"La industria de Escombreras tendrá pérdidas millonarias y puede tardar semanas en funcionar de nuevo"

Marcos Mateos, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región, explica, el día después del gran apagón, que "la Península Ibérica funciona como una isla a nivel de electricidad" y admite que "una mayor conexión con Europa habría ayudado". "Esperamos que ya no haya más apagones de este tipo, porque no es un tema menor", subraya, aunque reconoce que un fundido a negro como el del 28 de abril puede repetirse.

¿Qué ha pasado?

Bueno, pues lo que ha pasado es lo que hemos visto todos, ¿no? Que, de repente, pues ha habido un corte del suministro eléctrico a nivel generalizado. Una cuestión que no se esperaba, porque sí que ha habido, a lo mejor, cortes por zonas o por regiones o microcortes. Pero, claro, esto ha sido un poco, digamos, lo que no podíamos esperar. El sistema de Red Eléctrica es un sistema bastante complejo.

Si tú paras una industria y dejas a la mitad la cadena de producción, lo de menos es lo que puedas perder de producto: está la maquinaria, que puede dañarse

¿Qué le pasa?

La gestión es bastante complicada y lleva una serie de mecanismos que lo que hacen es integrar y coordinar lo que es la generación de energía con la demanda. Todo eso lleva una serie de sistemas redundantes de seguridad. Lo que ha pasado ha sido que se han dado una serie de circunstancias que han hecho que este apagón fuese básicamente una reacción en cadena. Se habla de que es posible que haya sido parte de la generación renovable, algún fallo que haya podido ser el desencadenante... pero ahora mismo no se sabe, son hipótesis.

La inercia que tiene la energía nuclear para poder, digamos, 'absorber' determinados eventos de este tipo, no la tiene una renovable

¿Es verdad que hubo avisos?

Sí que es verdad que incluso la propia Red Eléctrica en su momento, el año pasado, dijo que teníamos que tener en cuenta las características de esta nueva generación de las energías renovables. Es una generación instantánea que no tiene inercia, por lo que no podemos descartar otras energías, como la nuclear. La inercia que tiene la energía nuclear para poder, digamos, 'absorber' determinados eventos de este tipo, no la tiene una renovable.

¿Es endeble la energía eléctrica?

La energía eléctrica no se puede almacenar: entonces, claro, o se gestiona bien poniendo un tipo de sistemas o llega un momento en que, cuando se corta, deja de haber. Han sucedido unas circunstancias que era muy poco probables que sucedieran, pero, de alguna manera, Red Eléctrica Española ya vino avisando de que podía suceder. Eso va unido a que la Península Ibérica funciona como una isla a nivel de electricidad; es decir, si hubiese habido más conexión con Francia y con el resto de Europa, eso habría podido ayudar. Si esa conexión hubiera sido mayor de la que es, si una parte de España no puede producir, se puede compensar con lo que pueda producir Europa. Al final se ha demostrado que tenemos un sistema que hay que mejorar.

¿Por qué ahora funcionan algunos semáforos y otros no en Murcia?

A ver, está la red de transporte, que son las autopistas de transporte, que son las de Red Eléctrica, que evacúa la energía en determinadas zonas. Y luego, a partir de ahí, se va distribuyendo hacia otras subestaciones eléctricas. La distribución es por la compañía administradora de distribución, que en Murcia es Iberdrola. Esas ramificaciones van por nudos, y hay determinados nudos que entran en funcionamiento antes y otros después. Puede ser que, para no dejarlo todo, digamos, en un solo nudo para Murcia, pues se hace así. De manera que, si hay uno que falla, pues el resto le apoya.

¿Habrá 'secuelas'?

Es posible que alguna parte de esa red esté dañada, la verdad es que esto ha sido un evento muy importante. No es un evento menor el que nos hayamos quedado sin una infraestructura crítica para toda España. Esto es una cuestión que hay que analizar con detalle y poner los medios para que no vuelva a suceder, porque es impresionante lo que ha pasado y lo que va a costar el volver la normalidad, sobre todo para las industrias, que no pueden parar de un día para otro.

¿Qué pueden aportar los ingenieros industriales el día después del gran apagón?

He estado hablando con compañeros que están en las industrias, varias en Escombreras y en otras, y están preocupados porque la producción de una fábrica no se puede corta y arrancar como si fuera un coche. Claro, son pérdidas económicas millonarias, y pérdidas de rendimiento, y de alguna forma hay que asegurar que eso no vuelva a suceder. Los ingenieros industriales también estamos trabajando para tener una estrategia para mejorar las industrias, para apoyar en lo que se pueda.

Iván J. Urquízar

¿Escombreras está a medio gas?

Está arrancando de nuevo, van a ser días o semanas. Habrá pérdidas millonarias y hay que evaluar los daños. Escombreras tendrá perdidas, tendrán muchísimas pérdidas las industrias de allí. La industria química, las logísticas, la del automóvil... cualquier industria, no puede parar. Si tú paras una industria y dejas a la mitad la cadena de producción, lo de menos es lo que puedas perder de producto: está la maquinaria, que puede dañarse; y luego, ponte en marcha otra vez, que es complicado. Veremos a ver la valoración que hay finalmente, pero seguro que es millonaria.

¿Hay temor en Escombreras, en las industrias a que vuelva a pasar?

Pues, hombre, esto no era un asunto que fuer previsible y muy probable, pero sí que se ha producido: posibilidades de que vuelva a pasar sí que hay. Ahora se estará más pendiente de los sistemas y de asegurar dónde ha estado el problema. Y con eso, esperamos que ya no haya más apagones de este tipo, porque, como digo, no es un tema menor. El que se haya quedado toda España sin electricidad es que es impensable.