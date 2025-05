Alerta amarilla por lluvias y tormentas este viernes en algunas zonas de la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso amarillo por lluvias y tormentas para la tarde de este viernes, desde las 15.00 a las 21.00 horas, en el Altiplano y el Noroeste. También espera polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

En concreto, la previsión alerta de precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo mayor de 2 centímetros. Además, la Aemet prevé para este sábado otra alerta amarilla, en este caso solo para el Altiplano, también por lluvias y tormentas, entre el mediodía y las 22.00 horas.

El Altiplano y el Noroeste, en aviso amarillo por tormentas este viernes por la tarde / AEMET

En lo que respecta al resto de la Región, apenas existe riesgo de precipitaciones. En concreto, en la capital murciana, donde hoy arranca el festival Warm Up, no se esperan chubascos. Sí que hay probabilidad de lluvias en Murcia el sábado por la tarde, aunque no parecen muy significativas.

En cuanto a las temperaturas, irán en ascenso, localmente sin cambios, y los vientos soplarán de flojos a moderados de componente este, más intensos en el litoral.

En concreto, para esta jornada se esperan 19 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.