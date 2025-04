La Región de Murcia abandona el nivel 3 tras el apagón y la UME vuelve a Valencia

"Un paso más en el restablecimiento de la normalidad". Con esta frase celebró este martes por la tarde el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que el Ministerio del Interior desactivaba el nivel 3 de declaración de Emergencia de interés nacional en la Región de Murcia, después de que su Gobierno así lo solicitara a primera hora de la mañana.

De esta forma, los 75 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se encuentran en la Región de Murcia se disponen a volver a su base, en la provincia de Valencia.

Vehículos y efectivos de la UME por las calles de Murcia tras el apagón, este martes por la mañana /

La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, explicó por la mañana que la declaración del nivel de emergencia 3 por parte del Ministerio del Interior permitió desplegar a los efectivos de la UME con "todos sus recursos y logística" para atender las necesidades de la Comunidad. De esta forma, desde la Delegación establecieron reuniones de coordinación para garantizar la seguridad ciudadana, previendo un escenario complejo de restablecimiento del servicio eléctrico que podría ir más allá del tiempo que anunció Red Eléctrica. En la última de estas reuniones, el ministro Grande-Marlaska decidió devolver las competencias a la Región.

Guevara aprovechó su último comunicado para subrayar, "frente al interés de sembrar dudas y confrontar", el "compromiso" del Gobierno de España "con la máxima transparencia, dando información certera y sin especulación, y que se ha ido trasladando oportunamente por el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno al Ejecutivo regional y a los ciudadanos conforme se ha ido avanzando en este episodio de crisis".

"Frente al interés de sembrar dudas y confrontar, insisto en el compromiso del Gobierno de España con la máxima transparencia" Mariola Guevara — Delegada del Gobierno

Asimismo, insistió en que siguen colaborando con todas las administraciones y están a su disposición y de todos los ciudadanos para solucionar cualquier problema que pueda surgir en esta situación de crisis. "El objetivo del Gobierno de España es sin duda consolidar el establecimiento de nuestro sistema eléctrico al 100% a nivel nacional, descubrir qué ha pasado y adoptar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder", manifestó.

Horas antes, el presidente de la Comunidad denunciaba en una rueda de prensa un "apagón informativo" y la "absoluta falta de coordinación, de decisión y de acción" del Gobierno central ante esta crisis, exigiendo "saber por qué ha pasado" y que le den "la certeza de que no va a volver a repetirse". López Miras lamentó que, durante seis horas, "el Gobierno de España no se comunicó con nadie, ni con las comunidades autónomas ni con los ciudadanos". "Seis horas de incertidumbre" en las que "no informó de nada a nadie" durante "una desconexión eléctrica sin precedentes", afirmó, remarcando el "silencio de quien debía cumplir con el deber de informar ante un apagón".

Miras pidió también que se evalúe el impacto económico y compense por las pérdidas generadas.

Ahora que la Región de Murcia ha vuelto al nivel 2, el Gobierno regional deberá desescalar al nivel 1 para recuperar la normalidad del todo. Se espera que la decisión se tome en las próximas horas siguiendo las indicaciones de los técnicos del 112.