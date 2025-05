El SMS defiende que solo destina un 5% del gasto sanitario a los conciertos con la privada

El subdirector general de Actividad Concertada y Prestaciones del Servicio Murciano de Salud (SMS), Juan Antonio Marante, ha defendido este lunes ante la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Regional sobre derivaciones presuntamente irregulares del SMS a la sanidad privada que la colaboración con la sanidad privada en la Región de Murcia ha representado solo "un 5,2% del gasto sanitario total", frente al 8,7% que ha registrado la media nacional, según datos del Observatorio del Sector Sanitario Privado.

Marante ha aclarado que la Subdirección que dirige "no ha derivado pacientes, ni para intervenciones quirúrgicas ni para pruebas complementarias", sino que ha gestionado los procedimientos que "las áreas de salud nos han trasladado" y ha elaborado los expedientes contractuales correspondientes "cuando desde la Dirección General de Atención Hospitalaria se ha detectado una necesidad". Ha explicado que "los conciertos con hospitalización de larga estancia y cirugía se han renovado cada cuatro años y se han adaptado anualmente mediante cláusulas actualizadas".

En cuanto a las pruebas complementarias y prestaciones específicas, ha enumerado varios contratos actualmente vigentes: "procedimientos diagnósticos por imagen, terapias respiratorias domiciliarias, endoscopias, estudios del sueño, electromiografías, litotricia, pruebas de esfuerzo, ecocardiografías, fisioterapia, logopedia, tratamiento del daño cerebral adquirido o diálisis".

Un capítulo relevante, ha destacado, ha sido la prestación ortoprotésica. "La Región de Murcia ha sido pionera en adaptar su catálogo al del Sistema Nacional de Salud y en desarrollar una aplicación informática propia, OrtoWeb", que ha sustituido el sistema de reintegro por uno de pago directo, sin adelantos por parte del paciente. Ha reconocido que este avance, junto con el envejecimiento de la población y el aumento del coste de los productos, "ha disparado el gasto", lo que ha llevado a implantar en mayo de 2024 un "plan de racionalización con nuevos protocolos y control reforzado".

Sobre los criterios técnicos, ha explicado que el proceso de autorización y validación de derivaciones "ha seguido protocolos estrictos y centralizados a través de la plataforma SIGILE", donde cada solicitud "ha sido revisada para evitar errores como códigos incorrectos, tarifas no válidas o incongruencias entre diagnóstico y procedimiento". Ha precisado que "solo se han autorizado intervenciones incluidas en las tarifas publicadas" y que, si la derivación ha implicado a facultativos del SMS, "se ha devuelto al hospital para su corrección"; si ha implicado a médicos del concertado, "la revisión la ha hecho nuestro equipo técnico".

Ha defendido que el control administrativo "ha sido constante" y que las prestaciones concertadas "han seguido los mismos estándares de calidad que en los centros públicos". También ha remarcado que "siempre hemos buscado el equilibrio en la colaboración público-privada. Los conciertos no han sido sustitutivos del sistema, sino complementarios, y se han activado solo cuando ha hecho falta".

Durante su intervención ha recordado que la actividad concertada "ha permitido responder con agilidad a situaciones como la pandemia, averías de equipamiento o bajas de personal", y que también ha facilitado "la accesibilidad al diversificar puntos de atención y acercar los servicios a los pacientes".

Ante la comisión también ha comparecido el secretario general técnico del SMS, Pablo Enrique Ramírez, quien ha recalcado que los funcionarios del Servicio Murciano de Salud "han actuado siempre con objetividad y conforme a la legalidad vigente". "Servimos a los intereses generales, tal como obliga la Constitución", ha declarado.

Ramírez ha defendido el modelo de contratación aplicado y ha asegurado que "el SMS ha seguido las recomendaciones del Tribunal en cuanto a la elaboración de informes de insuficiencia de medios".

En relación con los contratos sin licitación, ha explicado que se ha utilizado una figura excepcional que "ha permitido garantizar la continuidad asistencial mientras se ha tramitado el expediente formal", figura que "ya ha desaparecido" tras la entrada en vigor de la nueva normativa interna.

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada socialista María Soledad Sánchez ha subrayado que su grupo "no ha cuestionado la existencia de la actividad concertada, sino las formas en las que se ha gestionado".

"Detectadas prácticas irregulares"

Ha recordado que el informe del Tribunal de Cuentas "ha detectado prácticas irregulares" como contratos caducados, adjudicaciones sin concurrencia competitiva e informes de necesidad elaborados "hasta un año después del gasto". "Lo que el auto ha dicho es que no ha podido probarse daño económico, pero no ha afirmado que no haya habido irregularidades", ha insistido Sánchez.

A su juicio, la publicación posterior por parte del SMS de una nueva instrucción para dar cobertura legal a los contratos "ha confirmado que antes no se estaban haciendo bien". La diputada ha pedido aclarar si el Gobierno regional "ha estado al tanto de estas prácticas" o si la Subdirección "ha actuado por su cuenta sin informar al consejero o al presidente".

La diputada de Vox María Eugenia Sánchez ha advertido que su grupo "ha defendido la colaboración público-privada cuando ha sido necesaria", pero ha reclamado que "siempre se haya hecho conforme a la ley". Ha denunciado que el SMS "no ha enviado ninguno de los expedientes solicitados desde hace más de dos meses", lo que, a su juicio, "ha obstaculizado la labor de esta Comisión y ha impedido a la ciudadanía conocer lo que ha sucedido".

Vox ha recordado que el Tribunal de Cuentas "no ha descartado que se haya actuado al margen de la ley, sino que no ha podido cuantificar el daño económico". Ha lamentado que "el Partido Popular haya querido confundir a la ciudadanía" presentando el archivo del caso "como prueba de que no ha habido irregularidades".

Finalmente, la diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha asegurado que "todas las derivaciones se han hecho conforme a la ley y con total transparencia", y ha calificado la comisión de "paripé orquestado" por los grupos de la oposición. "Les ha dado igual lo que haya dicho el compareciente porque ya han traído las conclusiones redactadas", ha afirmado.

Ruiz ha señalado que "el Tribunal de Cuentas ha archivado el procedimiento y no ha hallado indicios de ilegalidad", y ha acusado a los grupos de la oposición de "buscar únicamente dañar al Gobierno regional con una visión catastrofista que no comparten los ciudadanos". Ha defendido que "los conciertos han estado contemplados en la ley".