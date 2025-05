La Región presenta en la cooperativa Hortamira la candidatura a ‘Mejor Región Organica’ de la UE

El Gobierno regional ha presentado la candidatura de la Región de Murcia a los ‘EU Organic Awards 2025’ en la categoría de ‘Mejor Región Orgánica’. Esta candidatura regional fue anunciada por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su visita a una plantación de pimiento ecológico de la cooperativa Hortamira en San Javier.

Además de los socios y técnicos de Hortamira, la consejera Rubira estuvo acompañada por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, municipio donde está radicada, y por Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam).

Como explica Pascual Blanco, director comercial de la cooperativa asociada a Fecoam, «este tipo de iniciativas ponen en valor el esfuerzo y el trabajo diario de agricultores y productores».

Para Blanco, el duro trabajo que realizan quizás «no es lo bastante conocido» por la sociedad. Los productores «lo exponen todo con mucho esfuerzo, no solo físico sino también económico», para que al final la climatología o los mercados no terminen de responder como sería de esperar, y esto también quizás «la gente no termina de percibirlo».

La producción ecológica de Hortamira es una de las señas de identidad de la cooperativa, con gran variedad de cultivos que abarcan desde el apio, brócoli, col picuda o calabacín, cítricos como el limón o diferentes variedades de pimiento, entre otros.

Hortamira es uno de los máximos referentes del sector hortofrutícola de la Región de Murcia, y es la primera entidad mundial en recibir el primer certificado mundial como productores de hoja de agricultura regenerativa, un logro que certifica la mejora constante de nuestros productos, la calidad y el respeto por el medio ambiente, destaca Pascual Blanco.

Pascual Blanco, durante la entrega del certificado como productores de hoja regenerativa a Hortamira, entregado en la feria Fruit Logistica de Berlín este año. / Fecoam

La superficie ecológica de Hortamira alcanza ya el 90 por ciento del total de la entidad, una senda que comenzaron hace 25 años «y que está en constante proceso de mejora», siguiendo auditorías y los más altos estándares de calidad para todos sus cultivos, como la reciente certificación como productores de hoja de agricultura regenerativa, ejemplo mundial.

Este sello certifica la aplicación de una serie de buenas prácticas y técnicas de cultivo que, de forma coordinada, permiten obtener un nuevo equilibrio entre el suelo y la planta.

«Al final, es el agricultor el que termina cuidando el medio ambiente que nos rodea y es el primer interesado en hacer las cosas bien, y necesitamos que la sociedad entienda a este sector».

Apuesta ecológica

«La Región de Murcia lleva años apostando por esta forma de agricultura más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, destacan desde el Ejecutivo regional. El primer producto con certificación ECO de España fue el Arroz de Calasparra en 1986 con la creación de la Denominación de Origen Protegida, que sigue marcando la calidad y sabor de este producto. Con esta candidatura queremos que Europa vea cómo trabajan nuestros agricultores y ganaderos y cómo cuidan la tierra y sus productos», afirma la consejera Sara Rubira.

La responsable del sector también explicó que el desarrollo de la agricultura ecología en la región «ha ayudado a la lucha contra la despoblación y el mantenimiento de zonas rurales. Actualmente, la Comunidad cuenta con 117.000 hectáreas dedicadas a la producción ecológica con más de 4.800 productores. Y cerca del 60 por ciento de la producción regional de frutos secos o el 44 por ciento del viñedo es ecológico».

El crecimiento que ha tenido la agricultura ecológica en la Región se ha destacado en la candidatura a estos premios. «La estrategia europea demanda que las regiones tengan al menos el 25 por ciento de su superficie dedicada a ecológico en 2030. La Región de Murcia lleva desde 2021 con más de un 30 por ciento de su superficie agrícola dedicada a esta forma de trabajar la tierra», indicó Rubira.

Tanto la consejera Rubira como Pascual Blanco también quisieron destacar el papel del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (Caerm). Este organismo «ha sido una pieza clave en la apuesta del sector agro por los cultivos ecológicos. Llevan 25 años certificando estos cultivos con un sistema de reconocido prestigio en toda Europa», añadió Rubira.

Cooperativismo y sostenibilidad

Fecoam y sus asociados cuentan con una larga trayectoria y una apuesta clara y decidida por una agricultura moderna y respetuosa con el medio ambiente, desarrollando de forma continua métodos de cultivo cada vez más sostenibles y con productos más saludables.

De las 75 cooperativas agroalimentarias que actualmente forman parte de Fecoam, 27 de ellas cuentan con producción ecológica.