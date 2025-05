El Supremo da la puntilla al Trasvase Tajo-Segura y abre la puerta a que los recortes máximos se apliquen este año

El Tribunal Supremo ha determinado que los caudales ecológicos del río Tajo no se pueden alcanzar de forma escalonada hasta el año 2027 en el tramo comprendido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres, ya que al tratarse de zonas protegidas, deben entrar en vigor de forma inmediata.

La sentencia, con fecha de 6 de mayo de 2025 y que ha sido facilitada por la Red del Tajo, es consecuencia del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y por el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) contra la aprobación del plan hidrológico para el tercer ciclo de planificación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo (2022-2027).

"A partir de hoy mismo, el Ministerio para la Transición Ecológica debería implementar en el eje del Tajo los caudales ecológicos que postergó a 2027", ha urgido la Red del Tajo, que ha añadido que, de este modo quedaría sin valor la modificación y el borrador de real decreto para 2025 de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, presentado la semana pasada, ya que se deberían actualizar los valores trasvasables a los caudales ecológicos del 2027. De esta manera, si el Ministerio acata la petición de la Red del Tajo y revisa las normas de explotación, el recorte máximo previsto para el año 2027 al Trasvase Tajo-Segura, de un 50% para el agua trasvasada anual para el regadío del Levante español, podría aplicarse este mismo año, tal y como viene demandando el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La Red del Tajo ha celebrado que esta sentencia da nuevamente la razón a los colectivos sociales en sus reclamaciones para la entrada en vigor de los caudales ecológicos del Tajo, y explica que la sentencia solo daría por bueno el escalonamiento en tres años de los caudales hasta 2027 en tramos no amparados por figuras de protección, pero no en las masas afectadas por zonas protegidas de hábitats y especies, en las que, además, no se hayan identificado sus objetivos ambientales particulares (zonas Red Natura 2000). La Red del Tajo ha señalado que este es el caso del 100% de las 13 masas de agua tipo río comprendidas entre Bolarque y el embalse de Valdecañas, donde se encuentran Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.

Page afirma que el Supremo "blinda" la postura de que el "trasvase es historia" / EFE

"El Trasvase es historia", celebra García-Page

Para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page este fallo "blinda una posición irreversible", que consiste en que el trasvase Tajo-Segura "es historia tal y como se concibe" en la actualidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas, donde este miércoles se reúne con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen, ha subrayado que, con esta sentencia, el Supremo "está siendo no solo coherente sino claro" sobre la aplicación inmediata de los cuadales ecológicos del Tajo y que "se tienen que cumplir, que lo contrario es desacato y que además no valen subterfugios ni ambigüedades".

Con esta sentencia, según García-Page, el Supremo "viene a poner un broche extraordinario y blinda una posición irreversible", que a su entender pasa por que el Tajo-Segura "es historia" en su planteamiento actual y debe tenerse en cuenta como "un elemento complementario para el Levante, en ningún caso como un elemento básico", de forma que se apueste por la desalación y otras alternativas de consumo.

"No hay vuelta de hoja, el Supremo lo tiene muy claro", ha subrayado el presidente castellanomanchego, que ha considerado que esta nueva sentencia -la sexta sobre el asunto- es "un gran éxito para Castilla-La Mancha", que ha mantenido esta misma posición de recortes del trasvase "contra viento y marea" desde que José Bono era presidente autonómico.

Asimismo, ha advertido de que no descarta "seguir avanzando" en las reclamaciones de la región sobre las reducciones del trasvase al Segura, ya que "el cambio climático está despejando muchas incógnitas y mucha demagogia" sobre la falta de agua y las reducciones en las precipitaciones.

Por otro lado, y después de que los diputados en el Congreso del PP elegidos por circunscripciones de Castilla-La Mancha votaran este martes a favor de la propuesta del Gobierno de Murcia para que no se modifiquen las reglas del trasvase, que suponen una reducción en las aportaciones, García-Page ha pedido a los dirigentes 'populares' que sean coherentes y "digan lo mismo en Toledo que en Madrid" y luchen por ello.

"Es doloroso que el Partido Popular de Murcia cierre filas para Murcia y el Partido Popular de Castilla La Mancha cierre filas también para Murcia", ha afirmado García-Page, quien ha destacado que da "mucha importancia" al Pacto Regional del Agua, mientras que ha denunciado que para otros es "simplemente una coartada".