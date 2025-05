"Siempre quise ser el Henry Ford de la aviación y hacer el autogiro más barato"

Quique Sánchez, CEO de Aero Gyrocopter Spain, lo tuvo claro. No quería un proyecto para minorías sino todo lo contrario. Un autogiro, que surcara el cielo como ambulancia medicalizada con acceso a todo aquel que lo necesitase. El dinero no sería un problema.

Un sueño que nació de su experiencia como piloto de emergencias y de rescate HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) en India.

«Decidí que tenía que hacer una ambulancia aérea con una plataforma aérea medicalizada. ya que en zonas como Nepal cuesta como 18.0000 dólares un viaje de rescate», explica. Añade que «quería algo seguro y más económico. Mi experiencia como HEMS me hacía pensar en otro tipo de viajes máxime teniendo en nuestro país el inicio de la aviación. Y comencé a interesarme por el autogiro». Así, Sánchez apuntó: «He pilotado aviones y he volado en autogiro, por lo que he visto las enormes ventajas de este transporte. Por este motivo, decidí aventurarme en este tipo de aviación y trasladarme de Madrid a Murcia, donde nació mi amor por el autogiro y nuestra plataforma».

¿Cómo decidió ubicar en Murcia su centro de negocio?

Decidí trasladarme de Barcelona a Murcia, por el importante papel que tenía el autogiro, en esta ciudad gracias al inventor Juan de la Cierva además del arraigo aeronáutico de esta tierra y la buena climatología de la Región de Murcia. Así que me trasladé a Molina de Segura. En aquel momento no tenían maquinaría por lo que me alié con la Fundación Airbus, de materiales compuestos, y con su maquinaria y nuestro diseño, acabamos el primer prototipo. Un autogiro cien por cien de carbono mono casco, hecho y diseñado con todo tipo de piezas y moldes.

Actualmente, ¿cuántos prototipos tienen?

Tenemos dos prototipos; el DF3 y el DF4, elDF3 irá a la Antártida mientras el DF4 ha sido diseñado para convertirse en la primera ambulancia aérea monitorizada cien por cien murciana.

¿En que fase se encuentran los proyectos?

El DF4 es el más avanzado. En estos momentos se encuentra en fase de certificación. Por lo que podría estar a punto a corto plazo.

¿Tienen futuros compradores?

En estos momentos, tenemos peticiones firmes en África para doce ambulancias aéreas fabricadas en Murcia. Y no solamente hemos recibido visitas de este país sino del país vecino. Estamos poniendo en el mercado una ambulancia a coste muy bajo ya que el autogiro es un 90 por ciento más económico que el helicóptero. Existen países en donde la hora de vuelo cuesta 150 euros frente a los 7.000 euros del helicóptero medicalizado. En mi opinión, se reducen costes, operaciones y licencias de vuelo sin olvidar que el autogiro es la aeronave más segura que existe del mundo.

¿Qué posibilidades tiene vuestra ambulancia aérea medicalizada?

Nuestra ambulancia aérea medicalizada tiene un fin claro; salvaguardar vidas, pero además tiene muchas posibilidades como ser servicio de vigilancia, rescate, fumigación o taxi aéreo.

¿Qué podemos destacar en un sector tan competitivo y tradicional ?

Ya no existen fabricantes de aviones en España. Desde hace varios años hemos dejado de hacer aviones y las grandes tractoras de comunicación como Airbus, Indra o Sena lo que hacen es elaborar piezas y el resto se realiza en otros países. Esto responde desde mi punto de vista a una estrategia geopolítica. España se ha quedado sólo como proveedora de piezas de aviones; en nuestro caso hemos buscado una estrategia diferencia dora . Nos hemos especializado en una plataforma con múltiples usos orientada a los sistemas medicalizados de vigilancia aérea. Nuestra alianzas son con los mejores fabricantes del mundo y en ese sentido no tenemos ningún competidor.

¿Dice que es un proyecto 100 por 100 murciano?

Aunque tiene el ADN de distintos sitios, mi origen es gallego, todo el equipo de trabajo es de Murcia y el desarrollo tecnológico se hace en la Región . Por lo que es un proyecto 100 por 100 murciano.

¿Qué legado quiere dejar?

Siempre quise ser el Henry Ford de la aviación y siempre he querido hacer el aparato más económico, desde el punto de vista de la fabricación y del mantenimiento y tener una ambulancia aérea, poner en marcha la ambulancia aérea más barata del mundo. Y tener una solución viable para acceder al mayor número de gente posible, que no tiene el acceso tan rápido de evacuación y rescate a un precio realmente competitivo. Una solución muy viable con una plataforma muy accesible. Ahí fue cuando empecé a ver las ventajas del autogiro. Y decidí aventurarme con esta plataforma.

Si pudiera enviar un mensaje al CEO de hace diez años, qué le diría.

Si pudiera le daría las gracias por poder continuar con el proyecto.

¿Desde hace cuánto tiempo está fabricando la empresa los prototipos?

Desde hace más de siete años nuestra empresa, Aero Gyrocopter Spain, está fabricando los prototipos . En la actualidad tenemos más de 600 unidades pedidas sólo para el mercado hindú y 12 unidades para zonas del centro de África. En este tiempo, la empresa ha invertido cerca de cinco millones de euros.

¿Es fácil de operar?

Sí. Con sólo 50 horas de vuelo puedes conseguir la licencia de vuelo de este ultraligero. Y sus costes son menores que los de los vehículos de lujo. También, es necesario destacar que puede despegar y aterrizar en grava, carreteras, campos o estacionamientos de fábricas, ya que no necesita infraestructuras costosas como helipuertos, pistas o cápsulas. Es ideal para operaciones de 100 a 900 kilómetros acortando distancias entre los drones y los helicópteros. Así pues, son muchas las ventajas que ofrece este prototipo DF4 frente a los helicópteros convencionales, que muy pronto tendrá la licencia.