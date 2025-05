La Comunidad solicita al ministerio de Agricultura ayudas para los cultivos afectados por las granizadas

El Gobierno regional va a pedir al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ayudas para los cultivos afectados por las tormentas de granizo de esta semana, informa la Comunidad Autónoma.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha visitado este domingo algunas de las zonas dañadas por la tormenta de este sábado en el Altiplano.

"Mañana, en la Conferencia Sectorial de Agricultura le voy a solicitar al ministro Luis Planas ayudas para cultivos afectados por estas granizadas. Estamos viendo parcelas muy dañadas en las que se ha perdido casi por completo la cosecha y con importantes daños en la madera", ha indicado Rubira.

La consejera ha señalado que "la tormenta de este sábado ha sido excepcional y se tienen que tomar medidas excepcionales ante los daños ocasionados". "Es un panorama desolador, la pera está destrozada, hay importantes daños en viñedo y almendro. Pero lo que más me preocupa es que muchos agricultores me dicen que van a abandonar y nosotros como Gobierno regional no lo podemos consentir", afirmó.

La consejera ha informado de que los técnicos han comenzado las valoraciones de zonas dañadas y esperan tener pronto los datos para trasladarlos a los ayuntamientos afectados para que puedan iniciar los trámites para solicitar la declaración de zona afectada gravemente por emergencias de Protección Civil.

"Además, mañana mismo vamos a volver a contactar con Agroseguro para que se agilicen los trámites y los agricultores puedan percibir pronto la compensación por las pérdidas", ha añadido Rubira.

La consejera también ha afirmado que desde el Gobierno regional se está trabajando para mejorar el Seguro Agrario, pero que necesitan "más implicación del Ministerio para que realmente sea una herramienta útil para los agricultores. En el almendro hemos detectado una contratación baja porque aseguran que no funciona y es necesario un cambio. Lo que nos estamos encontrando es que muchos de ellos no lo contratan porque no funciona".