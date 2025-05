El nuevo IES para Torre Pacheco se atasca en la Asamblea

Cuatro votaciones consecutivas con resultado de empate han acabado este jueves en la Asamblea Regional con la propuesta de crear un nuevo instituto de Educación Secundaria en Torre Pacheco. La iniciativa partía del Grupo Parlamentario de Vox, que ha presentado y defendido una moción en la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento autonómico para aumentar la oferta educativa en este municipio, al considerar que los IES que funcionan en la actualidad "están masificados", tal y como afirma el diputado Antonio Martínez Nieto.

La moción planteaba la puesta en marcha de un nuevo instituto de Enseñanza Secundaria con tres líneas para ESO, Bachiller y Formación Profesional en Balsicas, que vendría a sumarse a los IES Gerardo Molina y Luis Manzanares, de Torre Pacheco, y al Sabina Mora, de Roldán.

Durante la presentación de la propuesta, el diputado de Vox ha señalado que esta "nace de la calle, de la petición de los propios vecinos", ya que la situación de Torre Pacheco, Roldán y Balsicas "es explosiva y no puede mantenerse esta carencia y deficiencia de centros educactivos de Secundaria". Martínez Nieto apunta que en Torre Pachecho hay once pedanías y dos IES "con graves problemas y aulas saturadas que parecen un campo de batalla, dando los alumnos clase incluso en las aulas de informática, en el gimnasio y en el laboratorio".

Vox insiste en que el IES Sabina Mora de Roldán supera todos los ratios permitidos, con una situación también crítica, y que la solución que dio la Consejería de Educación fue la puesta en marcha de dos aulas prefabricadas. Ante esta realidad, están convencidos de que un nuevo instituto en Balsicas aliviaría la presión que hay en Torre Pacheco y otras de sus pedanías, incluso en San Javier.

Ante este planteamiento, el Grupo Parlamentario Socialista se ha sumado a la propuesta de Vox con una enmienda, que ha defendido la diputada María Dolores Martínez, quien ha dicho que votarían a favor "por coherencia", ya que vienen denunciando desde hace años la falta de recursos educativos para los alumnos de Torre Pacheco, que no tienen laboratorio, no tienen gimnasio y no tienen aulas TIC.

"Defendemos una red educativa pública, abierta y equilibrada y no una suma de parches geográficos", dice Martínez, quien explica que "hoy el IES Sabina Mora está totalmente desbordado", un centro que fue inaugurado en 1999 para 450 alumnos y que a día de hoy acoge a 960 alumnos, con previsión de superar los 1.200 en apenas cinco años. "Las aulas están masificadas y con ello se pierde calidad educativa", insiste la diputada socialista.

Enmienda a la totalidad del PP

El Grupo Parlamentario Popular ha optado por presentar une enmienda a la totalidad y su diputado Carlos Albaladejo ha planteado que a los tres centros que funcionan en Torre Pacheco se sumará próximamente el Ceipbas de Balsicas, ya que precisamente este miércoles el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) publicaba la orden de la Consejería de Educación y Formación Profesional para transformar el Colegio de Educación Infantil y Primaria Garre Alpañez de Balsicas en un Centro Público de Educación Infantil y Básica (Ceipbas), que pasará a tener también alumnos de Secundaria.

Una propuesta que se ha criticado desde las filas socialistas, quienes consideran que este anuncio se ha publicado en el Borm "a la carrera" por la moción que iba este jueves a la Asamblea Regional.

El diputado del PP considera que no tiene sentido plantear un nuevo IES con tres líneas de ESO, Bachiller y FP para 400 alumnos, cuando son sólo 270 los estudiantes que se trasladan diariamente desde Balsicas al IES Sabina Mora. "Esta propuesta viene de un grupo como Vox, que no gobierna y no aspira a gobernar con propuestas como esta, ya que está totalmente desproporcionada y poco dimensionada", ha insistido Albaladejo.

La moción de Vox ha sido votada en dos ocasiones, con resultado de empate a cinco votos de los diputados Vox y PSOE frente a los cinco del PP. Tras un receso de un minuto se ha vuelto a votar la enmienda a la totalidad, con igual resultado, lo que finalmente ha llevado a que la propuesta haya sido desestimada.

Acceso a becas de los alumnos con discapacidad

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado, con el voto en contra del PSOE, una moción del PP para exigir al Gobierno de España que los alumnos con discapacidad auditiva tengan acceso a becas y ayudas del Ministerio de Educación. También ha dado luz verde a la iniciativa del PP para implantar el ajedrez educativo como herramienta didáctica en las escuelas, con la abstención del PSOE.

Respecto a la primera moción, la diputada Maruja Pelegrín señala que "urge restituir los criterios anteriores a 2020 para que los alumnos con necesidades educativas especiales, independientemente de su grado de discapacidad, puedan obtener las Ayudas al Estudio que convoca el Ministerio". Pelegrín explica que a partir de la convocatoria para el curso 2020-2021 se introdujo como criterio disponer de un certificado administrativo con un grado de discapacidad, lo que deja fuera de las ayudas a parte del alumnado con sordera, particularmente a los usuarios de audífonos con sorderas bilaterales medias o moderadas o con sorderas unilaterales.

"Por ello, desde el PP nos hacemos eco de las demandas de las asociaciones de discapacidad y pedimos permitir la acreditación de las necesidades educativas especiales a través de un certificado expedido por la administración educativa", ha incidido la diputada del PP. "El problema es que el PSOE se limita a hablar con el Ministerio de Educación, pero no atiende ni a los colectivos de discapacidad ni a las familias con hijos con sordera", ha reprochado.

Ajedrez en las escuelas

La moción del Grupo Popular para incluir el ajedrez en el catálogo de programas educativos de la Consejería de Educación ha sido defendida por Víctor Martínez-Carrasco, quien afirma que con esta medida "se cumpliría con la declaración aprobada por el Parlamento Europeo en 2012, en la que se argumenta que esta práctica fomenta la concentración, la paciencia y la persistencia".

En su intervención ha expuesto que numerosos estudios científicos demuestran que los niños ajedrecistas desarrollan más la inteligencia y mejoran su rendimiento académico, sobre todo en matemáticas y lectura, y ha llegado a decir que "la práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y podría prevenir el alzhéimer".

Martínez-Carrasco matiza que "sabemos que no es una medida que se pueda instaurar de un día para otro, por lo que una de las líneas de actuación en las que se deberá trabajar es el impulso de la formación del profesorado en ajedrez educativo".