López Miras: "Sánchez va a tener que hablar de financiación autonómica el 6 de junio, lo tenga previsto o no"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó este viernes que en la Conferencia de Presidentes convocada el 6 de junio en Barcelona, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "va a tener que hablar de financiación autonómica, lo tenga previsto o no".

En un acto en Lorca, explicó que "va a tener que dar explicaciones sobre por qué lleva más de diez años sin renovar un sistema fundamental para mantener la educación, la sanidad y las políticas sociales de las regiones".

También "por qué quiere aprobar a la carta un sistema de financiación solo para Cataluña" y no "para la región más perjudicada, que es la de la Región de Murcia" por el sistema actual.

Según él, Sánchez la ha convocado "en interés propio y para desviar la atención de los casos de corrupción y escándalos que acechan tanto al Gobierno como a su partido y a su persona", y cuestionó que los temas que ha elegido para abordar solo sean la vivienda y la universidad "porque se deja muchos importantes".

En financiación, pidió "plazos" y que "se ponga sobre la mesa cuándo se va a sentar con todas las comunidades para reformar un sistema caducado".

También quiere que se hable de agua "tras el espectáculo lamentable que el PSOE dio el martes en el Congreso" al votar en contra de la iniciativa del PP para retrotraer las normas del trasvase Tajo-Segura a las de 2014.

No es el único presidente 'popular' que critica la Conferencia de Presidentes anunciada tan solo tres días antes de la celebración del Día de la Región de Murcia. Dirigentes de otras tres autonomías (Andalucía, Galicia y Castilla y León) y de la ciudad autónoma de Melilla han criticado que el Gobierno haya convocado para junio una Conferencia de Presidentes "exprés" y "sin contenido", ya que en principio no se abordarán temas esenciales como la financiación autonómica, y han considerado que se convoca de forma oportunista, como "cortina de humo".

Este jueves, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, criticó haberse enterado de la convocatoria por la prensa. "Creemos que se trata de una cortina de humo de Pedro Sánchez para tapar sus vergüenzas y para tapar sus escándalos. Todo lo que haga falta para que no se hable de Ábalos para que no se hable de los WhatsApp y para que no se hable de los casos de corrupción que apuntan directamente a Pedro Sánchez", que usa la Conferencia de Presidentes "como un paripé", denunció.

Ortuño subrayó que el orden del día del encuentro "será el que se establezca en el comité preparatorio entre el ministro de Política Territorial y los consejeros de Presidencia —como también es él—", Además, adelantó que, "evidentemente", pondrán encima de la mesa la reforma del Sistema de Financiación Autonómica que para el Ejecutivo murciano "es absolutamente urgente y es inaplazable".