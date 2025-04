Los supermercados de la Región registran con el apagón colas "peores que cuando el coronavirus"

Los supermercados de la Región de Murcia que continuaron con la persiana levantada después de que se produjese el apagón registraron una afluencia de gente «mayor que cuando estalló el coronavirus», apuntaban clientes y cajeros de uno de estos establecimientos y daban cuenta usuarios, tanto en sus redes sociales (quienes podían acceder a las mismas) como en los corrillos vecinales que se formaban en las comunidades, para compartir experiencias y apelar a la solidaridad: «Vecina, cualquier cosa que necesites, me lo dices».

En los hogares, muchos paisanos se veían obligados a desempolvar antiguos transistores para estar al tanto de qué pasa, porque no iban los móviles.

Algunas panaderías también veían de golpe el repunte de clientes. Hubo establecimientos que no tuvieron más remedio que cerrar sus puertas: los empleados que permanecían en su interior indicaban a los potenciales clientes, que empezaban a agolparse en el exterior, que estaban cerrados.

Estanterías vacías y zonas clausuradas eran la tónica en los negocios a última hora de este lunes



Los supermercados que permanecían abiertos recibían un aluvión de clientes, que compraban masivamente agua, latas y papel higiénico. «Esto no se ha visto ni cuando el coronavirus», apuntaba una joven, que guardaba la fila para pagar en el Mercadona de Ronda Norte.

Explosión en el súper

Por otro lado, trabajadores y clientes de uno de los establecimiento de la cadena Superdumbo, también en Ronda Norte, se vieron sorprendidos por una explosión en uno de los transformadores, que dejaba sin luz el local al producirse un cortocircuito.

Incluso fue necesaria la actuación de los bomberos, algo que causó cierta alarma en esta zona de la capital. Allí se agolpaban periodistas, fotógrafos, y cámaras; todo aquello, ante la curiosa mirada de los viandantes, que iban como locos mirando unos móviles que no funcionaban.

Una viandante, Asia Samlali, explicó a este diario que «hemos visto salir humo del parking de la parte de atrás del Superdumbo y nos hemos preocupado», mientras que otra mujer, Fuensanta Sánchez, relató como vio « a la Policía y varios bomberos pasar a la altura» de un salón de juegos cercanos, lo cual le supuso «un buen susto». Tras la intervención de bomberos y agentes, todo quedó en un susto y la alarma se disipó, aunque se investiga cuál fue el origen de la explosión.

Una explosión en el transformador de un establecimiento de Murcia moviliza a Policía y bomberos

En esta jornada de apagón sin precedentes en España y en la Región, muchos hipermercados como Lesco en Abderraman II no pudieron operar porque los dependientes desconocían los precios y sus cajas registradoras no funcionaban. Ante esta situación, algunos clientes comentaban que a muchos les ha venido a la cabeza por qué no habrían comprado el famoso kit de supervivencia, ya que, como cuenta Javier Samper, «solo he encontrado en el 24 horas una caja de galletas y algunas botellas de agua».

«La gente ha arrasado con todo. Y como en el súper no funcionan las cajas no hay forma de hacer la compra. El martes haré una compra grande de latas y una buena radio, que, con el caos, no ha sido posible encontrar la mía», dijo.

En Mercadona, uno de los supermercados en los que más afluencia de clientes se registró, a las ocho de la tarde se podía apreciar no solamente estanterías vacías, sino zonas directamente clausuradas. En concreto, las de los productos refrigerados. No obstante, no eran las piezas más codiciadas por los clientes: la gente buscaba preferentemente latas.

Los lunes llega el género

«Sardinillas y caballa, tampoco pasa nada por pasar un par de días comiendo eso», bromeaba una chica. Otros alimentos estrella que fueron los primeros en desaparecer: nueces, patatas fritas de bolsa y pipas. «No cojáis nada que se tenga que meter en el frigo», aconsejaba una mujer a los dos chiquillos que la acompañaban.

Los responsables de los supermercados, por su parte, temen por los productos frescos, puesto que, en muchos de ellos, «los lunes es justo cuando llega el género». En muchos, además, volvía el pago en efectivo. En Mercadona seguía aceptando tarjeta, aseguraron clientes a este periódico.