López Miras denuncia la "absoluta falta de coordinación, de decisión y de acción" del Gobierno central ante el apagón

El presidente autonómico señaló que "España no puede ser un país vulnerable en su red eléctrica" y lamentó que "en los últimos años se ha priorizado en muchos campos la ideología a la razón". Según él, "probablemente estamos viendo ya las primeras consecuencias" de esa decisión. "La energía no puede desaparecer sin más", manifestó, por lo que instó al Gobierno de España a "replantear su política energética". En este sentido, recordó que cada vez son más los países que abogan, "no ya por mantener, sino por ampliar el número de centrales nucleares", mientras que "en España reducimos nuestra capacidad de generación de energía y hacemos nuestra red mucho más débil". Miras indicó que ayer estas centrales "se revelaron como fundamentales" y se recurrió a ellas.