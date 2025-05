El Real Decreto con el hachazo al Trasvase Tajo-Segura no convence ni a la Región de Murcia ni a Castilla-La Mancha

La Comisión del Trasvase Tajo-Segura ha dado este jueves un paso clave para consumar el hachazo que planea el Ministerio para la Transición Ecológica y ha presentado el borrador del Real Decreto 773/2014 que recoge las nuevas normas de explotación para la infraestructura para este año 2025. Se trata del primer escalón de los recortes previstos hasta 2027, el resto de recortes quedan a expensas de sus correspondientes reales decretos.

Con la nueva redacción propuesta al Nivel 1 se llegará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1.600 hm3 (300 hm3 más que el umbral actual), o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.400 hm3. En este caso, al igual que ocurría con las normas vigentes, se podrá autorizar un trasvase mensual de 60 hm3.

La elevación del suelo del Nivel 1, tal y como explicaron los regantes murcianos del trasvase, hace que sea prácticamente imposible que se autoricen las derivaciones máximas, ya que ni siquiera en un momento extremadamente abundante como el actual, tras las copiosas lluvias de marzo, se alcanza el volumen necesario. En este momento, los embalses de cabecera almacenan 1.565 hm3.

En cuanto al Nivel 2, en el que se prevé que se mantenga los embalses la mayor parte del tiempo, se dará cuando las existencias sean inferiores a 1.600 hm3, pero superen los volúmenes previstos en los llamados valores mensuales de referencia, que oscilan entre una horquilla entre los 428 hm3 de octubre y los 548 hm3 de junio, valores sensiblemente por debajo de los que actualmente están en vigor, por lo que hace más fácil seguir en el Nivel 2 y más complicado llegar al 3, el de excepcionalidad hidrológica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta previsto que esos valores aumenten en 2026 y 2027. En cualquier caso, en 2025 el recorte del Nivel 2 es de 3hm3, al pasar de los 27 de las reglas vigentes a los 24hm3 que propone la modificación del Real Decreto.

Para darse el Nivel 3, el agua almacenada en los embalses de la cabecera del Tajo deben situarse entre los valores mensuales de referencia y el valor por debajo del cual no es posible trasvasar: los 400 hm3. Por debajo de esta cifra, se cierra el acueducto. El Real Decreto incluye una novedad que no aparecía en el informe del Cedex sobre las normas de explotación, y es que en el Nivel 3 ya no serán trasvases automáticos de 11hm3 sino que serán discrecionales hasta esa cifra como máximo, lo que abre la puerta a trasvases de Nivel 3 por debajo de los 11.

Acto de protesta organizado por el Scrats por los recortes al Trasvase Tajo-Segura / EFE

Castilla-La Mancha quiere garantías

La aprobación del borrador del Real Decreto no ha gustado a nadie, ni a Castilla-La Mancha ni a la Región de Murcia. Los primeros entienden que este documento ya debería recoger la progresión de los recortes que, según el informe del Cedex, se va a establecer hasta 2027. Así lo ha defendido este jueves la consejera castellanomanchega de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha incidido en que el borrador sólo contempla 2025, “y no dice nada de lo que pasará en 2026 y 2027” con las modificaciones de las reglas de explotación, por lo que así se lo van a trasladar al Gobierno de España. En este sentido, y aunque consideran que el Ejecutivo central está propiciando avances y ha generado una reflexión sobre la necesidad de cambiar las normas que rigen el trasvase, Gómez ha considerado que al borrador “le falta madurez”. Asimismo, ha hecho hincapié en que “la mayor disputa” es la norma para trasvasar cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentren en nivel 3, que también será progresiva en el tiempo. Por todo ello ha afirmado que el Ejecutivo autonómico está trabajando para ofrecer alternativas técnicas, que incorporará en el período de información pública del borrador de este real decreto.

Por su parte, Borja Castro, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, sostiene que el Gobierno de España ha dado "un paso hacia adelante", pero ha pedido que ese paso se "dé bien y con garantías". En este sentido, al igual que el Gobierno de Emiliano García-Page, defiende que el Real Decreto debe contemplar la progresividad de los tres años. "No podemos fiar nuestra suerte a la continuidad de este Gobierno de España. Si es así, aceptaríamos esa rebaja de la curva de excepcionalidad hidrológica en el nivel 3, porque no nos va a afectar por la situación actual de los embalses, pero si no se aprueban las modificaciones de una vez para los 2025, 2026 y 2027, de ninguna manera vamos a aceptar que se rebaje esa curva porque nos condena a un escenario peor que el que nos dejó María Dolores de Cospedal".

"La Región se queda sin futuro", advierte Ortuño

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha asegurado la Comunidad va a emplear "todos los medios judiciales, políticos, sociales y técnicos" para defender el Trasvase Tajo-Segura. "Lo que ha puesto encima de la mesa del Ministerio es un recorte del 50% al regadío y esto significa que la agricultura que depende del trasvase tendrá que cerrar y por tanto la Región de Murcia se queda sin futuro", ha indicado Ortuño, que cree que es fundamental que se empiece a trabajar en un plan nacional del agua, "porque en España hay agua para todos los españoles, pero está mal repartida; todas las cuencas hidrográficas están por encima del 80%, mientras que la del Segura está por debajo del 30".