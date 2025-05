Mamá hay más que una...

A ellas las une el mismo hilo rojo. Un hilo rojo que nace de la cultura japonesa que conecta a dos personas destinadas a estar juntas, incluso si están separadas por la distancia o el tiempo, así son ellas con sus hijos. Son madres y siempre quisieron serlo. Hablamos de cuatro tipos distintos de madres; dos madres que tuvieron un bebé por un método de reproducción asistida, una madre soltera por elección propia, una madre adoptiva y un matrimonio con fecundación tradicional.

Belén y Yolanda son mamás de una niña preciosa: Cala, que tiene 20 meses. Belén nos cuenta que «para ella ser madre es un compromiso total, un acto de generosidad y compromiso para hacerlo lo mejor posible. Cuando nos enteramos fue una alegría brutal. Fue un proceso bastante rápido, recuerdo perfectamente que aquella tarde estábamos en casa y al recibir la llamada nos dijeron que la beta había sido positiva, nos miramos la una a la otra y nos pusimos a llorar, fue la mejor noticia que nos han dado nunca».

Sobre la crianza, nos explica que «es complicado sobre todo al principio. Al comienzo, todo el mundo opina, comentarios sin mala intención, pero que te influyen. Lo importante es hacer equipo con la pareja, se hace esencial, ya que hay días que no estás tan fuerte y ese ruido de fondo puede contigo».

Respecto a su relación de pareja, Belén afirma que «le queda muchísimo a la sociedad; aunque hay un avance brutal falta mucho por normalizar y dar visibilidad porque existen muchos tipos de familias y todas son válidas. Nosotras lo único que queremos es que de mayor Cala, nuestra hija, sea libre y quien quiera ser. Tendrá lógicamente sus mochilas y su backup (respaldo). Pero que sea una niña con valores y feliz. Con ovarios» dice entre risas. Porque para Belén «ser madre es la mayor de las aventuras».

Adela es otra de nuestras protagonistas, madre soltera por elección propia, nos aclara que «a priori yo quería una familia, un bebé, pero a veces las cosas no salen cómo uno quiere, en el momento en el que no vi clara la relación con su papá tomé una decisión. A su padre lo quiero y lo respeto pero he vivido momentos durísimos».

«El momento más doloroso para mí fue una noche que estaba sola en casa con mi hijo y no paraba de llorar, no tendría ni tres meses, lo monté en el carricoche y lo llevé a una farmacia. No podía más. Y le pregunté en aquel momento a la farmacéutica ‘dime lo que tengo que hacer’, ya que en el hospital se empeñaban en que le diera pecho pero el niño no comía. Cuando llegamos agarré el biberón y se lo tomó entero. Hizo gluglú. Entonces, me senté relajada y me pedí una pizza y a partir de ahí, no escuché más a la gente. Eso sí. Esa noche lloré la más grande» aclaró, emocionada, Adela.

Y es que las madres como ella lo tienen claro: «Has traído a tu personita para darle lo mejor. No me refiero a status social ni a lo económico, sino a darle una cabeza y un criterio. Vamos a cambiar el mundo, me dije, y eso empieza en nosotras y ellos, los pequeños, son esponjas y no iba a permitir que mis hijos aprendieran ciertas cosas. Aquí estamos cuatro días. Y no he traído a mi hijo al mundo para que sea infeliz».

Otra de las mamás es Esther. Una valiente. Con una cardiopatía y una hija biológica, tenía claro que quería adoptar a pesar de que Clara tuviese el síndrome de Williams, una enfermedad genética poco común que causa problemas de desarrollo, incluyendo retrasos en el desarrollo cognitivo y problemas con el corazón y los vasos sanguíneos.

Esther se lanzaba a la piscina con uno de los mayores actos de generosidad aunque no estuvo exenta de miedo: «Tenía cierta incertidumbre, no sabía como iba a llevarse con mi hija Clara ni como podría ser nuestra relación con el niño, pero queríamos ser padres de nuevo y deseábamos que fuera de Etiopía porque conocíamos el país. Y así fue», cuenta Esther

Para esta mamá «ser madre es depender, día a día, de la paciencia y el amor incondicional, aunque a veces te puteen», dice entre bromas. Ella animaría a todas las madres a adoptar, incluso, subraya: «Qué contasen conmigo pero les advierto que es un camino duro desde que lo inicias hasta el final, ya que, te juzgan, controlan, revisan, hace mucha falta madres con ganas de ser madres, hacen falta familias».

Esther también resaltó que «el proceso de adopción ha sido complicado, quizá ahora más complicado porque mi hijo es adolescente y le rechazaban por el color de su piel. Pero es un niño único, fuerte, y un ejemplo de prudencia aunque a veces quiera matarle», sonríe por la broma.

Yésika es la última entrevistada, pero no por ello menos especial. Casada con Manuel tienen tres hijos: Manuel, Carmen y Candela de 17, 13 y 8 años respectivamente. Yésika cuenta que «lo más difícil es la conciliación laboral, he trabajado 20 años en una empresa de contable y hace dos veranos tuve que dejarlo porque el pequeño tiene TDAH y necesita logopedas, psicólogos y oculistas».

Por esta razón, explica «decidí ayudar esporádicamente con la contabilidad en la empresa familiar de mi marido, que tiene una cristalería».

«Para mí cuando mis hijos me agradecen cualquier cosa es la satisfacción más grande que existe, me siento orgullosa de mí misma de cómo lo he hecho, ya que mi marido trabaja de autónomo y está casi todo el tiempo fuera de casa, por lo que la que se ocupa de los críos, soy yo» narra Yésika.

Además, incide en que si tuviera que darle un mensaje a las nuevas generaciones les diría que el ser madre no es un camino de rosas, es muy complicado, muy duro. «Les recomendaría que se quedaran embarazadas jóvenes en la medida de sus posibilidades. Yo a Carmen la tuve con 24 años y la he disfrutado muchísimo», señala.

También ha querido hablarnos sobre la celebración del Día de la Madre: «Se está perdiendo cada vez más, antes mi hija mayor me traía regalos del cole pero el peque no trae nada. Y yo a mi madre recuerdo que le hacía cajas-joyero o portafotos de ramos de flores con papel pinocho. Eso se está perdiendo, ahora van con el padre compran un perfume y chimpún. Sin embargo, no podemos olvidar que ser madre es el trabajo más gratificante del mundo».