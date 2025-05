Sanidad ‘carga’ a los médicos de familia con más pruebas diagnósticas

Ecografías clínicas, retinografías, dermatoscopias, pruebas cardiológicas, diagnósticos de infecciones respiratorias o test de marcadores cardiovasculares son algunas de las pruebas diagnósticas que deberán hacer los médicos de familia desde los centros de salud. En la Región de Murcia algunas ya se vienen haciendo, pero otras deberán incorporarse.

El Ministerio de Sanidad acaba de actualizar los procedimientos diagnósticos que se deben hacer desde Atención Primaria (AP), con la vista puesta en reducir las derivaciones al hospital, pero esto supone una mayor carga de trabajo para unos profesionales que ya no pueden exprimir más las horas de su agenda y jornada laboral, según afirman los afectados.

Desde Smumfyc (Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria) indican que este documento del Ministerio responde al Plan de Acción 2025-2027, al que la SemFYC mandó alegaciones en su día, pero «echamos en falta las referencias a la atención a residencias geriátricas o la salud penitenciaria, ámbitos en los que ejercen muchos médicos de familia» y que no aparecen en el texto, según afirma su presidente, Jesús Abenza.

Otras voces, como el Sindicato Médico CESM en la Región de Murcia, creen que esta actualización de pruebas y procedimientos «no ha tenido en cuenta la realidad de la Atención Primaria, ya saturada de por sí, y que se verá sobrecargada con las nuevas indicaciones».

La secretaria técnica de AP del Sindicato Médico, Blanca García Ladero, explica a La Opinión que desde el punto vista sindical «creemos que el Ministerio no conoce la realidad de los médicos de familia, ya que si lo que se busca es reducir las esperas en hospitalaria a costa de sobrecargar la Primaria, éste no es el camino».

Esta profesional murciana afirma que hay aspectos en el nuevo texto que pueden ser interesantes, como es el caso de las teleconsultas, «aunque en la Región de Murcia no se están desarrollando», y reconoce que «los médicos de familia queremos ser más resolutivos y tener más autonomía, pero no de esta forma, ya que lo único que se consigue es llenar los centros de salud de aparatos y no de médicos, que es lo que se necesita». Con esto «se saturará aún más la Primaria», sentencia.

La orden publicada por el Ministerio en el BOE incluye el acceso desde los centros de salud a una gama más amplia de pruebas y exploraciones, «reforzando la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria», pero no hace referencia a los recursos que hay para ello.

La Consejería de Salud recuerda que la Estrategia de mejora de AP (EMAP 2023-2026) ya recoge y está desplegando este tipo de medidas que ahora publica el Ministerio, como dotar a los centros de salud de tecnología como dermatoscopios, ecógrafos y espirómetros, para que puedan alcanzar una mayor capacidad diagnóstica.

Pero el departamento que dirige Juan José Pedreño insiste «en la necesidad de que el Ministerio de Sanidad ponga en marcha un plan de medidas que permita que contemos con más especialistas y se resuelva el déficit de médicos que existe en todo el país».

El presidente de Smumfyc apunta que el documento de Sanidad ha pasado por las comunidades autónomas y que ahora son éstas las que deben ponerse a trabajar porque «sin presupuesto no se podrá hacer el plan ni la cartera de servicios».

Cuatro horas de prevención a la semana

Otro de los aspectos que recoge el texto del Ministerio y que afecta a la Atención Primaria es el impulso de la atención comunitaria y familiar, reforzando las acciones de promoción de la salud, la prevención de enfermedades y atención familiar.

En este sentido, el coordinador del Programa de Actividades de Prevención y Promoción de la Salud (Papps), Asensio López, considera que «se dedica mucho tiempo a atender los problemas de salud y poco a prevenirlos» y que sería necesario que los médicos de familia cuenten con un tiempo en agenda para atender programas de prevención del tabaquismo, la obesidad, el consumo de bebidas alcohólicas o la atención a crónicos.

«No sería descabellado reservar cuatro horas a la semana a estas actividades, independientemente de las recomendaciones que ya hacemos en consulta», insiste.

Asensio López lamenta también que «se avance más en tecnología para trasplantar un riñón que en programas de prevención del consumo de sal, que resulta fundamental para el cuidado del riñón en pacientes con la tensión alta», por lo que aboga por prevenir antes de que aparezca el problema.