Miras afirma que la sentencia del Supremo sobre el Trasvase es "resultado de la política hídrica" del Gobierno central

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este jueves que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que estima parcialmente el escalonamiento del caudal ecológico del Tajo y obliga a establecer ya el previsto para 2027 es "el resultado de la política hídrica" del Gobierno central, basada en "decisiones unilaterales" y "alejadas de la ciencia y de cualquier criterio técnico".

En declaraciones a 'Herrera en COPE', López Miras ha indicado que la Comunidad está estudiando "de forma procelosa" la sentencia porque "es muy farragosa" y hasta el momento "ni el Gobierno ha podido interpretarla". El "único" que lo ha hecho hasta ahora, ha criticado, ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que lo hizo "al minuto" de hacerse pública.

El máximo dirigente regional ha apuntado que el recorte al trasvase Tajo-Segura dejará "en una situación de extrema vulnerabilidad" no solo la Región de Murcia, sino a todo el Levante, y, con ello, a "gran parte de España".

Se ha referido a su intervención el pasado martes en el Congreso para defender una proposición de ley que tenía como objetivo "defender y blindar el trasvase Tajo-Segura, pero también para alcanzar acuerdos en materia de agua", porque este recurso "no es de los territorios por donde pasan los ríos", sino, como dice la Constitución, "de todos los españoles".

Por tanto, "cualquier decisión que se tome en materia de agua tiene que partir del consenso y del acuerdo", ha enfatizado el presidente de la Región.

Respecto a la votación del pasado martes en la Cámara Baja, López Miras ha lamentado que "el PSOE y sus socios" tumbaran la iniciativa y ha instado a los socialistas de la Región de Murcia a hacer "una reflexión" ante este "rechazo rotundo" que va en contra, a su juicio, de los intereses de su comunidad autónoma.

Por contra, ha defendido la postura del PP "de todas las comunidades autónomas", que demostró que "tiene claro que el agua es una cuestión de Estado que requiere de un gran acuerdo nacional y que no se puede prescindir de ninguna fuente de agua, ni de los trasvases, ni de la desalación, ni de la reutilización o la regeneración".

Preguntado sobre la inversión del Gobierno central para la ampliación de desaladoras, López Miras ha dicho que "la mitad" de estas infraestructuras "no están funcionando y no están al máximo de su rendimiento", al tiempo que ha apuntado que el agua desalada "no es la alternativa", sino "un complemento" porque "no se puede vivir ni cultivar solo con agua desalada".

Entre sus argumentos ha destacado que el proceso de desalación "es contaminante", el precio de desalar el agua es "un 40% superior", en muchos casos es "imposible" llevarlo a determinadas cotas de interior y, además, "con el agua desalada solo no se puede cultivar".

En este sentido, ha reclamado la puesta en marcha de un Plan Nacional de Agua que "utilice todos los recursos disponibles". Y es que el agua, ha añadido López Miras, tiene que ser una cuestión de Estado porque "no es" solo "de unos españoles" y "no sirve para enfrentar unos territorios contra otros".

Ha señalado que en 2013, "un gobierno del Partido Popular supo poner de acuerdo a la Comunidad de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia para establecer unas reglas que gestionaban el trasvase", pero ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez "de forma unilateral quiere cambiar esas reglas y recortar el trasvase un 50%".

Esto, ha continuado, supondrá "acabar con 300.000 puestos de trabajo" y afectará no solo a la agricultura, sino a la economía, porque "estamos hablando del agua que llega para abastecimiento a los hogares de 2,5 millones de españoles". Por todo ello, "este gobierno no puede tomar decisiones unilaterales en algo tan importante como es el agua".

Miras ve "intereses ocultos" de Sánchez al convocar la Conferencia de Presidentes

Además, Miras se ha mostrado este jueves convencido de que existen "intereses ocultos" en Pedro Sánchez para convocar la Conferencia de Presidentes, y ha apuntado a su deseo de "marcar agenda" como motivación primera para reunir a los mandatarios autonómicos el próximo 6 de junio en Barcelona.

Está "seguro" de que Pedro Sánchez se mueve por su "calendario", por una estrategia de "agenda" y de marcar los tiempos y los debates ante la convocatoria del congreso del PP para el mes siguiente, y las investigaciones judiciales que afectan a su entorno.

Según ha explicado, las conferencias de presidentes bajo el mandato de Sánchez han sido siempre "monólogos", y la última de ellas, ha insistido, se celebró tras haberlo denunciado en los tribunales más de una decena de líderes regionales.

Por eso, a la pregunta de qué expectativas tiene ante la reunión de junio, Fernando López Miras ha contestado que "para alguien que incumple sistemáticamente y que no aporta, entiendo que el interés está en marcar agenda". "En la última conferencia nos dieron un papel en blanco con la contraseña de la wifi y nada más", ha lamentado.

Sobre el congreso de julio de los "populares", el presidente murciano ha subrayado que lo más importante de esa cita es que "se va a elegir al próximo presidente del Gobierno de España, que es Alberto Núñez Feijóo" y, ante la prevista renovación de cargos directivos, ha valorado la "sensibilidad" del líder del PP "para no dejar nunca tirado a nadie".

"Feijóo es muy justo con la gente que trabaja y que demuestra su capacidad (...) y los que salgan de la dirección seguro que seguirán vinculados", ha confluido.