El Gobierno regional denuncia que el Ministerio le dejó "sin votar" el decreto para repartir a los menores migrantes

"Hemos salido atónitos de esta Conferencia Sectorial de Infancia en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado a las comunidades autónomas, sencillamente, hacer un paripé porque, cuando han visto el resultado de la votación, nos han dejado sin votar". Así explicaba la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, lo ocurrido en la reunión con el Ministerio de Sira Rego de ayer en la que las autonomías debatieron durante alrededor de cuatro horas sobre el real decreto para el reparto de migrantes, que se mantiene sin modificaciones a pesar de la oposición de todas las regiones gobernadas por el Partido Popular.

"Esto deja en evidencia la falta de consenso y de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez. Primero, porque no trabajó de forma coordinada con las comunidades autónomas este real decreto", señaló Ruiz, que añadió que, además, una vez que les hubo convocado, cuando "no les ha gustado lo que han escuchado", les ha negado la posibilidad y la oportunidad" de votar.

"Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo" Sira Rego — Ministra de Infancia y Adolescencia

Este decreto ley puede ser modificado si las comunidades autónomas lo aprueban por unanimidad. Sin embargo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió que el real decreto "no se vota porque ya está ratificado" por el Congreso de los Diputados, reprochando a los 'populares' que "no se puede votar lo que no se ha aportado", ya que no han presentado ninguna propuesta de modificación.

Seguimos adelante. Pese al bloqueo del PP, continuamos aplicando la ley para dar una acogida dignaba niñas y niños que llegan solo a nuestro pais.



[image or embed] — Sira Rego (@sirarego.bsky.social) 5 de mayo de 2025, 22:10

"Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central que es la situación de crisis humanitaria en Canarias y Ceuta", manifestó Rego.

Rego avanzó que este martes saldrá una solicitud de información formal por un plazo de diez días para que las comunidades autónomas actualicen sus datos de capacidad de acogida. A pesar de la "actitud reactiva", ha resaltado la importancia de "mantener la cooperación con las comunidades autónomas".

CARM

Desde el Gobierno regional lamentan no haber visto "ninguna mano tendida por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", así como "ningún interés por querer solucionar la crisis migratoria que en estos momentos está viviendo todo nuestro país". En este sentido, critican que la ministra no haya querido tener en cuenta las "singularidades de comunidades como la Región de Murcia", que recibe personas migrantes "por tierra, mar y aire".

"La actitud del Gobierno de Pedro Sánchez deja mucho que desear sobre esa falta de diálogo, de consenso y de mano tendida de la que presume", concluyó Ruiz.