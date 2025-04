Colegios, IES y universidades abren las aulas de forma desigual

El Ejecutivo regional decidía el lunes por la noche mantener el martes abiertos los centros educativos, aunque desde el Gobierno central se apuntaba que la jornada estaría considerada no lectiva ante las posibles ausencias de alumnos que no pudieran ir a clase. Así, colegios, institutos y universidades abrían ayer sus aulas en la comunidad con asistencias desiguales y con el malestar y confusión de algunas familias, que a primera hora de la mañana aún no tenían claro si las clases se habían suspendido.

Esto convirtió en un hervidero los grupos de whatsapp de los padres, quienes intercambiaban impresiones personales junto al comunicado oficial que el Gobierno de la Región de Murcia difundió por redes sociales cerca de las once de la noche del lunes.

En él se trasladaba la decisión de «garantizar la prestación del servicio educativo y favorecer la conciliación laboral y familiar de la población».

Así, los equipos docentes fueron los que decidieron ayer si durante la jornada en los colegios se impartía o no nuevo contenido, en función de la asistencia de estudiantes.

Las universidades públicas también abrieron sus puertas. La Universidad de Murcia (UMU) hacía público un comunicado a primera hora de ayer en sus redes sociales anunciando que «retomamos toda nuestra actividad docente y administrativa con total normalidad» tras restablecerse el servicio eléctrico en las instalaciones, mientras que la UPCT hacía lo propio, tras la suspensión del lunes debido al apagón registrado en toda España. «A lo largo del día se irán restableciendo los servicios a nuestros estudiantes y resto de comunidad universitaria», indicaron desde la Politécnica.

Críticas de la Consejería

La Consejería de Educación ha denunciado que la apertura de los centros sin actividad lectiva fuera comunicada por Pedro Sánchez en una comparecencia pública «sin previa comunicación a las comunidades autónomas», al tiempo que afirma que el Gobierno de España «no ha regulado ninguna disposición que sustancie dicho anuncio en el BOE».

Ante «el vacío normativo generado por el Gobierno de España», según Educación, «se entiende que en caso de que la asistencia al centro sea la habitual no se genera ningún perjuicio al alumnado estudiar los contenidos programados», aunque se decidió suspender los exámenes programados para ayer.

Los menús llegan a los comedores

Los comedores escolares gestionados por el catering de Antonia Navarro, que alimenta cada día a más de 14.000 alumnos de la Región de Murcia, funcionaron con normalidad durante la jornada del lunes, a pesar de las incidencias provocadas por el apagón eléctrico. Pedro Navarro, responsable de la empresa, explica que «a la hora del apagón, la mayoría de guisos y comidas ya estaban preparados y se pudieron servir los platos previstos», por lo que en todos los centros se ofrecieron comidas calientes.