López Miras y Mazón cierran filas con los regantes del trasvase Tajo-Segura: "¡Hasta aquí hemos llegado!"

Cientos de personas han acudido este martes a la llamada de los regantes del Trasvase Tajo-Segura y han abarrotado el salón de actos de la Cámara de Comercio de Murcia. En su interior se han reunido algunas de las principales autoridades políticas, sociales, empresariales y agrarias de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre otros, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el presidente regional, Fernando López Miras, el consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco o el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fecanore), Juan Valero de Palma. En la mesa de oradores se podía leer en una gran pancarta: ¡Hasta aquí hemos llegado! No al fin del regadío levantino".

En su intervención, López Miras aseguró que el recorte al trasvase Tajo-Segura que ha planteado el Gobierno de España, de cerca de un 50 por ciento para el regadío en 2027, es el fin de la agricultura “y el fin de la Región de Murcia, tal como la que conocemos”. En este sentido, aseguró que si la Región de Murcia es hoy una comunidad próspera y moderna, es en buena medida gracias al agua del trasvase, "que nos ha convertido en líderes en exportación de frutas y hortalizas y ha generado 300.000 puestos de trabajos, y todo eso gracias a una infraestructura que ha demostrado ser una de las más justas y eficientes del país".

El presidente lamentó que el Ministerio para la Transición Ecológica quiera castigar a “una región que utiliza el agua mejor que nadie”. Además, para el jefe del Ejecutivo autonómico, el anuncio de los recortes llega en un momento en el que los embalses en la cabecera del Tajo registran volúmenes históricos, rozando los 1.600 hectómetros cúbicos, por lo que entiende que, a falta de criterios técnicos, la decisión responde solamente a ciertas prebendas y deudas políticas. Tanto el presidente murciano como el valenciano recordaron en sus intervenciones que Pedro Sánchez prometió en 2018 en un mitin en Albacete que "acabaría con el trasvase, y ahora lo está cumpliendo"

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, presidió la asamblea, junto a empresarios, regantes y líderes del sector agrario de Murcia, Valencia y Andalucía. / Juan Carlos Caval

López Miras también se preguntó sobre el uso que se le va a dar al agua recortada, que es ninguno: "Para que siga discurriendo por el río hasta el mar" y eso no tiene para el presidente ningún sentido; "nos estamos jugando nuestro futuro como región y no podemos permitirlo”, indicó. “Nadie va a aprovechar el agua que no llega a la Región; sólo es una prebenda política”, insistió.

Por último se dirigió al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, para ofrecer y pedirle que use todos los recursos de la Administración regional para defender el Trasvase. Por otra parte, López Miras expresó su deseo de que el Gobierno de España se abra al diálogo con las comunidades afectadas para "llegar a un consenso; en caso contrario, si siguen responder nuestras cartas y nuestras llamadas, seré el primero que ejerza de murciano mucho antes que de presidente de la Comunidad”. El presidente cerró su intervención pidiendo a la sociedad murciana que estén al lado los regantes y en la defensa del Trasvase Tajo- Segura, “porque será estar al lado del futuro de la de la Región de Murcia"

Apoyo sin fisuras en nombre de los valencianos

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, expresó su apoyo "sin fisuras", en nombre de "más de 5,3 millones" de valencianos, a los regantes del Levante, cuyas reivindicaciones, ha dicho, no son "de parte, egoístas o contra nadie", sino a favor de "la paz y contra la guerra del agua".

En la tierra en la que "durante cientos de años" se han "resuelto los problemas a través del diálogo", Mazón señaló que los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, Almería y Alicante han "demostrado que respetan el agua y que la aprovechan". "Somos el mayor ejemplo en reutilización y aprovechamiento de agua, más que nadie", ha dicho, para indicar a continuación que solo la Comunidad Valenciana reutiliza el 40% del agua de toda España y que entre la Región de Murcia y la provincia de Alicante "se reutiliza el 10% del agua de toda Europa".

Además, recordó que "el agua del trasvase no es gratis" porque esta "se paga religiosamente", y destacó que la Comunidad Valenciana respondió con solidaridad ante la sequía sufrida el pasado verano en Barcelona cuando la exministra del Miteco, Teresa Ribera, le pidió ayuda porque "no iban a tener agua para beber" en esa provincia.

Mazón prometió en su visita a Murcia que su comunidad ofrecerá "toda la capacidad de respuesta social, política, institucional, técnica, jurídica si es necesario". "Por supuesto que vamos a ir allá donde corresponda por cualquier conducto y por cualquier vía", enfatizó.

El salón de actos de la Cámara de Comercio de Murcia se llenó hasta la bandera por la cumbre del agua organizada por el Scrats. / Juan Carlos Caval

Por su parte, el presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, explicó que llevan muchos años reclamando al Gobierno de España una tarifa justa del agua, la conexión de los recursos de desalinización y acciones para resolver la injusta situación que padecen los regantes del Campo de Cartagena. "El Mar Menor no se va a solucionar con el sacrificio de la agricultura y la ganadería, sino con la recuperación del Plan de Vertido Cero; el resto son milongas".

En cuando al recorte previsto en las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, Jiménez recordó que se ideó en 2023 con el último plan Hidrológico del Tajo. "Y ahora, en el peor momento, con las peores formas y los peores criterios, esas reglas de explotación han visto la luz e incluyen restricciones históricas para la cuenca del Segura, mientras que en el resto de España en los meses pasados sufrían daños por las inundaciones", señaló el presidente del Scrats, que admitió que en ese "escenario de miedo, había una alegría para los regantes del Levante, que por primera vez veían como se llegaba al nivel 1, pero alguien no estaba contento con esto: el Ministerio".

Según Jiménez, cuando se aprobó recientemente el trasvase trimestral máximo (180 hectómetros cúbicos), por encontrarse los embalses de Entrepeñas y Buendía en el nivel 1, el presidente de Castilla- La Mancha "entró en modo exorcismo y exigió que saliesen ya las nuevas normas de explotación".

Por otra parte, lamentó que un documento tan importante haya sido diseñado de manera unilateral, sin escuchar a las comunidades que más van a sufrir el impacto de los recortes, y que se haya tenido que informar de los cambios a través de la información de los líderes sociales y políticos de Castilla-La Mancha.

Al igual que el presidente regional, Lucas Jiménez sostiene que recorte se ha producido para que Pedro Sánchez pueda cumplir con la promesa electoral que realizó en 2018.

Además de la amenaza del 'hachazo' al trasvase, el presidente de los regantes advirtió que el plan de cuenca del Segura incluye una reducción del 50 por ciento de las extracciones de aguas subterráneas. En este sentido, avanzó que en breve se convocará una asamblea multitudinaria para analizar este asunto.

"Los peores años están por llegar"

Para Lucas Jiménez, lo más dramático es que no se vislumbra en el horizonte las alternativas que podrían compensar la pérdida de más de 100 hectómetros cúbicos del Trasvase, o la pérdida de recursos de aguas subterráneas. "Se nos prometió una transición ecológica justa, con recursos suficientes, pero no hay nada", señaló en referencia a la oferta actual de agua desalada. En cuanto a los nuevos proyectos, denunció que el Gobierno de España quiere que sean los regantes los que los paguen de su bolsillo, cuando se han endeudado modernizando sus explotaciones.

"Estamos viviendo los peores años y peores serán los que están por llegar. No nos queda otra que unirnos, olvidar las viejas rencillas; lo que se nos va es lo que más queremos, el futuro de nuestras familias", advirtió Jiménez, que anunció que el Scrats "no va a parar; vamos a llevar las movilizaciones a todos los rincones del país, no va a haber paz para los causantes de este problema".

Los presidentes de la Generalitat y de la Región de Murcia, Carlos Mazón y Fernando López Miras, junto a Lucas Jiménez. / Juan Carlos Caval

Por su parte, el presidente de Fenacore indicó que si los regantes de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía tienen un problema, "todo los regantes de España tienen un problema". Según Juan Valero, uno de los principios generales de la gestión del agua es dominio hidráulico español, por lo que "el agua es de todos los españoles y eso quiere decir que el agua debe ser tratada como una cuestión de Estado".

Como hizo el presidente autonómico, Valero se preguntó sobre qué actividad económica se ha visto perjudicada por el Trasvase en el río Tajo estos últimos años. "El 90 por ciento de los regadíos del Tajo cogen agua del afluente no del caudal principal, no se ha generado ningún problema", señaló. En cuanto a los caudales ecológicos diseñados en el plan del Tajo, afirmó que se han calculado con criterios ideológicos y no técnicos o científicos. "Se han usado criterios distintos en la zona de Aranjuez, si esos mismos criterios se hubieran fijado para el resto del río Tajo, los regantes de allí hubieran tenido un problema", informó.

El consejero andaluz de Agricultura y Agua, Ramón Fernández-Pacheco, explicó que el "insolidario" recorte supondrá sólo en Almería pérdidas económicas por más de 30 millones de euros, afectando de forma directa a 5.000 hectáreas, e indirectamente, a 24.000 de la zona del Levante, dedicadas fundamentalmente a cultivos al aire libre.

"Venimos a plantar cara al Gobierno de Pedro Sánchez y su política de sequía, que no de agua", afirmó el consejero, quien garantizó que Andalucía "dará la batalla, como lo está haciendo desde 2019, por los regantes, por la agricultura y por los derechos del agua que no son de unos pocos, como nos quieren hacer ver desde el Ministerio de Transición Ecológica".

La decisión de reducir a la mitad el agua destinada desde el trasvase Tajo-Segura "pone en peligro no sólo miles de hectáreas de cultivo sostenible y eficiente, sino que hace peligrar también la soberanía alimentaria de Andalucía", señaló el consejero andaluz, quien sostiene que "secar el sureste español tiene efectos directos sobre nuestro campo, nuestro PIB, el volumen de nuestras exportaciones y el empleo de miles de familias que viven de forma directa e indirecta de la agricultura".

Por todo ello, Fernández-Pacheco anunció que "la Junta de Andalucía va a recurrir todo lo recurrible, vamos a pelear en el ámbito político, por supuesto, en el jurídico, en el técnico, y también en el social para que se escuche la voz del campo de Alicante, del de Murcia y del de Almería".