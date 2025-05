Antelo exige en Totana la construcción urgente de la presa de Lébor

El presidente de VOX en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha exigido este lunes la construcción urgente de la presa de Lébor desde la desembocadura de la rambla, acompañado del portavoz del Grupo Municipal VOX en Totana, Marcos Cano, y otros miembros del equipo local del partido. Antelo ha recordado que “PP y PSOE llevan décadas prometiendo esta infraestructura y no han hecho absolutamente nada”.

“El campo de Totana no puede esperar más. Mientras los políticos del bipartidismo miran para otro lado, el agua que podría salvar cultivos y generar empleo acaba inundando casas y tierras. La presa de Lébor es vital para reutilizar ese recurso y garantizar que nuestros agricultores puedan seguir haciendo lo que mejor saben: trabajar y producir alimentos de altísima calidad para toda España”, ha subrayado.

A renglón seguido, el líder de VOX ha señalado que “cuando se ataca al campo murciano, se ataca a toda la Región. Si al campo le va mal, a la Región de Murcia le va fatal. Y por eso desde VOX no vamos a permitir ni un recorte más, ni una traición más a nuestros agricultores”.

En este sentido, ha denunciado de nuevo “el recorte criminal del 50 % al trasvase Tajo-Segura impuesto por el PSOE" lo que, a juicio de Antelo, "supone el cierre de facto del principal motor económico del Levante español".

“Solo VOX defiende el agua en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. España tiene agua, lo que no tiene son políticos con voluntad de traerla a donde se necesita”, ha sentenciado.

Antelo reclama la construcción urgente de la presa de Lébor / Daniel Sabiote / Vox

Antelo también ha cargado contra las políticas europeas impuestas por el Pacto Verde: “Mientras aquí destruyen presas por fanatismo climático, las financian en Marruecos, generando una competencia desleal brutal contra nuestro campo. Las consecuencias están a la vista: más paro, más abandono rural y más pobreza”.

Menores extranjeros no acompañados

A preguntas de los periodistas sobre la conferencia sectorial convocada este lunes para fijar los criterios de reubicación de los menores migrantes no acompañados, Antelo ha sido tajante: “VOX no va a aceptar el reparto de la inmigración ilegal. Esos menores tienen que volver con sus familias y crecer en sus países de origen”. “Llevamos meses denunciando que el PP dice una cosa en público y hace otra en los despachos. El Consejo de Gobierno de la Región aprobó por unanimidad cerrar el CETI de Cartagena. Pero la consejera de Política Social, por la mañana, dijo que votaría en contra del reparto, y por la tarde ya se había plegado a las órdenes de Feijóo y votado a favor. Otra mentira más”, ha denunciado. “Si no hay voluntad de devolver a los menores a sus países, y frenar el negocio macabro del tráfico ilegal de personas, seguirán llegando más”, ha añadido Antelo.

Respecto a los presupuestos regionales, Antelo ha sido claro: “VOX no puede apoyar unos presupuestos que no existen. El PP dijo en noviembre que iba a traer el techo de gasto. Estamos en mayo y seguimos esperando”. “Si el PP está de acuerdo con las condiciones de VOX, podemos firmar esta misma tarde. Pero Feijóo no autoriza a López Miras a entregar ni un solo documento a VOX”, ha declarado.

Finalmente, Antelo ha reiterado que su formación exige un marco político en el que se incluya una posición clara contra la inmigración ilegal, contra el Pacto Verde que arruina al campo y a favor de la enseñanza de la cultura española en los centros educativos de la Región. “Quien quiera aprender otra cultura, tiene otros países para hacerlo. Aquí, en España, hay que cuidar lo nuestro”, ha concluido.