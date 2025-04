José Vélez abandona la Asamblea este viernes

El secretario general del PSOE regional, Francisco Lucas, anunció ayer que este viernes José Vélez, actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y exsecretario general del PSRM, entregará el acta de diputado de la Asamblea Regional, por lo que la formación deberá nombrar a un sustituto.

Fuentes del partido aseguraron que la decisión no está tomada y el propio Lucas explicó que, «por respeto» a sus compañeros, hasta que no se produzca la salida de Vélez, no designará al nuevo portavoz de los socialistas en la Cámara. La Ejecutiva regional que deberá decidir al sustituto será convocada, seguramente, para comienzos de la semana que viene, adelantan desde la sede de la calle Princesa de Murcia.

Francisco Lucas ya fue portavoz del Grupo Socialista la pasada legislatura, cuando sustituyó a Diego Conesa. Sin embargo, no podrá optar a ese cargo hasta 2027, siempre que forme parte de las listas de las próximas elecciones autonómicas, puesto que ahora es diputado en el Congreso de los Diputados.