Carmina Fernández: "Soy una persona contundente, pero ni bronca ni ‘insultona’"

José Vélez abandonó el pasado viernes la Asamblea Regional dejando vacante laPortavocía del Grupo Parlamentario Socialista, que no tiene a su secretario general entre sus miembros. La hasta ahora portavoz adjunta ha sido la elegida para ser la voz del PSOE en el parlamento murciano, al menos durante los próximos dos años. Carmina Fernández promete «trabajo y rigurosidad». Lo veremos hoy con su pregunta al presidente sobre presupuestos.

Se muestra convencida de que con Francisco Lucas el PSRM ganará las elecciones en 2027

¿Se va a notar una nueva impronta en la Asamblea con la nueva portavoz socialista?

Mi tarea es visibilizar el proyecto y las políticas del Partido Socialista de Francisco Lucas. Soy una persona que, pese a que soy contundente, no soy ni bronca ni ‘insultona’. Pienso mantener un tono de rigurosidad que favorezca que ganemos las elecciones en 2027. Estoy segura de que así será.

"Queremos que se garantice agua para siempre; el Trasvase es imprescindible e irrenunciable" Carmina Fernández — Portavoz GPS

Hoy se estrena como portavoz con su pregunta a Fernando López Miras. ¿Nerviosa?

Soy una persona nerviosa, en general (ríe). Me lo tomo con mucha responsabilidad e intentaré hacerlo lo mejor posible. No se trata de mí, sino del Grupo Parlamentario Socialista, por eso me gustaría que el trabajo y la rigurosidad sean lo que marque mi etapa como portavoz.

Le va preguntar por los presupuestos autonómicos que ha negociado con Vox. Seguro que ya imagina la respuesta.

Le pregunte lo que le pregunte, siempre terminará echándole la culpa a Pedro Sánchez, pero lo que estamos tratando en la Asamblea Regional no es lo que hacen fuera de la Región. Las preguntas orales son para controlar qué es lo que está haciendo el Gobierno de aquí, no lo que están haciendo otros. Hacer otra cosa es faltarle el respeto a los ciudadanos. Son ellos los que están representados en la Asamblea.

Carmina Fernández sustituye a José Vélez en la Portavocía del Grupo Socialista de la Asamblea. / Loyola Pérez de Villegas

¿Considera que López Miras es un político duro en un cara a cara parlamentario?

Considero que esa parte del respeto a los ciudadanos en el Parlamento se le ha olvidado. Tanto él como los consejeros tienen que venir a la Asamblea a ofrecer datos, a dar gestión, a explicar qué están haciendo, a escuchar lo que le dicen los demás grupos parlamentarios y a tener en cuenta las mociones que se aprueban, dejando de lado ocurrencias y proclamas populistas.

¿Cómo es su relación con el resto de diputados cuando están fuera del hemiciclo?

Pasamos allí muchas horas, trabajamos y conversamos sobre cuestiones de todo tipo y tengo una relación personal magnífica con prácticamente todos los diputados y diputadas de la Asamblea Regional. Además, espero seguir manteniéndola porque para eso estamos, para dialogar.

"A Portmán siguen llegando materiales pesados cuando llueve o a través del aire y eso también hay que frenarlo" Carmina Fernández — Portavoz GPS

Parece que Francisco Lucas quiere subrayar su autonomía con respecto a Ferraz.

Tuvimos una Ejecutiva el lunes que respaldó a Lucas para que defienda por encima de todas las cosas las necesidades de los ciudadanos de la Región de Murcia. Un ejemplo evidente es que lleva toda la semana en Madrid de reuniones para conseguir mejorar determinadas cuestiones en esta región y para explicar cuáles son sus necesidades.

Reuniones en el Ministerio para la Transición Ecológica, que le están dando trabajo con sus decisiones sobre el trasvase y la bahía de Portmán.

Se reunió con Hugo Morán para explicarle y para trasladarle la posición unánime y firme de todo el PSRM de que el Trasvase es imprescindible e irrenunciable para la Región. Queremos que se garantice que haya agua para siempre con todos los elementos a los que podamos acceder, como las desaladoras con agua a precio justo, la depuración y la reutilización de aguas. No nos olvidemos que durante la época de Mariano Rajoy hubo 10 meses de trasvase cero. Detrás de una pancarta y con confrontación no se consigue nada. Se logran objetivos trabajando y dialogando.

"Que nadie se engañe, las negociaciones con Vox no tratan de cuentas, sino de derechos" Carmina Fernández — Portavoz GPS

¿Y qué pasa con el sellado de los estériles de Portmán?

Nos reunimos con los vecinos y le hemos dado traslado al secretario de Estado sus peticiones. Todavía estamos a tiempo de hacer aportaciones y alegaciones por parte de los colectivos y por parte de las administraciones. Se trata de proponer mejoras que tengan en cuenta los informes científicos y la salud de los ciudadanos que están en el entorno. Pero también le digo que los colectivos también le han exigido al Gobierno regional que regenere la sierra minera de la cuenca vertiente mediterránea, como está haciendo el Miteco en la cuenca del Mar Menor, y ya ha dicho que no lo va a hacer. A Portmán siguen llegando materiales pesados cuando llueve o a través del aire y eso también hay que frenarlo.

Volviendo a su pregunta al presidente sobre presupuestos. ¿Cree que los terminarán presentando?

Yo no sé si habrá presupuestos, la oferta la tiene por parte del Partido Socialista y podríamos empezar a trabajar en ellos hoy mismo porque la mano sigue tendida. Si el Partido Popular sigue dispuesto a ceder a la ultraderecha de Vox todos los derechos de los ciudadanos de esta Región a cambio de un presupuesto, desde luego, me parece indigno. Que nadie se engañe, estas negociaciones no tratan de cuentas, sino de derechos.