La Región, ante un fin de semana de lluvias y tormentas

El temporal no abandona la Región de Murcia tras la granizada que se vivió ayer en el municipio de Mula. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la lluvia estará presente este fin de semana en casi toda la Comunidad, especialmente el sábado.

Esta previsión, no obstante, no afectaría a este viernes, aunque se verán cielos nubosos y no se descartan chubascos débiles, sobre todo en el noroeste regional.

Es el sábado cuando se espera que las tormentas lleguen a la Región. La Aemet ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la Comunidad -a excepción del Campo de Cartagena- desde las 12 horas hasta las 21 horas, que se amplía hasta la medianoche en el Altiplano y la Vega del Segura.

La previsión indica que el riesgo de tormentas es mayor al 70%, mientras que sitúa el de lluvia entre el 40% y el 70%, pudiendo llegar a acumularse los 20 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Para el domingo no hay ninguna alerta activa, pero no se descartan las tormentas durante la tarde, especialmente en el litoral de la Comunidad. También se esperan chubascos en las sierras y en el Noroeste.

Esta información se actualizará a medida que la Agencia Estatal de Meteorología comparta más datos.