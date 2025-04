El Gobierno regional denuncia sufrir un triple apagón: eléctrico, informativo e hídrico

Ni uno ni dos, hasta tres apagones ha sufrido la Región de Murcia esta semana, clamó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. Se refirió al "eléctrico, que ha sido el más grave de la historia de nuestro país"; al "informativo", por las "seis horas que tardó Pedro Sánchez en comparecer"; y al "hídrico", tras el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) para el Ministerio para la Transición Ecológica sobre las nuevas normas de explotación del Tajo-Segura.

Sobre el primer apagón, recordó que desde el Gobierno regional se activó "de inmediato un gabinete de crisis en el Centro de Coordinación de Emergencias con el presidente López Miras al frente", desde donde tomaron decisiones "con un único objetivo, garantizar la seguridad de los ciudadanos desde el primer minuto". Asimismo, recordó que este apagón se ha saldado "sin consecuencias graves" en la Región, si bien destacó que "el país vivió horas muy duras y proyectó una imagen tercermundista".

Por este motivo, el Ejecutivo murciano exige al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y "adopte de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar que una situación como esta no vuelva a suceder". Como dijo ayer el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, Ortuño subrayó que los murcianos tienen "derecho a saber por qué ha pasado" y pidió "la certeza de que no va a volver a repetirse".

Sobre el "apagón informativo", Ortuño incidió en la idea difundida también ayer por el jefe del Ejecutivo: "Seis horas tardó Pedro Sánchez en comparecer. Seis. Toda España estaba sumida en la incertidumbre y el Gobierno de España calló. Parece que se escondieron para no dar explicaciones y, cuando finalmente el presidente decidió dar la cara, lo hizo para no decir nada".

Ortuño insistió en que desde Moncloa no se ofreció "ni una sola explicación, ninguna pauta para las comunidades autónomas, ninguna coordinación, ninguna instrucción, solo silencio y más confusión". Por eso, añadió, tuvieron que pedir que se activara nivel 3 de Emergencia: "Evidentemente, estábamos ante una emergencia nacional y necesitábamos información y colaboración por parte del Gobierno de España".

Contra el rechazo a las nucleares "Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares francamente o mienten o demuestran su ignorancia", señaló el martes el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, después de que el jefe del Ejecutivo murciano le instase a cambiar su política energética tras el apagón, afirmando que las nuclear "se revelaron como fundamentales". El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, reafirmó la posición del Palacio de San Esteban, afirmando que "el Gobierno de España tiene que cambiar radicalmente la política energética" y acusándolo de haber "priorizado la ideología" en este asunto. "Creo que estamos sufriendo las consecuencias" de haber "apostado por las renovables" y "rechazado las nucleares con el cierre de centrales", dijo. "Así lo entendíamos hace unos días y así lo entendíamos también hace unos meses. No ha habido variación alguna", insistió.

A preguntas de los periodistas sobre las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, Ortuño denunció también el "apagón hídrico de Pedro Sánchez al Levante español y, especialmente, a la Región de Murcia". En el informe del Cedex se propone reducir las derivaciones de manera progresiva en los niveles 2 y 3, los más habituales, hasta el año 2027. Para ese año, el caudal del trasvase se habrá reducido a la mitad.

Según Ortuño, "estamos ante otro ataque más a la región de Murcia por parte del Gobierno de España" e, incluso, llegó a decir que "estamos también ante el fin de nuestra agricultura en 2027", una idea compartida, aseguró, por los propios regantes.

Además, indició que el máximo histórico de agua almacenada en la cabecera del Tajo hace todavía "más incomprensible esa decisión arbitraria" del Ministerio. "Sánchez utiliza lo que es un recurso de todos para sus fines políticos y para sus fines partidistas. Y la agricultura no puede ni debe ser utilizada como moneda de cambio", agregó.

Advirtió que desde el Gobierno de la Región van a hacer "todo lo posible para frenar esa injusticia", recordando que ya hay un recurso en los tribunales contra la planificación hidrológica del Ejecutivo central "pendiente de sentencia".

"No olviden una cosa, Pedro Sánchez no cumple sus compromisos electorales, pero sí cumple sus amenazas", remarcó el portavoz, en referencia a que ya adelantó en Castilla-La Mancha que cerraría el trasvase. "Y, mientras todo esto sucede, los socialistas de la Región de Murcia están ausentes. No dicen absolutamente nada", concluyó.

Respuesta del PSRM

La respuesta del PSRM, sin embargo, no se hizo esperar. Minutos después de la comparecencia del portavoz del Gobierno, su homóloga en el Partido Socialista aseguraba que harán "todo lo que sea necesario para blindar cada gota de agua que necesita la Región de Murcia". En este sentido, explicó que "aún no se ha aprobado nada" y que lo que hay sobre la mesa es una propuesta técnica para adaptar las reglas del trasvase Tajo-Segura a los caudales ecológicos del Tajo y a la nueva realidad climática, "que todavía tiene que pasar por un proceso de consulta pública en el que se podrán hacer alegaciones".

Además, recordó que "el Gobierno de España ya ha autorizado el mayor trasvase de la historia, 180 hm³ hasta junio, y sigue invirtiendo en desaladoras e infraestructuras de regadío".

Sobre el apagón, Gadea afirmó que fue López Miras quien "volvió a esconderse justo cuando hacía falta dar la cara", puesto que "solicitó el nivel 3 para traspasar todas las competencias al Estado y, acto seguido, se dedicó a confrontar con el mismo Gobierno de España que asumió la emergencia con rigor y movilizó todos los recursos disponibles".

Vox ataca a ambos

Alberto Garre. / Juan Carlos Caval

Para el diputado regional de Vox en la Asamblea Regional Alberto Garre, "PSOE y PP han hecho una carrera de relevos para ir fastidiando a nuestros regantes", recordando que "María Dolores de Cospedal ya quiso cerrar el trasvase en su día y ahora Pedro Sánchez y sus súbditos regionales quieren cerrarlo al 50%".

El parlamentario aseguró que lo que se está produciendo es "una auténtica anarquía", con un Gobierno que "primero impone niveles, luego ciclos y mañana no sabemos qué más, pero siempre aderezado con la excusa del cambio climático", que añadió "que no existe".