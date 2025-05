Hugo Morán se reafirma en su solución para la bahía de Portmán: "Siempre fue un proyecto de sellado"

La conversación entre Francisco Lucas, secretario general del PSRM, y Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, la semana pasada no parece haber provocado ningún cambio en el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en cuanto a su solución para la bahía de Portmán. El representante del Gobierno de España afirmó este lunes en el Senado que el proyecto de regeneración del enclave del municipio de La Unión "siempre fue un proyecto de sellado, como mínimo, del 90% de la totalidad de los 60 millones de toneladas" de estériles que hay en la zona.

Morán se sometía en la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta a las preguntas de sus señorías y el murciano Francisco Bernabé quiso saber por qué decidió el Ejecutivo de Pedro Sánchez paralizar las obras de regeneración en 2018, cuando contaban con el visto bueno de todas las formaciones políticas y ecologistas. "Lo que van a hacer es sellar la bahía y dejarnos ahí esa porquería enterrada para siempre", le espetó.

"No al sellado, sí a la regeneración. No vamos a admitir otra solución. Avisados quedan y el que avisa no es traidor" Francisco Bernabé — Senador PP

El secretario de Estado le respondió que no fue el Gobierno el que paró las obras. "Hubo una sentencia que anuló la adjudicación hecha en su momento a la empresa que finalmente resultó adjudicataria porque la que no resultó adjudicataria impugnó aquella adjudicación y finalmente fue estimado su recurso", le recordó. El otro motivo, prosiguió, fue que la adjudicataria había presentado un modificado del proyecto que superaba el 50% del coste de la actuación, "lo cual venía a concluir que durante el proceso de ejecución de la misma afloraron un conjunto de inconvenientes que llevaban a la empresa a la consideración de que la obra no era ejecutable en sus términos y con aquella previsión presupuestaria", señaló. Según él, "superar el límite del 10% en un modificado no es posible".

"Nunca voy a firmar un proyecto que, de antemano, advierte de que las consecuencias ambientales y para la salud de los vecinos pueda ser negativa" Hugo Morán — Secretario de Estado de Medio Ambiente

El senador Francisco Bernabé advirtió a Morán de que, si no revocan su decisión de sellar los residuos contaminantes en la bahía les tendrán enfrente. "No solo al Partido Popular, que por supuesto, sino también a mi municipio entero, con su alcalde, aquí presente, y a toda la comarca de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. No al sellado, sí a la regeneración, señor Morán, no vamos a admitir otra solución. Avisados quedan y el que avisa no es traidor", concluyó.

Morán terminó su intervención remarcando la cuestión ambiental: "Yo no sé usted cómo lo verá, yo desde luego nunca voy a firmar un proyecto que, de antemano, ya advierte de que las consecuencias ambientales y, por lo tanto, para la salud de los vecinos del entorno pueda ser negativo. Usted quizá lo podría hacer, no lo pongo en duda, yo no".

Zapata reclama "regeneración real"

Hasta Madrid se desplazó el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata. "He venido a exigir, con respeto, pero con firmeza, que se dé marcha atrás a la decisión del Ministerio de sellar la bahía. Portmán lleva décadas esperando justicia medioambiental, pero el sellado no es la solución. Lo que queremos es regeneración real, no un nuevo enterramiento del problema bajo toneladas de tierra", señaló.

De izda. a dcha., Antonio Luengo, Dami García, Joaquín Zapata, Francisco Bernabé y J. Ramón Díez de Revenga. / L. O.

El primer edil insistió en que "el pueblo de La Unión ha sufrido demasiado tiempo las consecuencias del abandono" y reclamó "una actuación que devuelva la esperanza, no que condene definitivamente el futuro de Portmán". Desde la Cámara Alta pidió al Gobierno central que "escuche al territorio y no imponga una solución unilateral sin consenso ni respaldo social".