Murcia mira al Vaticano: el sucesor de Francisco, a debate por los sacerdotes de la Región

La primera jornada del cónclave confirmó este miércoles los resultados esperados, ya que ningún papa ni en este siglo ni en el anterior ha sido elegido al primer intento. Según los expertos, esta primera sesión sirve a modo de estudio para los candidatos antes de consensuar el nombre del sucesor del anillo del pescador. Lo habitual sería que la decisión no se extienda más allá de dos o tres días.

En la Región de Murcia algunos sacerdotes ya tienen su cardenal predilecto para dirigir la Iglesia en los próximos años. Para el director del Instituto Teológico de Murcia, Miguel Ángel Escribano, el sucesor de Pedro debería ser el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa. “Sería el ideal por su implicación en la guerra de Israel y Gaza. Él llegó a ofrecerse como intercambio con los rehenes de Israel. Vive el evangelio de apertura y de acogida de los pobres”.

Respecto al resto de candidatos, cree que el papa que venga “debe estar al lado de los más necesitados y mantener un diálogo continuo con la sociedad y no cerrando puertas". También augura que ante la dificultad de las votaciones, conoceremos al próximo papa “el viernes por la tarde o sábado por la mañana”.

Para el cura Joaquín Sánchez, el sucesor de Francisco debería ser Cristóbal López, cardenal español salesiano, que fue nombrado arzobispo de Rabat por el papa Francisco en 2017. Según Sánchez, Cristóbal López “sintoniza muy bien con Francisco, ya que es un hombre cercano a los empobrecidos, a la gente que sufre, y comparte esa visión aperturista de la Iglesia”.

"Siempre hay un tapado"

A pesar de que su nombre no aparece entre los favoritos para ser obispo de Roma, señala Sánchez que “siempre hay un 'tapado' que no se nombra y después sale elegido”. Aunque no niega que sería una “sorpresa enorme” su nombramiento. Según el religioso, el elegido podría ser el actual secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, conocido por su estilo moderado y conciliador, que continuaría la obra iniciada por Francisco en 2013.

Además, el cardenal italiano Parolin recibió el miércoles una doble felicitación en la misa previa al cónclave, lo cual levantó suspicacias al ser considerado uno de los favoritos a la elección.

Otro de los nombres que más apoyos cuenta para ser papa es el del filipino, Luis Antonio Tagle. Tagle es prefecto del Dicasterio para la Evangelización y goza de gran popularidad entre los fieles. Su carisma y visión pastoral, sumados a su fuerte compromiso con los pobres, lo posicionan como un posible continuador de la línea de Francisco.

Sánchez considera que su nombramiento “sería positivo para abrir la Iglesia a Asia” y continuar la obra de Francisco, “hacer una Iglesia dedicada a los pobres”. Su nombramiento encajaría con las palabras del fallecido papa en su viaje a Filipinas: “El futuro de la Iglesia está en Asia”.

Sarah, un paso atrás en la Iglesia

El tercer nombre que más está apareciendo para suceder a Francisco en el trono de Pedro es el del cardenal guineano Robert Sarah. De ideas más conservadoras, Sarah siempre mostró su rechazo a las ideas aperturistas del último papa. Según Sánchez, su nombramiento supondría “un gran daño”, ya que tiene una visión de Iglesia más “espiritualista y alejada de los pobres”. “No comparto nada más que la fe con el cardenal Sarah”, confiesa Sánchez.