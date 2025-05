Podemos exige la comparecencia de López Miras tras "marcarse un Mazón" durante la alerta naranja en Yecla y Jumilla

Egío hizo este anuncio durante la defensa de una moción sobre ayudas a los productores de limón de la Región de Murcia afectados por la crisis de precios y sobre solicitud al Gobierno de la nación de colaboración y adopción de medidas que no salió adelante al no contar con el respaldo del Partido Popular ni de Vox. Desde el PP le dijeron a Egío que lo que debería preocuparle es que los diputados nacionales de Podemos no voten a favor del "hachazo al Trasvase", puesto que sin el Tajo-Segura, "no habrá limones ni absolutamente nada". Los de Abascal, por su parte, señalaron al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030 por "arruinar" a los agricultores con "normas absurdas, mientras permiten limones de Turquía y Egipto sin control".