que el Gobierno de España vaya a construir dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja, como anunció ayer el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas.

Si fuera a hacerlo, "¿por qué no están incluidas en el programa de medidas del Plan de Cuencas del Segura?", se preguntó la responsable del ramo durante la sesión de control al Gobierno regional de la Asamblea. "¿Las tenía escondidas la ministra cuando vino?", se preguntó. En su opinión, en el PSOE murciano "se sacan de la manga esta ocurrencia para contrarrestar la traición de los regantes" que perpetraron el pasado martes, cuando votaron en contra de una Proposición de Ley para el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura.

"Si fuera verdad, ¿lo anuncia un partido político y no un Gobierno?", insistió. Cree que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no lo anunció "porque sabe que no va a poder hacerlo".

Además, recordó que la licitación de la desaladora de Torrevieja salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2005 y no estuvo operativa al 100% hasta 2019. "La solución pasa por la continuidad del Trasvase", sentenció, criticando que las dos desaladoras no son más que una "cortina de humo para tapar la actuación del PSOE en el Congreso".

Incluso, acusó al PSRM de haber "abandonado a sus vecinos, agricultores, empresas y familias" y llamó a su líder, Paco Lucas, "verdugo del Trasvase".

Respondía a una pregunta del PP para que valorara la primera visita a la Región de Murcia de Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, que describió como una "decepción", puesto que "no ha traído ni una sola medida que alivie la situación hídrica que tenemos en esta tierra, pero sí más incertidumbre y recortes y desprecio al Trasvase".

Rifirrafe con Vox

Durante la sesión de control, se enfrentó a los diputados de Vox después de que Alberto Garre recordara la ausencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate sobre el Trasvase en el Congreso. "Dejen de confundir a la gente. Saben perfectamente que el resultado habría sido el mismo", clamó, ante la protesta de los parlamentarios de la formación de Santiago Abascal.

"El resultado habría sido diferente si los diputados murcianos del PSOE hubieran votado a favor. Dejen de tapar a Sánchez y atacar al PP. Se equivocan de adversario político. Defender a nuestro sector primario debería estar al margen de la ideología. Están intentando sacar rédito político", les dijo.