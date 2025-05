Vox exige un fondo en los presupuestos con ayudas directas a los agricultores afectados por catástrofes naturales

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, acompañado de diputados regionales y del portavoz del Grupo Municipal en Jumilla, Juan Agustín Carrillo, ha visitado el municipio para conocer de primera mano la grave situación que atraviesan los agricultores tras la reciente granizada que ha devastado sus cosechas, generando una crisis económica que afecta profundamente a la Comarca del Altiplano.

Durante su visita, Antelo ha vuelto a reclamar al Gobierno regional la creación urgente de un fondo de maniobra destinado a ayudas directas para el sector agrícola en situaciones de catástrofes naturales. “Es inaceptable que, en la Región de Murcia, donde el sector agroalimentario tiene un peso crucial en la economía, no exista una partida presupuestaria para ayudar a los agricultores cuando ocurre una catástrofe”, ha denunciado.

En este sentido, el líder de Vox ha sido contundente: “Exigimos que ese fondo de maniobra tiene que estar, sí o sí, para la aprobación de los presupuestos. Que no cuenten con nosotros si van a volver a engañar a nuestra gente del campo. Para eso, que cuenten con el apoyo del Partido Socialista”.

Además, ha insistido en que la solución que plantea el Gobierno regional no es viable: “Lo que proponen no es una solución, sino una soga más al cuello de nuestra gente del campo, endeudándolos en lugar de auxiliarlos. No puede ser que la única alternativa para los agricultores sea endeudarse aún más. Queremos ayudas directas, no créditos”.

Por ello, Antelo pide que se incluya en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025 un fondo específico destinado a atender las pérdidas provocadas por la reciente granizada. “Mientras no exista esa partida, no habrá ayudas. Es tan sencillo como eso”, ha subrayado.

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, este martes en Jumilla con los agricultores. / Daniel Sabiote/Vox

Declaración de zona catastrófica

Asimismo, ha reclamado al Gobierno nacional la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas, instando a que se adopten medidas urgentes para paliar los daños sufridos por los agricultores. “El Gobierno de España no puede ponerse de perfil en esta situación. Es evidente que estamos ante una catástrofe y que los agricultores necesitan ayuda inmediata”, ha afirmado el líder de VOX.

Por otro lado, Antelo ha exigido a los ayuntamientos en los que Vox tiene representación que activen ayudas directas con fondos propios para los agricultores afectados, subrayando la importancia de respaldar al sector agrícola en momentos críticos. “En la Región de Murcia, todos vivimos, de una manera u otra, de nuestro campo. Cuando al campo le va bien, a toda la Región le va bien”, ha aseverado.

RM-115

Finalmente, ha aprovechado la ocasión para anunciar la presentación de una iniciativa en la Asamblea Regional en la que solicita la ejecución prioritaria del acondicionamiento y ampliación de la plataforma de la carretera RM-115, una infraestructura fundamental para la seguridad vial y el desarrollo económico de Jumilla. “Los vecinos llevan años reclamando esta actuación, que además de mejorar la seguridad, permitirá potenciar el sector agrícola y vinícola de la zona”, ha declarado.

“Vox no respaldará unos presupuestos autonómicos que no contemplen un fondo de maniobra para el sector agrícola y la mejora de infraestructuras clave como la carretera RM-115”, ha concluido Antelo.