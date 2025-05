Más del 40% de los autónomos de la Región de Murcia sufren morosidad

Un 42,4% de los trabajadores autónomos de la Región de Murcia sufre morosidad, mayormente por parte de otras empresas (24,2%), pero también las administraciones públicas deben dinero a los autónomos en Murcia (6,1%). Más del 12% cargan con el retraso en el pago de facturas por parte de entidades privadas y públicas. Son datos ofrecidos en el primer Barómetro de Situación del Trabajo Autónomo de la Región de Murcia, elaborado a partir de los datos del Barómetro nacional que lleva a cabo ATA trimestralmente.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, señaló que se trata del único indicador de este tipo que existe en España en la actualidad y que da información de primera mano de las opiniones y necesidades que tienen quienes ejercen el autoempleo. "Nos permite saber lo que realmente está ocurriendo, cómo se sienten los autónomos, qué les preocupa y qué esperan. Todo esto nos permite actuar con más eficacia y realismo", señaló. En la presentación también estuvieron presentes la vicepresidenta nacional de ATA, Susana Romero; el presidente de ATA Región de Murcia, Paco Casado; y el director general de Autónomos, Antonio Pasqual del Riquelme.

"Los datos reflejan esfuerzo, compromiso, pero también cansancio ante los costes, la burocracia o la morosidad" Marisa López Aragón — Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social

El secretario general de ATA, José Luis Perea, destacó que "Murcia es una de las regiones en las que la financiación está más dura; es decir, tiene unas condiciones en las que la dificultad es mayor".

Al respecto, la consejera recordó que desde su departamento están trabajando para que la cuarta Ley de Simplificación Administrativa se pueda llevar a la Asamblea Regional y aprobarse. "Simplificamos todos los procedimientos, aparte de derogar muchísimas normas", señaló.

Casi 1 de cada 10 desconoce la existencia de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno de España y la UE

Por otra parte, desde ATA lamentaron que los autónomos murcianos "tienen más dificultades de acceso a la financiación que el resto de los autónomos del resto del país". De hecho, solo un 6% han accedido a financiación sin problema frente a casi un 22% de autónomos del resto de España. "Sí han accedido a ella, pero les ha resultado difícil, en torno a un 3% y se le ha denegado financiación a un 9,1% frente a un 3,7% del resto de autónomos españoles, tres veces más. Además, hay un 21% de autónomos murcianos que dicen que no pueden endeudarse más, mientras que un 60% de autónomos de la Región dice que no necesitan financiación, frente a un 40% a nivel nacional.

Perea también destacó el "desconocimiento" que tienen buena parte de los autónomos murcianos sobre las ayudas a las que pueden acogerse, haciendo especial hincapié en los fondos Next Generation. Según el barómetro, casi 1 de cada 10 desconoce la existencia de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno de España y la Unión Europea. Tanto es así, que el 30,3% indica no haber tenido acceso a ninguna ayuda, mientras que un tercio sí que ha accedido a ayudas para la digitalización. "No acceden a esta ayuda, bien porque la desconocen o bien porque, simplemente, no la ven atractiva o no la ven necesaria", argumentó el secretario general.

El 78,8% ha visto incrementados sus gastos en el último año, el 42,4% declara que su facturación ha bajado y más del 75% se ha visto obligado a subir precios

El barómetro refleja que el 30,5% de los encuestados considera que su facturación se ha mantenido estable y que el 36,4% cree que su negocio se mantendrá este año. Asimismo, el 78,8% de los autónomos murcianos ha visto incrementados sus gastos en el último año, el 42,4% declara que su facturación ha bajado y más del 75% se ha visto obligado a subir precios.

La Oficina del Autónomo se implantará en más municipios

"Los datos reflejan esfuerzo, compromiso, pero también cansancio ante los costes, la burocracia o la morosidad. Por eso, desde el Gobierno regional estamos redoblando esfuerzos en simplificación administrativa, formación y acompañamiento", añadió la consejera, que aprovechó para hacer balance del primer año de actividad de la Oficina del Autónomo, creada en marzo de 2024, que ha atendido más de 230 consultas presenciales, telefónicas y digitales.

López Aragón anunció que, actualmente, se está trabajando para llevar la Oficina del Autónomo a otros municipios de la Región.

Para impulsar esta estrategia, el Gobierno regional ha destinado 300.000 euros a ATA para actuaciones como la puesta en marcha del observatorio, la tutorización de autónomos, el diseño de un mapa de trámites, acciones de formación, fomento del teletrabajo y colaboración entre autónomos.