El hombre de Estado en la cultura

«Como casi siempre, hay una persona que es quien define el proyecto desde el punto de vista cultural, político y económico. En este caso ese nombre es el de José Manuel Garrido, director general de Música [y Teatro] con el primer Gobierno socialista. Luego hay muchas más gentes que, desde posiciones superiores o inferiores en el organigrama del Estado se convierten en figuras necesarias para llegar a la gran meta, pero Garrido es ese gran nombre que lo resume todo».

El análisis, preciso y compacto, lo firma Luis Solana en el diario El Mundo en 1997, muchos años después de que Garrido hubiera dejado la Administración pública, que en gran parte ejerció bajo la dirección de Javier Solana en el Ministerio de Cultura. Podría Luis haber adjudicado a su hermano Javier el mérito de las grandes transformaciones culturales que se produjeron desde la gestión pública en los años de la Transición política y del inicial periodo democrático, y es cierto que le reconoce su papel como «figura necesaria para llegar a la gran meta», pero identifica con mucha claridad al «gran nombre que lo resume todo»: José Manuel Garrido, es decir, quien aporta las ideas, detecta las necesidades y dispone de la voluntad para llevar a cabo los proyectos que cambiarían al país.

En este 2025 en que José Manuel Garrido celebra su ochenta cumpleaños hay quienes lo están redescubriendo, y al hacerlo experimentan una impresión pasmosa, pues el relato de su gestión es inabarcable, repleto de hitos tanto en su breve etapa como consejero de Cultura en la fase preautonómica murciana, como a la par concejal de lo mismo en el primer periodo democrático del Ayuntamiento de Murcia, y después en sucesivos cargos en el Ministerio de Cultura, dedicado principalmente a las artes escénicas y a la música.

Toda esta experiencia cubre los últimos 70, abarca la totalidad de los 80, y culmina allá por el 92, a partir de que puede fecharse el inicio de otra etapa muy diferente que no incumbe a la gestión política de Garrido, pero que conserva las bases de su legado tanto por la siembra de infraestructuras como por el cuidado, ya insoslayable, del patrimonio inmaterial del país como por los códigos que deben asistir a la gestión cultural pública: pluralidad, libertad, independencia de los creadores, plataformas para el talento, y no dejar a nadie atrás a costa de primar un fatuo elitismo, pero sin oponerle un fácil popularismo. La cultura en su integridad: para Garrido siempre ha sido tan importante el sonido de los animeros como el de la música clásica de vanguardia, si es que a la postre no fueran lo mismo.

Nadie es providencial, pero en determinados momentos históricos, aquellos en que hay una intensa demanda de cambio y transformación, es mejor que haya al mando alguien que sepa interpretar el rumor de la calle y que comparta con ella idénticas inquietudes. Y que, además, como en el caso de Garrido, disponga de vista larga para cimentar políticas de Estado que resistan a las modas o tendencias de cada momento, es decir, que trasciendan los impulsos coyunturales.

Política de Estado

Aunque la relación de pilares básicos para la extensión cultural es muy amplia, bastará referirse a la creación de la Red de Bibliotecas, la recuperación pública del Teatro Romea, la puesta en marcha de la Orquesta de Jóvenes, la apertura de grandes salas de arte, el diseño de los primeros festivales de jazz y de teatro, el reimpulso de las músicas y festejos tradicionales y un sinfín de ‘primeras piedras’ que abrieron nuevos espacios de disfrute de la vida cultural.

Esto en su primera y breve etapa de actuación pública en la Región de Murcia, desde la que por la brillantez de sus trabajos fue ‘fichado’ para el primer Gobierno socialista en que, desde diversos cargos sucesivos en Cultura (director general de Música y Teatro, del Inaem, y finalmente la subsecretaría del Ministerio) creó sólidas infraestructuras que han venido sosteniendo la política estatal al paso de los más diversos gestores: Compañía de Teatro Clásico, Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, rehabilitación del Teatro Real para la Ópera, Compañía de los Ballets de España, Orquesta Nacional de Jóvenes (Jonde), planes estatales para la creacción de auditorios y rehabilitación de teatros... Creó tanto el Museo Nacional de Teatro Clásico de Almagro como el festival homónimo de la localidad en que reside intacto el corral de comedias del Siglo de Oro. En Almagro coincidieron tres murcianos: Andrés Peláez, director del Museo; César Oliva, director del Festival, y Garrido, impulsor de ambas iniciativas desde el Ministerio. Fruto de su gestión quedan en Murcia tanto el Auditorio como la Biblioteca Regional.

Tras su etapa pública, Garrido mantuvo su vinculación a la cultura mediante la gestión del Teatro de Madrid, donde aplicó su creatividad para el montaje de espectáculos, y promovió especialmente la danza. La última etapa hasta su jubilación la ha empeñado en el Teatro Museo Universidad de Navarra, en cuya construcción colaboró estrechamente con el arquitecto Rafael Moneo y donde ha dejado, como en sus anteriores dedicaciones, una estela de cariño y respeto por su solvencia y por su compromiso con la cultura.

En la celebración de su ochenta cumpleaños, la Región y su capital deberían ser conscientes del homenaje que deben a este ilustre murciano. José Manuel Garrido, un nombre que lo resume todo.

A propósito del reciente acto celebrado en la Fundación Cajamurcia en su homenaje, organizado por un grupo de amigos del ámbito cultural, José Manuel Garrido admitía a Asier Ganuza, quien lo entrevistó para La Opinión: «Murcia sirvió como campo de pruebas para muchas políticas culturales que luego aplicamos a nivel nacional». Un ejemplo al vuelo: la creación de la Jonde, que tuvo como precedente la de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. Complacido por el hecho de que se recupere la memoria de su gestión, no obstante declaraba que «no me gusta la palabra ‘homenaje’...

En primer lugar, porque da yuyu, y en segundo lugar porque no hablamos de mí, hablamos de una generación y, en concreto, de un grupo de personas que participamos en la construcción del tejido cultural tanto de Murcia como del resto de España. Y lo cierto es que creo que es interesante reconocer aquella labor, saber de dónde venimos, especialmente para la nueva hornada de artistas y gestores culturales». Y es que la etapa ministerial de Garrido se caracterizó por la formación de equipos para los que llamaba a los mejores de su especialidad, sin reparo a sus divismos o a que acapararan toda la popularidad. Asegura Garrido que «todo esto hay que verlo sin nostalgia. Estas cosas las tenemos que mirar desde el presente, que es mucho mejor que el pasado». Pero el pasado ha de ser recuperado para entender mejor los frutos del presente que en muchos casos le son debidos.