Los Presupuestos de la Región acumulan polvo sin haber visto la luz

Los Presupuestos de la Comunidad del presente año están negociados y cerrados, aseguran desde el Partido Popular y Vox. Sin embargo, son incapaces de ponerse de acuerdo a la hora de responder por qué aún no se han llevado a la Asamblea Regional para su debate y aprobación posterior. Ni siquiera se conoce el techo de gasto.

El pasado miércoles, desde el Congreso del Partido Popular Europeo, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, pasó a Vox la patata caliente al afirmar que sobre el acuerdo «tendrán que decir ellos», que «ya han informado que hay un preacuerdo en cuanto a las partidas presupuestarias».

De hecho, él mismo lo confirmó. «Es verdad, estamos de acuerdo en las partidas presupuestarias. Exigen un marco político en el que nosotros también compartimos el rechazo rotundo y contundente a la inmigración ilegal y a la política migratoria, si es que existe, de Pedro Sánchez, en manos del independentismo y el separatismo catalán». También garantizó que el PP «desde luego» comparte «el rechazo al Pacto Verde y a aquellas políticas que están perjudicando a nuestros agricultores y ganaderos».

Santiago Abascal advirtió a mediados de marzo de que los presidentes populares que aspiren a contar con sus votos para tener unas nuevas cuentas públicas deberán hacer una «declaración expresa» de que rechazan las políticas comunitarias en materia verde o de inmigración, «un gesto claro» de que asumen parte de su agenda que después tendrá que verse reflejado en los presupuestos regionales. Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que López Miras ha pasado por el aro del líder de Vox. «Lo he dicho aquí, lo he dicho en el parlamento autonómico donde reside la soberanía de los ciudadanos de la Región de Murcia. Así que ahora depende de ellos y de que no insistan en bloquear unos presupuestos que son necesarios para la Región y para los murcianos», remarcó.

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, se ve obligado a responder sobre esta misma cuestión en cada rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la última, también el pasado miércoles, insistió en que los ejes del presupuesto de este año son los mismos que los del presupuesto del año pasado y, por tanto, «no hay ningún motivo para que no se aprueben» las nuevas cuentas. «Estamos de acuerdo con las partidas presupuestarias, estamos de acuerdo con ese marco político, estamos de acuerdo en cumplir los compromisos del pacto de gobierno de 2023», insistió.

«Ahora tiene que ser Vox el que diga cuál es el problema que tiene para resolver unos presupuestos que reflejan una mayor dotación presupuestaria para sanidad, para educación y para políticas sociales», añadió.

El mismo portavoz mandó un mensaje una semana antes a Vox para que esta formación «ponga hora» para firmar el acuerdo. Antelo, por su parte, animó al PP a firmar los Presupuestos de la Región aquella «misma tarde». Tanta premura, para nada. Según lamentó Ortuño el miércoles, aquella tarde nadie llamó a nadie: «Seguimos sin noticias».

«Todo es mentira»

Fuentes de Vox afirman sin tapujos que las excusas del Partido Popular no son ciertas: «Todo es mentira».

Para empezar, se preguntan por qué, si todo está listo, ellos aún no han recibido ningún documento presupuestario. «No podemos rechazar lo que no hemos recibido», aseguran. Según ellos, son los ‘populares’ los que se encuentran esperando la luz verde de Génova 13.

El viernes pasado, el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, insistía en que, si el Partido Popular quiere contar con su apoyo, «debe aceptar nuestras propuestas por escrito», recordando que es el Gobierno regional quien tiene el deber de presentarlos. «El PP está incumpliendo su propia exigencia de cumplir con la Constitución y presentar los presupuestos en tiempo y forma. Ya estamos en mayo y seguimos sin cuentas aprobadas», agregó. Así, Antelo acusa a Miras por lo mismo por lo que el presidente de la Comunidad atacó a Pedro Sánchez.

Un último pero

Aunque ambos partidos aseguran que los presupuestos están cerrados, los de Abascal insisten en su última condición: suspender la aplicación en la Región de Murcia del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

«Es inadmisible que el rey de Marruecos elija el temario y a los profesores que van a dar clase en nuestros cetros educativos», denuncia José Ángel Antelo, que subraya que uno de los puntos que se estudia en este plan formativo es el de la Marcha Verde, cuando España perdió el control sobre el Sáhara Occidental.

Aunque el Gobierno regional dice que no se puede hacer nada al respecto porque se trata de un convenio entre Estados, Vox no se fía: «También decían que no se podía cerrar el centro de menores de Santa Cruz».