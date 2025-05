El PP y el PSOE de la Región ponen a chatear a sus líderes con Feijóo y Sánchez en mensajes 'fake' de WhatsApp

La votación relativa al mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura del pasado martes en el Congreso está trayendo cola. El Pleno rechazó la iniciativa del PP de mantener las reglas de explotación que se establecieron en 2014 con 171 votos en contra, frente a 170 votos a favor y 4 abstenciones. Fernando López Miras sólo pudo recabar los apoyos del Grupo Parlamentario de Vox y un único diputado de UPN. En contra votaron PSOE, (incluidos los tres diputados por Murcia) Sumar y el resto de socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez: ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

El paso del Trasvase por el Congreso inició una nueva guerra entre el PP y el PSOE. Los populares creen que Francisco Lucas, nuevo secretario general de los socialistas, "traicionó los intereses de la Región por salvar su sillón" votando en contra de algo que habría "frenado el hachazo" que el Gobierno de España pretende dar al Tajo-Segura.

Por su parte, desde el PSRM defienden que "no se votaba el cierre del Trasvase" y acusan al PP de llevar "más de treinta años" confrontando con el tema del agua. El Partido Socialista propone un "'mix' hidrológico que elimine estas guerras y, además, garantice el agua para siempre".

Además, en el debate sobre el Trasvase en el Congreso hubo una ausencia muy sonada, la del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. La votación estuvo muy ajustada, no salió adelante por un solo voto, que muchos atribuyen, precisamente, a Feijóo, que no estuvo presente. Si hubiera votado a favor, se habría producido un empate. Esta señalada ausencia se debió a una «descoordinación» dentro del grupo del PP en el Congreso, lo que ha provocado «malestar» en el equipo del líder del partido, explicaron a esta Redacción fuentes parlamentarias.

PP y PSOE echan leña al fuego con conversaciones de WhatsApp inventadas

La tensión entre PP y PSOE se trasladó también a las redes sociales este miércoles por la tarde. El PP de la Región publicó una conversación falsa, generada por Inteligencia Artificial, entre Francisco Lucas y Pedro Sánchez para mostrar, según ellos, "la cruda realidad".

En este chat fake el presidente de España decía "ya sabes lo que hay que hacer si quieres conservar tu sillón" al secretario general del PSOE en la Región, dando a entender que le pedía el voto en contra a la propuesta del PP sobre el Tajo-Segura. "A sus pies, votamos lo que tú digas", contestaba Lucas. "Hay que cargarse el Trasvase como sea: tengo que cumplir mi promesa", añadía Sánchez.

El PP también puso en boca de Lucas que "no vamos a gobernar nunca la Región de Murcia". "Lo sé, me interesan más otros territorios", concluía Sánchez su intervención en la charla inventada.

Apenas dos horas después, el PSOE de la Región de Murcia contraatacó con otra conversación falsa entre Fernando López Miras y Albert Núñez Feijóo para poner el dedo en la llaga en la polémica por la ausencia del líder nacional en el hemiciclo.

"¿Por qué me has dejado solo en el Congreso", le preguntaba en el chat ficticio Miras a Feijóo, que contestaba que "no podía estar en ese paripé". "Ni siquiera has votado", le recriminaba el presidente regional, a lo que recibía como respuesta por parte del líder nacional del PP: "He visto que no dijiste nada de blindar el trasvase. Muy bien".

Los socialistas también atribuyeron a Miras las palabras "llevamos 30 años viviendo del mismo cuento" y a Feijóo "no te preocupes Fernando, la foto ya la tienes. Ya te puedes dedicar a las Sevillanas, he visto que se te resisten". Con esto hicieron alusión a su asistencia en la Feria de Sevilla la semana pasada, sobre la que circularon unas imágenes del líder regional bailando.

"Esta sí es la cruda realidad", apuntaron desde el PSOE en el mensaje que acompañó a la recreación.