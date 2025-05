Los sindicatos insisten en llevar a la Comunidad a los tribunales si recorta su financiación

La posición de los sindicatos es clara. Los secretarios generales de UGT y CC OO se han reunido este lunes con el Consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, para abordar la intención del Gobierno regional de reducir la asignación presupuestaria destinada a su participación en las más de 90 mesas de negociación y consejos asesores regionales. Una medida exigida por Vox al PP para poder aprobar los Presupuestos.

El pasado año, sindicatos y patronal asumieron ya un recorte del 25% en su financiación por participar en más de 160 reuniones. Ahora, la posibilidad de una reducción de hasta el 75% ha disparado el celo de UGT y CC OO, que han vuelto a amenazar con llevar a la Comunidad a los juzgados si siguen adelante con la medida.

La reunión, aseguran los sindicatos, ha sido "cordial", aunque "no exenta de cierta tensión". "El diálogo continúa y lo seguiremos manteniendo, porque creemos en el diálogo y la negociación en pro de los trabajadores y la sociedad en general, pero que no duden que exigiremos con todos los medios legales a nuestro alcance que se cumplan las leyes, tanto regionales como la Constitución”, ha afirmado la secretaria general de UGT, Paqui Sánchez, al término de la reunión.

Casi 300.000 euros

“Las compensaciones que recibimos están amparadas por la Ley Regional de Participación Institucional aprobada en 2017, y así lo hemos logrado en los tribunales, sin ir más lejos en la Comunidad de Castilla y León, donde el Gobierno nos ha dado 1,3 millones de euros. En el caso de la Región de Murcia serían casi 300.000 euros”, ha afirmado, por su parte, el secretario general de CC OO, Santiago Navarro.

"Entiendo que lo mejor para la Comunidad son unos Presupuestos, pero no vamos a defender que los pacten con Vox, quienes plantean un menoscabo importante a las ayudas a sindicatos y patronal, a la agenda verde y que quiere cerrar el centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz", ha añadido. Navarro instó además al Partido Popular a considerar la oferta de diálogo del PSOE para aprobar los Presupuestos, con el cual "sería más sencillo llegar a un acuerdo".

Sin certezas del consejero

El consejero Marín "no pudo arrojar más certezas sobre qué pasará si se aprueban o no los Presupuestos, aunque sí ha trasladado su valoración muy positiva por el trabajo y las aportaciones que los agentes sociales vienen realizando desde hace años por la ciudadanía de la Región de Murcia", aseguran desde UGT y CC OO. Por su parte, las centrales sindicales advierten que "estarán vigilantes ante los rumores intencionados que sólo buscan dañar a quienes trabajan duro día a día por la clase trabajadora y las personas más vulnerables, porque una Región como la nuestra no puede dejarse en manos de un partido de extrema derecha que sólo mira por sus intereses, no por los de toda la ciudadanía".