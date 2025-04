"Conductores modélicos" en una Región sin semáforos ni radares por el apagón: "Van con más cuidado que nunca"

«Si condujesen así todos los días, la siniestralidad vial desaparecía», comenta un agente de la Policía Local de Murcia de los que este lunes se dejaban la piel en velar para que no hubiese accidentes en el casco urbano del municipio durante las horas del apagón.

Los semáforos de la capital de la Región, al igual que los del resto de municipios, hicieron un fundido en negro. El apagón generalizado que sorprendía a toda España, también a la Comunidad, podría haber desatado el caos en la circulación en las grandes ciudades, como Murcia, pero no fue así debido a la profesionalidad de los municipales y de los conductores, destacaron los policías consultados por este diario. «Iban con más cuidado que nunca», aseguraron.

En la capital de la Región, algunos vecinos captaron con sus teléfonos móviles cómo los semáforos dejaban de funcionar. Esta situación, cuyo origen no se conocía, generó primero algunas retenciones. Al poco, la Policía informó de que, debido al corte en el suministro eléctrico, se había producido un fallo generalizado en los semáforos. Agentes de la Policía Local, muchos de ellos en prácticas, fueron enviados a controlar en los cruces más importantes de la ciudad, como Ronda Norte, una de las principales vías de entrada al casco urbano.

Los municipales fueron enviados a controlar en los cruces más importantes de la capital murciana



«Al ver que no hay semáforos, la gente tiene más conciencia de que coger el coche es un riesgo, así que llevan más cuidado», explican fuentes policiales. Personas que, en un día ordinario, se ponen al volante «con el piloto automático, porque conocen el trayecto, ya que hacen el mismo todos los días», se convierten, en situaciones extraordinarias, en «conductores modélicos», subrayan.

Ventajas de "la inercia"

Además, «que se sepan el camino por inercia es una ventaja», apuntan los mismos agentes, dado que «pueden calcular casi perfectamente cuánto dura un semáforo en rojo de su zona, porque se paran delante de él todos los días; y, en circunstancias extraordinarias, están detenidos un tiempo prácticamente idéntico al que estarían, de haber semáforo».

Esto no significa que no se hayan producido accidentes, choques por alcance. Todas las policías locales determinaron que, hasta que se solucionasen los problemas, los agentes, regularían el tráfico para reducir el colapso causado por el apagón generalizado.

Donde se sintió más ‘normalidad’ fue en las autovías, donde no hay semáforos. En el sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Región no podían este lunes por la tarde hacer llamadas, aunque sí recibirlas. Sí estaban operativos los teléfonos del Centro Operativo de Servicio (COS), pero no los del Centro Operativo de Tráfico (COTA), explicaron fuentes del cuerpo.

La Delegación pidió un refuerzo de efectivos para patrullar las calles cuando cayese el sol, para prevenir ilícitos

«Funcionamos a medio gas», admitieron, al tiempo que confirmaron que no funcionaban los radares de las carreteras de la Comunidad. Las comunicaciones con las patrullas que vigilan las autovías se hacen «por satélite», gracias a unos walkie talkies que sí funcionan. Los ordenadores de la Comandancia resisten gracias «al generador que tenemos».

Atascos en las autovías

A pies de asfalto, no había siniestros viales graves, más allá de «averías» puntuales. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), se reportaron problemas en la N-344, a la altura de Término de Arriba (Murcia), donde un accidente en el kilómetro 71 obligaba a habilitar un solo carril con tráfico alternado en ambos sentidos. «Pero el accidente no es por el apagón», apuntaron agentes.

Sin luz eléctrica, no funcionan las farolas ni las cámaras de seguridad de las calles, lo que puede favorecer la delincuencia

La autovía A-7 también registró retenciones y circulación irregular entre los kilómetros 629 (Carraclaca) y 628 (Cruz de Cabañi), en sentido decreciente hacia Murcia. En la misma línea, se reportó circulación irregular con retenciones en la A-30, entre los kilómetros 138 (Guadalupe de Maciascoque) y 135 (Zeneta), en sentido hacia la vecina provincia de Albacete, en La Mancha. Asimismo, en otras vías hubo obstáculos en el alfalto, que fueron retirados. Incidencias que no se han de achacar a la falta de electricidad, insisten los profesionales.

Más policías en las calles

La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, se reunió con responsables de Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) y Dirección General de Tráfico (DGT) «para analizar la situación ocasionada por el apagón generalizado y coordinar actuaciones», indicaron fuentes de su departamento.

La delegada solicitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «un refuerzo de efectivos para patrullar las calles de la Región de Murcia» en las horas en las que iba cayendo el sol, cuando la oscuridad puede incitar a cometer ilícitos. Cabe recordar que, sin luz eléctrica, no funcionan las farolas ni las cámaras de seguridad de las calles. Esta circunstancia da facilidades a los amigos de lo ajeno: robos, asaltos a comercios y en la vía pública y hasta agresiones podrían cometerse de forma más impune, alertan los agentes.