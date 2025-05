Comunidad y La Unión presentan una decena de alegaciones contra el sellado de la bahía de Portmán

La Comunidad y el Ayuntamiento de La Unión han presentado este miércoles las alegaciones contra el proyecto escogido por el Ministerio para la Transición Ecológica para la recuperación de la bahía de Portmán y que pasa por el sellado completo de los estériles mineros. Con este movimiento, según el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, ratifica la postura “unánime e inquebrantable” contra el plan por parte de estas administraciones y también de los vecinos de la Sierra Minera. Según Montoro, esta postura se mantiene fiel al convenio firmado en 2006 por la ministra Cristina Narbona en el que el Gobierno central se comprometió a regenerar la bahía. Para el consejero, la decisión unilateral del Gobierno central “condena” a la Región de Murcia y a los vecinos a asumir de forma definitiva el coste económico, social y medioambiental de esta situación.

El informe que ha presentado la Consejería de Fomento incluye una decena de alegaciones. Una de ellas es la exposición de que concurre un manifiesto incumplimiento del convenio de 2006. En este sentido, García Montoro ha explicado que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala la fuerza vinculante de este tipo de acuerdos.

Además, desde la Comunidad y el Consistorio sostienen que el sellado no es una medida concluyente y no aporta certezas sobre su absoluta efectividad. Es más, el propio informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas que recomienda la alternativa del sellado, señala que habría que hacer más estudios para garantizar la eficacia del proyecto.

Otra cuestión que se reprocha es que no se aborda técnicamente la situación en su conjunto. “Los estudios del Cedex son parciales y solamente cubren la zona marítima de la bahía y no abordan el tratamiento de los materiales contaminados en la zona terrestre ni su traslado como residuos”.

Panorámica de la Bahía de Portmán / Iván Urquízar

El sellado tampoco cumpliría con el objeto del convenio, que es la recuperación de usos y la adecuación ambiental de la bahía. “Además, no es una solución regeneradora porque no elimina ni reduce la contaminación, ya que sellar es simplemente confinar los residuos y en este sentido existe un riesgo de filtraciones futuras de metales pesados y otros contaminantes a través de las aguas subterráneas”, ha indicado Montoro, que ha añadido que esto podría afectar a los ecosistemas marinos e influir directamente en la salud de las personas del entorno. Para el consejero, la opción del sellado también obstaculiza la recuperación natural porque no se abordarían otras soluciones como el dragado parcial.

También se incrementaría el riesgo de inestabilidad de la playa a largo plazo, y de exposición de los materiales sellados ante eventos climáticos extremos o por la erosión costera, la crecida del mar o movimiento sísmicos.

Otra de las alegaciones es que la propuesta del Ministerio no responde a las demandas de la ciudadanía, ya que impide las posibilidades de regeneración social y económica de la zona.

“Es una solución incompleta, a corto plazo, en lugar de eliminar residuos se opta por confinarnos y el cálculo del coste-beneficio es muy cuestionable a pesar de que el sellado se ha presentado como una alternativa económica, porque los riesgos ambientales y para la salud de las personas y la pérdida de oportunidades de regeneración social y ambiental hacen que el coste total para la Región sea mayor en el futuro”, concluye García Montoro, que advierte que no se han realizado suficientes estudios que permitan asegurar que no existen otras alternativas medioambientalmente más favorables.

Por último, el consejero sostiene que el puerto pesquero y deportivo “se tiene que ubicar en su emplazamiento histórico, en el extremo occidental de la bahía, cualquier otra opción es inviable”.

Por su parte, el alcalde de La Unión denunció que estas alegaciones se han tenido que presentar mediante una instancia general, debido a que el Ministerio ni siquiera ha abierto un trámite de alegaciones con sus plazos ni ha sometido a información pública ningún documento concreto. “Hemos tenido incluso que deducir qué alegaciones teníamos que formular; esta actitud no es seria ni rigurosa y evidencia la poca importancia que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se le está dando a la cuestión de Portmán”.