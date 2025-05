Juan Piernas, trasplantado de médula: «Para vivir he necesitado de la solidaridad de otra persona»

En el año 2020 a Juan Esteban Piernas le preocupaba la covid como al resto de la población, pero lo que realmente le quitaba el sueño a este murciano de 45 años de Caravaca de la Cruz era la leucemia mieloide crónica en fase aguda que le habían diagnosticado y para la cual requería un trasplante de médula ósea.

Este paciente trasplantado comparte su historia con La Opinión con motivo de la celebración este martes del primer Día Regional del Donante de Órganos y Médula Ósea, un gesto que ha logrado llevar a cabo en la Región más de 2.700 trasplantes desde que se hizo el primero, en el año 1991.

«Me salían moratones en las piernas y se me hinchaban los tobillos, no sabíamos por qué, pero tuve la suerte de que mi doctor en Caravaca era el presidente de la Asociación de Leucemia y dio con lo que me pasaba», explica Juan Esteban.

Al no tener hermanos, los especialistas que le trataron en el Hospital Morales Meseguer de Murcia acudieron al registro de donantes y encontraron a uno que era cien por cien compatible.

Juan Esteban Piernas recuerda que «en junio de 2020 me sometí al trasplante de médula. Parecía que todo iba bien, pero tres meses después volvió la enfermedad y esta vez había mutado a leucemia linfática aguda», lo que llevó a los médicos a plantear un segundo trasplante.

«Si es difícil encontrar un donante compatible, aún lo es más lograr dos. Pero lo consiguieron», afirma este paciente.

En septiembre de 2022 se sometió a su segundo trasplante, pasó el aislamiento de 40 días y cuando menos se lo esperaba, le detectaron un tumor maligno en la médula espinal.

Explica que «tras varios ciclos de quimio y de inmunoterapia me quedé en silla de ruedas y me dieron poco más de un mes de vida».

Pero los especialistas del Morales no tiraron la toalla y la propusieron probar un nuevo fármaco. «Desde aquel momento han pasado ya dos años y sigo viviendo», bromea, «he ido mejorando y llevo una vida prácticamente normal con mis revisiones».

Piernas insiste en la importancia de la donación de médula y anima a los ciudadanos a inscribirse. «Gracias a los donantes y los nuevos fármacos he salido adelante», dice, al tiempo que reconoce que él nunca se hizo donante, aunque su mujer sí que lo era, «porque en ese momento no le di importancia». Sin embargo, ahora veo que «para vivir he necesitado de la solidaridad de otra persona y esto nos puede pasar a cualquiera, por lo que animo a todo el mundo a hacerlo».