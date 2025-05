Arengas contra Putin, Trump y el cierre del centro de menores de Santa Cruz en el Primero de Mayo de la Región

Cientos de personas se manifestaban este 1 de mayo en Murcia (y otros cientos en Cartagena) para ‘Proteger lo conquistado, ganar futuro’, que es el lema con el que los sindicatos de la Región salían a la calle en un Día del Trabajo marcado, sobre el papel, por una reivindicación sobre las demás: la de tener de unas jornadas laborales más reducidas, que permitan a los trabajadores tener vida propia. Las marchas, no obstante, se convirtieron en una amalgama de reivindicaciones: desde la causa Palestina a la República española, pasando por Trump y el centro de menores de Santa Cruz. “Que no, que no, que no queremos guerra”, insistían.

Los manifestantes, muchos de ellos jubilados y otros muy jóvenes, se daban cita, en la capital de la Región, en la Plaza Fuensanta, punto de partida habitual (con un cuarto de hora de retraso en esta ocasión) para ir subiendo por la Gran Vía. En la ciudad portuaria, donde la salida de retrasó aún más que en Murcia, el punto de encuentro fue la Plaza de España.

Manifestación del 1 de mayo a su paso por la Gran Vía de Murcia. / Juan Carlos Caval

En Murcia ondearon al viento numerosas enseñas tricolores. Una pancarta advertía: ‘¡Ojo! Primero de Mayo. Que, con la globalización general, puede desaparecer o quedar como día del Robot’, en referencia al papel cada vez más predominante que desempeña la tecnología en la vida del trabajador. La mayoría de los presentes llevaban banderines y gorras de sus respectivos sindicatos (UGT y CCOO, los más numerosos) y otros, los del Partido Comunista de España, desempolvaron grandes banderas rojas con los rostros de Marx y Stalin.

Precisamente el primero, el economista alemán, fue quien enunció que “cuando crezcan las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués”.

Sobre dos mesas blancas juntas, dos hombres, uno con una camiseta verde de ‘Stop desahucios’, recogían firmas para una ILP de Vivienda, “para que se aplique la ley estatal de la vivienda en la Región”, explicaron los hombres que se encargaban de recopilar las rúbricas. “Eso supondría una bajada de los precios de los alquileres”, apuntaron. Las están juntando para llevar la idea a la Asamblea. Al lado, un varón abría un paraguas blanco con los logos de la Intersindical Región Murciana.

Se congregan, en una plaza donde resisten las huertanas con refajo de flores que se plantaron por las Fiestas de Primavera, “porque todo el mundo que trabaja tiene unos derechos”, concreta una joven, sin logo visible de sindicato alguno. A su lado, un grupo de trabajadores de origen marroquí. De tres furgonetas (de UGT, Comisiones y USO) se pueden ir cogiendo banderines para ir ‘armados’ a la marcha. Responsables de los sindicatos animan a los presentes a que los cojan.

Activistas de otras causas se suman a esta y ondean, por ejemplo, banderas trans y de Palestina. Entre los presentes, el sacerdote Joaquín Sánchez y políticos de formaciones de izquierdas como PSOE y Podemos. Una pancarta artesanal exige la marcha de las tropas rusas de Ucrania, en un dibujo rubricado por la hoz y el martillo. Otra cartulina pide que no se cierre el centro de menores de Santa Cruz, cuya clausura es una de las condiciones de Vox para aprobar los Presupuestos de López Miras.

Los Yayoflautas, por su parte, sentenciaban en una artesanal amarilla (como sus característicos chalecos) que ‘la vivienda no es para especular, es para que todas las personas tengan un hogar digno’. Alrededor, agentes tanto de la Policía Local como de la Nacional velan para que la manifestación discurra sin incidentes.

“¡Salimos ya!”, arenga una mujer que parece llevar la voz cantante. Dicho y hecho. Unos globos blancos de USO destacan, Gran Vía arriba, en la comitiva. “Española o extranjera, una misma clase obrera”, comienzan a corear unos hombres que lucen una pancarta blanca enorme en la que apuestan por ‘la clase obrera y los pueblos del mundo unidos contra la dictadura mundial de Trump’. ‘Solidaridad con los pueblos agredidos por el trío de la muerte’, sentencia en un cartel alzado con un tablón de madera, que lleva las fotos del citado Trump, de Putin y de Netanyahu.

Manifestación del 1 de mayo en Cartagena. / Iván Urquízar

Familias enteras, con sus mascotas y algunos de sus miembros en carricoches, se sumaron a la comitiva. IU recordó, en letras blancas sobre fondo rojo, que ‘el poder de los/las trabajadores/as es el poder de la gente’. Podemos subrayó: ‘Vuestro régimen de guerra, nuestra ruina’, y recuperó el grito de ‘no a la guerra’ que evoca a tiempos de Aznar y la foto de las Azores.

“¡OTAN no, más escuelas!”, se desgañitaba un hombre, megáfono en mano. Integrantes del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) remarcaban, bajo sus habituales paraguas rojos, que ‘las trabajadoras del sexo también somos trabajadoras’.

“Guerra imperialista, acto terrorista”, voceaban desde la Asamblea OTAN No Región de Murcia, a la cola de la manifestación. “No queremos guerra para nuestros hijos”, reiteraban con su megáfono. “Que viva la lucha de la clase obrera”, le respondían desde la Iniciativa por la Reconstrucción del Partido Comunista, justo detrás de ellos. Los componentes de este bloque sí hablaron de salarios exiguos y de jornadas infinitas que no ayudan precisamente a ver a los amigos, la familia y la pareja.

“Hace falta ya una huelga, una huelga, hace falta ya una huelga general”, cantaban los de CGT, colofón de la manifestación, con su pancarta negra y roja: ‘Por el reparto del trabajo y la riqueza’. Tras ellos, como cierre, de nuevo la Policía velando por la seguridad.