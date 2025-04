La Justicia de la Región intentar levantar cabeza tras el apagón: vuelve el papel y boli para asuntos urgentes

"Es un caos". Así resumen profesionales de la Justicia de la Región qué viven el día después del fundido en negro, cuando los juzgados intentan retomar el servicio tras la caída de LexNET tras el corte de luz masivo que asoló España este lunes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitía un comunicado para detallar que "cada órgano jurisdiccional valorará, en función de las circunstancias concretas, la conveniencia de suspender vistas y actos procesales" fijados para este martes, día en que "la inasistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se presumirá justificada".

Suspensión de los plazos

Del mismo modo, el Poder Judicial suspendía durante los días 28 y 29 de abril de 2025 los plazos previstos en las leyes procesales en los órganos judiciales de toda España, también en los de la Región. Este acuerdo, adoptado con carácter urgente, no afectará a la realización de actos procesales urgentes e inaplazables ni a aquellos necesarios para la tutela de derechos fundamentales, según ha explicado el CGPJ.

"Es desastroso"

Desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia informaban este martes a primera hora de que a pesar de que todas las sedes judiciales abrieron sus puertas, seguían sin funcionar los sistemas informáticos de gestión, como el citado LexNET (plataforma que utilizan los órganos judiciales y los profesionales, como abogados y procuradores, para intercambiar información) o el Horus, que permite el acceso al expediente judicial electrónico, esto es, la consulta telemática de la documentación asociada a un procedimiento.

En Murcia se suspendió un juicio porque no se presentó el acusado y no se podía comprobar si había sido citado o no

Seguía caída la aplicación de gestión procesal Minerva. También Cisco, el sistema con el que se llevan a cabo las videoconferencias, está inoperativo desde el lunes. Sin estas herramientas digitales, las partes no pueden acceder a los documentos de una causa ni a las notificaciones sobre esta.

"Hemos celebrado las actuaciones que no necesitaban videoconferencia", apuntan fuentes de la Audiencia Provincial de Murcia, donde se suspendió un juicio porque "no se presentó el acusado y no se podía comprobar si había sido citado o no".

Desde un Juzgado de Instrucción de Murcia, por otro lado, apuntaron que tiraron de ingenio para no tener que suspender: "Hicimos las videollamadas con el teléfono personal del abogado", explicaron.

"Las actuaciones judiciales urgentes, fundamentalmente aquellas relacionadas con la situación personal de los detenidos puestos a disposición judicial, se han realizado prescindiendo de los servicios electrónicos y documentado en papel", destacan desde el TSJ de Murcia y confirman juristas de la Comunidad, que llegan a tachar de "desastrosa", "inconcebible" y hasta "tercermundista" la situación.

Juicios a medio

Un acusado de agresión sexual se sentaba en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia cuando se fue la luz. Como este sospechoso se encuentra en prisión provisional, por el delito por el que se le iba a empezar a juzgar este lunes, lo que se hizo fue parar la vista y devolver al sujeto a la cárcel, explicaron fuentes judiciales.

La continuación de este juicio se ha fijado para el próximo miércoles. No obstante, hay que revisar hasta dónde se ha grabado este lunes. Las vistas han de ser grabadas por ley. El apagón obligó a suspender en la Región varios juicios, algunos, como el de este supuesto agresor sexual que se encontraban ya celebrándose. Pasó lo mismo en una sala próxima del Palacio de Justicia, donde se iba a juzgar un asunto de apropiación indebida. Este caso se retomará el 7 de mayo.