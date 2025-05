El 35% de los menores murcianos no usó preservativo en su última relación sexual

Tres de cada diez menores de edad (35%) no utilizó el preservativo en su última relación sexual. De ello alerta el estudio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), dado a conocer este miércoles y realizado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este trabajo han participado más de 2.600 jóvenes de la Región de Murcia y sus conclusiones muestran que en el ámbito sexual, el 34,8% de los adolescentes de 15 a 18 años ha mantenido relaciones coitales, siendo sólo el 65,5% los que utilizaron preservativo en su última relación sexual, lo que deja al 35% restante 'indefenso' ante el contagio de enfermedades o embarazos no deseados.

La falta de uso de medios de protección en las relaciones sexuales se ha convertido en una constante entre los jóvenes en los últimos años, lo que ha llevado a que las infecciones de transmisión sexual (ITS) se hayan disparado, llegando a convertirse en un problema de salud pública, tal y como alertan numerosos expertos. En el último año, los casos de sífilis han crecido en la Región de Murcia un 45%; mientras que la gonorrea lo ha hecho un 31%; el linfogranuloma venéreo, un 50%; y la clamidia sube un 20%, según el último informe de Vigilancia Epidemiológica dado a conocer a final del pasado 2024 por el Instituto de Salud Carlos III.

El informe muestra además que un 15% de los menores de edad encuestados dice haber usado exclusivamente el método de 'marcha atrás', mientras que el 2,9% de las chicas de entre 15 y 18 años ha estado embarazada alguna vez.

El estudio ha sido realizado en colaboración con la Universidad de Sevilla y en él se ha tomado una muestra representativa de 33.630 adolescentes escolarizados de 11 a 18 años para intentar lograr una panorámica de la salud y los estilos de vida de la adolescencia en España. En él se abordan temas como el bienestar emocional, la alimentación, la actividad física, el consumo de sustancias, las conductas sexuales, la salud planetaria y los contextos sociales.

El malestar emocional crece diez puntos

El informe del Ministerio y la OMS también indica que se observa un aumento del malestar psicosomático entre adolescentes, elevándose del 27,8% en 2018 al 38,5% en 2022. Esta problemática afecta de forma más acusada a las chicas, donde la prevalencia alcanza el 51,2%, en comparación con el 25,2% en los chicos. La incidencia de estos malestares se incrementa con la edad, siendo particularmente aguda en las chicas de 17-18 años, donde llega al 60,3%, frente al 28,4% en los chicos de la misma edad.

Este malestar incluye síntomas como dolores de cabeza, problemas de sueño o irritabilidad (dos o más síntomas más de una vez por semana). Este hallazgo es de gran relevancia, especialmente en el contexto de la pandemia, aunque el informe internacional sugiere que el aumento podría ser menor en comparación con otros países.

Respecto a la percepción general de salud, el 27,3% de la población de 11 a 18 años considera que su salud es excelente, mientras que la mayoría (53,5%) la valora como buena y un 16,5% la califica como pasable.

En cuanto a los hábitos alimentarios, el 54,8% de los adolescentes desayuna a diario entre semana, cifra que baja al 47% en el grupo de 17-18 años. Solo el 16,4% consume fruta más de una vez al día y el 23,4% verdura a diario, mientras que el 10,5% consume refrescos azucarados diariamente.

En relación con el control de peso, el 18,4% de los adolescentes presenta sobrepeso u obesidad, con cifras estabilizadas en los últimos años, siendo la prevalencia superior en los chicos (21,8%) en comparación con las chicas (15,0%). Esta situación se agrava en contextos de menor nivel adquisitivo, alcanzando el 24,8% entre adolescentes de familias con capacidad adquisitiva baja, frente al 13,9% en aquellas con mayor nivel económico.

Actividad física y descanso

El estudio HBSC 2022 señala que solo el 24,5% de los chicos y el 11,9% de las chicas realizan diariamente al menos 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa, como recomienda la OMS. Esta práctica disminuye con la edad en ambos sexos, siendo más acentuado el descenso entre los 11 y 14 años.

Respecto al descanso, el 44,1% de los adolescentes de 11-12 años duerme entre semana las horas recomendadas para su edad, cifra que desciende hasta el 23,4% en el grupo de 17-18 años. Durante el fin de semana, se produce una ligera recuperación de las horas de sueño, aunque persiste una tendencia generalizada a la reducción del descanso adecuado en días lectivos. En todos los grupos de edad, los chicos registran más horas de sueño que las chicas.

La mitad de los adolescentes no consume alcohol

Sobre el consumo de sustancias, el estudio destaca que el 49,6% de los adolescentes no consume alcohol actualmente. No obstante, a los 17-18 años, el 17% declara un consumo semanal y el 31% ha experimentado episodios de embriaguez en el último mes. El 13,3% de los adolescentes de 17-18 años fuma cigarrillos diariamente, mientras que el 12,1% de la población general de 11-18 años ha usado cigarrillos electrónicos en el último mes.

Preguntados por el medio ambiente y la salud planetaria, se comprueba que el compromiso ambiental es elevado entre los adolescentes. El 68,1% manifiesta estar de acuerdo con la necesidad de establecer leyes más estrictas para proteger el medio ambiente y el 36,4% indica haber realizado cambios significativos en sus hábitos de vida con el fin de contribuir a esta causa.

En relación a la participación social, aproximadamente una cuarta parte de los adolescentes expresa expectativas de implicarse en actividades de voluntariado, salud comunitaria o resolución de problemas en su entorno.

Los jóvenes también manifiestan que la familia sigue siendo su principal núcleo de apoyo, aunque los niveles de satisfacción y apoyo percibidos descienden con la edad. En el ámbito escolar, el 43,6% siente recibir apoyo por parte de su profesorado, mientras que el 31,9% valora positivamente sus relaciones con el profesorado. El informe también recoge datos sobre la exposición a situaciones de acoso escolar y ciberacoso, con el 4,4% de los adolescentes que se reconoce como víctima de acoso tradicional y el 1,8% como víctima de ciberacoso.

Por primera vez, este estudio incorpora una mirada más detallada al uso intensivo y problemático de medios de comunicación electrónicos entre adolescentes españoles. Según los datos recogidos, aproximadamente un tercio (32,4%) de adolescentes de 11 a 18 años realiza un uso intensivo de estas tecnologías en sus relaciones sociales. Este uso intensivo se define como un consumo elevado en términos de tiempo, frecuencia o cantidad, sin que necesariamente existan consecuencias negativas evidentes. Sin embargo, un 9,3% manifiesta un uso problemático.