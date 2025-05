Carta íntegra de López Miras a Sánchez ante el recorte del Trasvase: "No estoy dispuesto a claudicar"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, envió ayer una carta al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, para solicitarle una reunión en la que poder tratar el recorte del trasvase Tajo-Segura, que alcanzará el 50% en el año 2027. "Una reunión para revertir esta medida de gravísimas consecuencias económicas y sociales para el más eficaz instrumento de solidaridad interterritorial de España", explicó.

En la misiva, le recuerda que, en los últimos años "y en reiteradas ocasiones", ya le ha solicitado un encuentro con este fin. "Aunque no he recibido respuesta ante estas peticiones, no estoy dispuesto a claudicar en mi firme propósito de hacer cuanto esté en mi mano para encontrar la solución a una cuestión tan vital para la Región de Murcia", le advirtió.

A continuación, transcripción íntegra de la misiva:

Presidente,

Una vez más, y todas las que hagan falta, el Gobierno de la Región de Murcia tiende de nuevo la mano al Gobierno que presides para abordar una solución definitiva, justa y equilibrada al problema del agua en el Levante español, que se verá muy agravado de confirmarse la propuesta del CEDEX para la actualización de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, encargada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Una decisión que no está respaldada por razones técnicas ni científicas, y que pone en riesgo el futuro de millones de personas y tendrá un impacto tremendamente negativo en la riqueza que el sector agrícola levantino aporta a la prosperidad del conjunto de la nación.

Por todo ello, te solicito que mantengamos de manera urgente, y en el menor plazo de tiempo posible, una reunión para revertir esta medida de gravísimas consecuencias económicas y sociales para el más eficaz instrumento de solidaridad interterritorial de España, como es el Trasvase Tajo-Segura.

En una cuestión capital como es la del agua, el Gobierno de la Región de Murcia ha dejado siempre de lado cualquier consideración ideológica y política en aras de la lealtad institucional y de la búsqueda de soluciones a partir del diálogo entre las partes implicadas.

Nuestra buena fe en la búsqueda de un acuerdo sigue intacta, pero también nuestro compromiso y firme determinación en la defensa de nuestros agricultores y regantes, de todas nuestras empresas y del conjunto de actividades económicas que se verán terriblemente afectadas por una decisión que parece desafiar toda lógica y que pone en grave riesgo el sostenimiento del Estado del bienestar, no sólo de las provincias de Alicante y de Almería, y de la Región de Murcia, sino de una parte muy importante de la población española.

Un compromiso que es aún más fuerte, si cabe, en estos momentos, porque no podemos asistir impávidos ni resignarnos ante lo que consideramos una tremenda injusticia que aún puede ser remediada si priman, por encima de otros factores, el sentido de Estado y la voluntad de trabajar unidos en beneficio del conjunto de España.

En los últimos años, y en reiteradas ocasiones, te he expresado mi honda preocupación sobre esta cuestión tan esencial, así como mi total disposición a poder mantener una reunión contigo para avanzar en una solución definitiva al problema del agua en la Región de Murcia, que pasa, ineludiblemente, por un gran acuerdo nacional que ponga fin a las disputas por un recurso natural fundamental que, como fija la Constitución, pertenece a todos los españoles.

Y aunque no he recibido respuesta ante estas peticiones, no estoy dispuesto a claudicar en mi firme propósito de hacer cuanto esté en mi mano para encontrar la solución a una cuestión tan vital para la Región de Murcia como es la continuidad del Trasvase Tajo-Segura y de los envíos de los caudales hídricos tanto para abastecimiento de la población como para que nuestros agricultores y regantes puedan seguir contribuyendo como hasta ahora a la prosperidad y riqueza del gran país que es España. Una solución que pasa por la suspensión de la modificación de las reglas de explotación del Trasvase que recientemente hemos conocido.

Por todo ello, te reitero mi petición de mantener cuanto antes una reunión para abordar esta demanda del conjunto de la sociedad de la Región de Murcia, así como mi plena disposición a hacer todo lo que sea necesario para lograr un acuerdo que, partiendo de la legalidad y los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre todos los españoles, resuelva de manera definitiva, y compartida por la totalidad de las partes implicadas, esta cuestión esencial para el futuro de nuestro país.

Mi mano, una vez más, está tendida para hacerlo posible, por el bien de la Región de Murcia y del conjunto de España.

A la espera de una muy pronta y positiva respuesta a esta petición, recibe un cordial saludo.

Fernando López Miras