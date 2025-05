Los agricultores cifran en casi 80 millones los daños del pedrisco

La organización agraria COAG ha cifrado en algo más de 79 millones de euros el valor de la producción afectada en esta campaña por los daños provocados por el pedrisco en los municipios murcianos de Jumilla y Yecla, según un informe facilitado a Efeagro.

Así se desprende del informe preliminar sobre los daños producidos por el pedrisco tras el paso de las tormentas ocurridas el pasado sábado en los municipios del Altiplano. Según sus datos, la superficie total que ha abarcado el pedrisco alcanza una extensión de 38.400 hectáreas.

Asimismo, dentro del ámbito de la tormenta, el informe ha establecido dos zonas en relación a la intensidad del pedrisco: una zona de afección alta con una superficie aproximada de 22.214 hectáreas, y la zona de afección media o leve con 17.764 hectáreas.

En el caso de Yecla, han estimado una afección por el pedrisco de en torno a las 6.000 hectáreas, ocupadas por cultivos de viñedo, almendro, olivar y cereal.

La valoración económica que hace COAG de las pérdidas en la producción de esta campaña asciende a los 45 millones para cultivos frutales, 13 millones para almendros, 11 millones en viñedos, 8,13 millones en el caso del olivar y 1,18 millones para el cereal, en estos municipios.

De esta forma, el total del valor de producción afectada en esta campaña alcanzaría los 79.290.000 euros, aunque, según COAG, este importe se vería incrementado por los daños graves en madera en varias zonas.

«El árbol o planta ha quedado debilitado provocando una reducción del vigor y menor crecimiento vegetativo», han detallado, por lo que esto dará lugar a una «pérdida del potencial productivo para la campaña siguiente». Dependiendo de la evolución de los cultivos estos daños podrían cifrarse en torno a otros 39.000.000 euros, ha anotado COAG.

También han registrado otras pérdidas económicas generadas en la zona por la falta de disponibilidad de este producto, como las relacionadas con la manipulación, envasado y transporte de los productos recolectados. Sólo en manipulación y envasado, COAG calcula otros 15.000.000 de euros.

Por ello, la organización agraria ha instado a Agroseguro a que «se cierre en la primera visita que los peritos vayan a campo» y «no haya que esperar a la segunda visita» para poder cerrar la tasación final, todo ello, para «acortar el plazo al máximo» para recibir la indemnización con la «mayor celeridad posible».

Piden ayudas directas

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia), se ha mostrado muy crítica con el anuncio realizado el lunes por el presidente Fernando López Miras sobre el mecanismo establecido por el Gobierno de la Región para apoyar a los agricultores afectados, basado en fórmulas que «solo consiguen un mayor endeudamiento de los agricultores», con líneas de financiación en las que participan las entidades financieras.

«No compartimos la fórmula que se ha anunciado en la Región de Murcia para ayudar a estos agricultores, que como se ha podido ver en medios y en las redes sociales, están desolados al ver como en cuestión de minutos se perdía no solo el trabajo de todo un año, si no en muchos casos, plantaciones enteras», apunta Marcos Alarcón, secretario general de UPA.

Desde la organización agraria también lamentan que la fórmula de apoyo anunciada, haya sido establecido al margen de las entidades representativas de los agricultores.

«Nos hemos enterado a través de un mensaje en diferentes redes sociales, en el propio perfil del presidente, del anuncio de estos apoyos, cuando ni tan siquiera se han dirigido a las organizaciones representativas para consultarnos sobre la conveniencia o no de esta medida, y lo más sangrante, no podemos informar a día de hoy a los agricultores de los detalles, ya que no los conocemos», indica Alarcón.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia llegan a afirmar que los daños registrados son de tal magnitud en muchos casos, que ya no solo dejan sin cosecha uno o dos años a muchos agricultores por los daños registrados en plantaciones, sino que además, puede desencadenar el abandono de miles de hectáreas de cultivos, situación que puede ocurrir fundamentalmente en plantaciones de secano, donde llevan tres años sin cosecha, y sin precio.

Fondo de maniobra

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha visitado Jumilla para conocer de primera mano la grave situación que atraviesan los agricultores tras la reciente granizada. Durante su visita, Antelo ha reclamado al Gobierno regional la creación urgente de un fondo de maniobra destinado a ayudas directas para el sector agrícola en situaciones de catástrofes naturales, fondo que exige para la aprobación de los Presupuestos. «Es inaceptable que, en la Región de Murcia, donde el sector agroalimentario tiene un peso crucial en la economía, no exista una partida presupuestaria para ayudar a los agricultores cuando ocurre una catástrofe», ha denunciado.

El diputado autonómico de Podemos Víctor Egío se ha trasladado también a Jumilla para ver sobre el terreno el «desastre» provocado por la granizada. Acompañado por la portavoz municipal de los morados en la localidad, Virginia Oliver, Egío ha visitado una plantación de almendros y una bodega, tras lo que ha lamentado que López Miras «todavía no ha tenido la decencia de acudir a visitar a los afectados después de que el sábado, en plena alerta naranja, lo pillaran en la Feria de Sevilla».