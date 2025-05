Vázquez exige verse con Aagesen ante su "creciente preocupación" por las inversiones del Miteco

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, reclamó este viernes en sesión de control al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que "dote de financiación adecuada a la Región para garantizar el desarrollo de las actuaciones necesarias en la red de transporte de energía eléctrica".

El responsable del ramo compartió con los diputados de la Cámara su "creciente preocupación" por la dilación del Miteco para hacer público las inversiones contempladas en la Región dentro del nuevo Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025–2030, ya que está pendiente desde el pasado mes de marzo que el Gobierno central convoque una reunión trilateral entre el Ministerio, Red Eléctrica y el Gobierno regional.

Por ello, el Ejecutivo autonómico ha remitido una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra, Sara Aagesen, para solicitar la celebración de ese encuentro.

Vázquez indicó que espera que este retraso "no signifiquen malas noticias" y pidió al Gobierno central que "no ponga en riesgo las infraestructuras largamente reclamadas por la Región para atender las necesidades del apagón, como en la frontera francesa, que en anteriores planes no eran prioritarias y que tras el ‘apagón energético’ podrían alterar la planificación". "No pueden suponer la paralización de proyectos esenciales para territorios históricamente infradotados", insistió.

"La Región no puede seguir siendo una de las grandes olvidadas del sistema eléctrico nacional" Juan María Vázquez — Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor

El consejero solicitó que "el Gobierno de España haga los esfuerzos económicos que sean necesarios, incluida una inversión adicional, para corregir los desequilibrios que afectan a la red de transporte en España, sin sacrificar el desarrollo de comunidades con carencias estructurales en su red de transporte, como la Región".

Asimismo, señaló que "la Región no puede seguir siendo una de las grandes olvidadas del sistema eléctrico nacional" y recordó la "escasa dotación" recogida en el plan vigente 2021–2026, que apenas representa un 0,93% del total nacional, dotado con más de 7.000 millones.

Además, el consejero advirtió de que "seguimos sin una regulación clara que reconozca al almacenamiento como actor del sistema eléctrico, lo que genera una gran incertidumbre jurídica", y reclamó la eliminación del tope legal que actualmente limita la inversión en redes de transporte al 0,065% del PIB, una barrera que "estrangula la capacidad del sistema para responder a las necesidades reales del país y corregir los desequilibrios territoriales".

Los grupos debaten entre nuclear y renovables

El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños, por su parte, dijo que el plan energético de la Región está "durmiendo el sueño de los justos", recordando que "el último finalizó en 2020 y solo cumplió un 10% de sus objetivos. Desde el PSRM creen que en estos momentos hay que entender que las prioridades de España "son la interconexión con Europa y el almacenamiento"

"Tenemos que entender que las prioridades de España en estos momentos son la interconexión con Europa y el almacenamiento" Alfonso Martínez Baños — Diputado GPS

Además, Martínez Baños destacó dedicó buena parte de su intervención a criticar su plan para "prolongar las vidas de las nucleares", escondiendo que pretenden rebajar a los propietarios de las nucleares (Endesa, Iberdrola y Naturgy) el impuesto a la generación y a la eliminación de los residuos radiactivos. Frente a la hoja de ruta de los 'populares', el diputado socialista defendió que las energías renovables son nuestra "única oportunidad y mejor opción" para el crecimiento económico y la creación de empleo.

Frente a esta postura, la diputada del PP María Casajús aseguró que "la apuesta por las renovables y la transición energética no puede construirse sobre desequilibrios territoriales ni marginando a enclaves fundamentales, como es el caso de Cartagena". Defendió que el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica debería preparar las infraestructuras para, precisamente, prevenir apagones como el que se produjo el 28 de abril "mediante la modernización de la red y la integración de fuentes de energía renovable", remarcó.

"El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica debería preparar las infraestructuras para precisamente prevenir apagones" María Casajús — Diputada GPP

Vox aprovechó su intervención para recordar que la Asamblea, en poco tiempo, tendrá la oportunidad de rechazar la Agenda 2030 a través de una moción de Vox. "Veremos si el PP, que ahora copia nuestro discurso sobre soberanía energética y energía nuclear, está a la altura", señaló el diputado Ignacio Arcas, que les conminó a no repetir el "error de Feijóo en momentos clave para la Región", en referencia a su ausencia en el debate sobre el Trasvase del pasado martes.

El diputado de Podemos Víctor Egíovolvió a preguntar al Gobierno, esta vez al consejero, si "pretenden instalar una central nuclear en nuestro territorio". "Si son coherentes y piensan que esta es la solución a la crisis energética, la Región está en peligro", manifestó. De esta forma, recordó el movimiento antinuclear de la Región, surgido en localidades como Águilas, e insistió en los riesgos de una instalación nuclear.