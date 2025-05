Joaquín Zapata: "Desconfío totalmente del PSOE, se pone de perfil con la bahía de Portmán"

El alcalde de La Unión, el ‘popular’ Joaquín Zapata, habla con La Opinión desde el mirador de la Playa del Lastre, viendo las obras paralizadas de la bahía de Portmán. «Se me rompe el corazón al pensar que todo esto se va a demoler», asegura. Desde ese punto se observa cómo el mar ya ha empezado a recuperar los 250 metros que ya se encuentran dragados, así como una gran cantidad de aves, que acuden a la laguna interna que se conecta con el Mar Mediterráneo. Extraer los estériles acumulados entre 1957 y 1990 —unos 60 millones de toneladas de residuos— procedentes de la minería intensiva y recuperar los 250 metros de fondo de la línea de costa es lo que piden los vecinos y todas las formaciones políticas unionenses. Ahora que la unanimidad ha llegado también al parlamento autonómico, la Región parece estar preparada para dar la batalla a nivel nacional y doblegar al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que quiere enterrar en la bahía todo aquello que la contamina.

¿Cómo vivió el Pleno de la Asamblea la semana pasada?

Fuimos sin saber exactamente qué era lo que podía suceder en la votación y fue una sorpresa que saliera por unanimidad, sobre todo después de ver la confrontación del debate. Eso evidencia que el Gobierno de España se ha quedado solo en su idea de sellar los estériles de la bahía. La unidad de todas las fuerzas políticas, que exigimos la regeneración, nos da energía y algo de esperanza de que quizás podamos revertir esta situación.

¿Le da esperanza que Francisco Lucas, líder del PSRM, pueda convencer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán?

Estamos muy decepcionados en el Gobierno municipal con Francisco Lucas, que dice que apoya las demandas de los vecinos, pero no ha tenido la consideración siquiera de llamarme por teléfono, como sí han hecho el resto de líderes políticos de Vox y del PP. Echo de menos unas declaraciones públicas de Lucas, que no han existido todavía, o una reunión con él para hablar del asunto. Ahora que los socialistas están en contra del sellado, lo que tendrían que hacer es sumarse a las movilizaciones que estamos llevando a cabo y, por qué no, pedir explicaciones en las Cortes Generales, tal y como hacen el Partido Popular y Vox.

¿Desconfía entonces de las intenciones del PSRM?

Si soy totalmente honesto, tengo que decir que sí, desconfió totalmente. Saben que no cuentan con ningún tipo de respaldo a nivel popular si apoyan lo que quiere hacer el Miteco, que es firmar la sentencia de muerte de la bahía de Portmán. Por eso se están poniendo de perfil. Dicho esto, le aseguro que celebraré muchísimo que se pongan de frente y que luchen por los intereses de esta tierra.

Cae un 20% desde 1990 Una de las consecuencias principales de la contaminación de la bahía de Portmán es la caída de la población, que alcanzaba casi los 1.200 vecinos en 1990 y en la actualidad ha caído hasta los 972, un 19%. El alcalde asegura que la regeneración permitiría al Gobierno regional «construir un puerto en el lugar en el que ya estuvo el puerto de los romanos» y, a su vez, eso daría a los vecinos la «esperanza de poder disfrutar de un desarrollo turístico sostenible y de alta calidad, que llevaría consigo la revitalización definitiva de Pormán».

¿La decisión del Ministerio es definitiva? El PSRM se agarra al período de alegaciones.

La decisión es completamente definitiva. El secretario de Estado lo dijo así, advirtiendo que este período de alegaciones era para matices y cuestiones de detalle respecto a lo que ellos proponían. Si esto cambiara sería, sin duda, por la presión política y ciudadana que estamos ejerciendo.

¿Ha solicitado más reuniones con Hugo Morán o, directamente, con la ministra?

He intentado hablar con la ministra de este tema en, al menos, dos ocasiones. Incluso la invité a que conociera de primera mano Portmán porque me confesó que nunca había estado. Cualquier persona que venga y contemple la maravilla natural en la que se convertiría daría marcha atrás en esa decisión terrible del sellado. El secretario de Estado también declinó la oportunidad de venir.

Estaré presente este lunes en el Senado para escuchar lo que tiene que decir Hugo Morán

¿Fecha de la siguiente protesta?

Aún no tenemos la fecha, pero va a ser bien adentrado el mes de mayo. El próximo paso que vamos a dar hoy en el Senado, cuando Hugo Morán comparezca en comisión para dar explicaciones al PP. Estaré presente representando a la ciudadanía de La Unión. Allí podremos comprobar si la reunión con Lucas ha tenido algún efecto y si hay alguna intención de dar marcha atrás.

Morán defiende que el sellado es la alternativa «con más garantías ambientales» y «la que más seguridad traslada».

La regeneración de la bahía implica recuperar la playa y lo que ellos proponen es terminar de destruirla y enterrarla para siempre. Sellar los estériles equivale a dejar inservible la bahía para todo. Proponen construir una playa artificial donde hay ahora un arrecife, pero cualquiera que conozca la zona sabe que bastaría con un par de temporales que azoten nuestra costa para que desapareciera; sin contar con la propia dinámica del litoral, que se iría llevando esa arena.

El problema en Portmán no comenzó con Sánchez. Durante muchos años se han visto gobiernos de uno y otro signo en Moncloa.

Desde 1990, se han tomado decisiones que han sido más beneficiosas y otras que han sido perniciosas. Ya en la época de Zapatero, en el año 2005, se propuso el sellado y, como consecuencia, se firmó el pacto de regeneración en 2006. Más adelante, en 2010, se hizo por la administración de Zapatero un proyecto de regeneración que fue puesto en marcha en 2016 por el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, la parálisis la tenemos desde 2018, coincidiendo exactamente con la entrada de Pedro Sánchez en la Moncloa.

O sea, que hay responsabilidades compartidas.

Hay responsabilidades compartidas, pero solamente hubo un gobierno que puso en marcha las obras, y ese fue el gobierno de Mariano Rajoy.

Pero el TSJ tumbó el proyecto.

La adjudicación de la obra tuvo un litigio entre los contratistas. Es cierto que los tribunales resolvieron revocar esa adjudicación, pero el proyecto en sí mismo no fue anulado por los tribunales. Además, los trabajos se paralizaron mucho antes de que se hubieran dictado siquiera una medida cautelar. Las obras hubieran podido seguir adelante.

¿Cuánto tiempo se necesitaría para limpiar la bahía, según el proyecto anterior?

Si no se hubieran paralizado las obras, ya estarían prácticamente concluidas. Aquí tenemos toda la infraestructura preparada para tomarlo por donde se dejó y seguir extrayendo los estériles.