Estas son las personas y organizaciones que recibirán las Medallas de Oro de Cruz Roja en Murcia

La reina se desplazará hasta Murcia este miércoles, 14 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Su Majestad presidirá en el Teatro Romea la entrega de Medallas de Oro a Almudena Ariza, César Bona, Cruz Roja de Burkina Faso, Emilia Lozano y Nasco Feeding Minds.

La efeméride del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tiene lugar en los 191 países en los que la organización está presente. Este año, las distinciones se entregarán en Murcia. Con el lema ‘La fuerza de nuestros principios’, el acto central se celebrará en el céntrico escenario de la capital de la Región, donde Doña Letizia estará acompañada de la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo. Estas son las personas y organizaciones que recibirán las distinciones:

Nasco Feeding Minds

Durante décadas, la solidaridad con África se ha vehiculado a través de la ayuda alimentaria. Ousman Umar, que emigró de Ghana siendo menor y años más tarde fundó en Barcelona la oenegé Naco Feeding Minds, pide cambiar el enfoque. «Debemos alimentar mentes, no estómagos», insiste. Ha logrado abrir 17 aulas digitales en su país natal para mejorar la educación de los jóvenes y ahora quiere dar un nuevo paso a través de academias pensadas para impartir estudios profesionalizadores.

"¿De verdad creemos que alguien querrá jugarse la vida si tiene un futuro en casa?", se pregunta Ousman Umar

«Yo salí con 12 años de mi pueblo y tardé cinco años en llegar a Barcelona. Dediqué un año a cruzar el desierto, en un viaje que comenzamos 56 personas y solo pudimos acabar 6 con vida. Estuve cuatro años en Libia ahorrando para pagar a la mafia que me iba a proporcionar un puesto en una patera», contó Ousman Umar en una entrevista con El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario.

Ousman Umar. / Santi G. Barros

Y prosigue: «He visto morir a amigos en el desierto y en el mar; he vivido en la calle hasta que me ayudaron a volver a nacer. El índice de supervivencia de todo mi trayecto es del 3%. Por otro lado, no olvidemos que la guerra más sangrienta está en la República Democrática del Congo, con la cuestión del control de los minerales por medio, y de ella nadie habla. ¿De verdad creemos que alguien querrá jugarse la vida si tiene un futuro en casa?»

Emilia Lozano

Emilia Lozano ya había cumplido los 70 años cuando levantó un hogar en el pueblo toledano de La Puebla de Almoradiel para recoger a los migrantes expulsados del centro de acogida de Hortaleza. Comenzó esta labor en 2021, junto a su esposo, con la idea de dar un sitio a jóvenes de 18 años en adelante que no podían permanecer en el citado centro de acogida de menores.

"Ahora ya no quiero los viajes del Imserso, ahora quiero estar con ellos", sentencia la mujer

Esta iniciativa terminó concretándose en Somos Acogida, «asociación que, además de una solución residencial, apoya a estos jóvenes con actividades de acompañamiento para la realización de trámites administrativos, apoyo psicosocial, proporcionar una red y generación de vínculos a través de familias de acogida, talleres de habilidades sociales etcétera, todo ello con el objetivo último de apoyarles a conseguir su autonomía y su plena integración en la población española», explicaron desde Cruz Roja.

Emilia Lozano, Medalla de Oro de Cruz Roja en 2025 por su labor con migrantes. / La Opinión

«Ahora ya no quiero los viajes del Imserso, ahora quiero estar con ellos. Me reportan juventud», contó Lozano en una intervención en TVE.

«Siempre he creído en la igualdad y creo que, cuando ellos llegan a España, son iguales que nosotros y hay que ayudarles», hizo hincapié.

La asociación Somos Acogida fue merecedora del premio al Liderazgo Público otorgado por la Asociación HKS Spain Alumni Network de Harvard Kennedy School.

Cruz Roja de Burkina Faso

Cruz Roja de Burkina Faso es «una de las sociedades nacionales africanas con mayor solidez y capacidad de la región», que cuenta con «un gran reconocimiento reputacional tanto en África como a nivel global», detallan los impulsores de las Medallas de Oro 2025.

Pese a trabajar en uno de los contextos humanitarios más complejos de África, lo hace con gran capacidad operativa

«Esta sociedad nacional opera en uno de los contextos humanitarios más complejos de África (Sahel), enfrentando grandes retos para garantizar el acceso seguro y salvaguarda y seguridad de su voluntariado, pero manteniendo una capacidad operativa y un reconocimiento de su labor muy altos por parte de las comunidades y la población», destacó la organización humanitaria en España.

Tres jóvenes delante de ordenadores con los que completan su formación gracias a la oenegé. / Borja Abargues

En paralelo, deslizó que con este reconocimiento se quiere «destacar su papel para hacer frente a los desafíos humanitario» que afectan al continente africano, y hacerlo con los principios de «humanidad, imparcialidad y neutralidad» en el acceso y la asistencia a la población en situación de vulnerabilidad. La que más lo necesita.

César Bona

El profesor y escritor César Bona (Ainzón, Zaragoza. 1972) está licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza. Considerado uno de los cincuenta mejores maestros del mundo, según el Global Teacher Prize, el llamado ‘Premio Nobel de los Profesores’, fue jurado de los Premios Princesa de Asturias y ahora recibe una de las Medallas de Oro de Cruz Roja «por su defensa de la educación y la convivencia», apunta la oenegé.

"Es importante entender que todo empieza en la educación y no podemos jugar con ella"

«La educación necesita de la política porque son los que hacen los planes educativos, las leyes… pero la política también necesita de educación… me parece que estamos en ese punto que más nunca. Y es importante entender que todo empieza en la educación y no podemos jugar con ella», apuntaba este profesional hace unos meses, en una entrevista.

«Lo que queremos en la sociedad empieza en las escuelas, y si queremos gente con pensamiento crítico, tienes que educar el pensamiento crítico», reflexionaba.

César Bona, profesor y uno de los galardonados. / La Opinión

Desde el punto de vista del profesor maño, «escuchar es clave», pues «aprender va unido a la curiosidad». «Lo importante es preguntarse cosas por todo lo que sucede alrededor. Las emociones son necesarias tanto para aprender como para comunicarnos».

Almudena Ariza

En cuatro décadas de profesión, ha sido «reportera en medio mundo y corresponsal en Pekín, París, Nueva York y Jerusalén», como apostilla en su perfil de X. La reconocida periodista Almudena Ariza, que recibe este año una de las Medallas de Oro de Cruz Roja, subraya, en una entrevista con este diario a propósito del galardón, que le subleva «la indiferencia del mundo ante el horror de Gaza y la matanza diaria de civiles».

"Me subleva la indiferencia del mundo ante el horror de Gaza y la matanza diaria de civiles"

«Aun así, no pierdo la esperanza de que esto acabe porque hay muchas personas en ambos lados que sí creen en la paz, aunque no siempre sean las más visibles», sentencia.

Almudena Ariza, en una cobertura en Afganistán. / La Opinión

Desde Cruz Roja detallan de ella que, como enviada especial de TVE, ha cubierto muchos de los grandes acontecimientos informativos, desde los atentados del 11 de septiembre a las guerras de Afganistán e Irak. También catástrofes y terremotos como los de Turquía, Irán o Haití, o el tsunami de Indonesia, siendo la primera periodista española que llegó a Banda Aceh en el norte de Sumatra, la zona más próxima al epicentro de la catástrofe.